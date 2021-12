Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

MG Motor a commencé à exporter le SUV Hector de l’Inde vers les pays d’Asie du Sud. Le constructeur automobile commence à étendre sa présence en exportant l’Hector, qui est fabriqué à l’usine MG du Gujarat, au Népal.

MG Motor vise à étendre sa présence dans les pays d’Asie du Sud. Le constructeur automobile a annoncé que le SUV Hector sera exporté vers d’autres pays d’Asie du Sud et commencera par commencer les exportations vers le Népal. Les modèles d’exportation de la MG Hector seront fabriqués dans l’usine MG de Halol, dans le Gujarat.

MG Motor India a commencé sa production commerciale en Inde le 6 mai 2019, lançant son premier modèle, la MG Hector, en juin 2019. À ce jour, la MG Hector s’est vendue à plus de 72 500 unités en Inde. Outre le Hector, MG vend également le véhicule électrique ZS et le MG Astor récemment lancé. MG a également annoncé que la société lancera un crossover électrique grand public d’ici la fin de 2022, à un prix inférieur à 15 lakh. Ce nouveau lancement concurrencera le Tata Nexon.

S’exprimant sur le début des exportations, Rajeev Chaba, président et directeur général de MG Motor India, a déclaré : « MG Motor India fait constamment progresser ses opérations, élargit la portée du marché, la base de parties prenantes et ajoute de nouveaux clients et partenaires à la famille MG. . Dans cet esprit, MG s’apprête à étendre sa présence dans les autres pays d’Asie du Sud, en commençant par le Népal. Hector a joué un rôle essentiel dans l’établissement de nos prouesses dans une industrie automobile aussi dynamique et agressive que l’espace automobile indien, et nous sommes impatients de susciter l’intérêt au Népal avec le lancement de MG Hector.

Au Népal, MG vendra l’Hector par l’intermédiaire de Paramount Motors Pvt. Ltd, le concessionnaire partenaire népalais du constructeur automobile. En tandem avec le Zonta Club de Katmandou, Passion Drives soutiendra des initiatives de sensibilisation à l’importance de dénoncer la violence domestique, le harcèlement au travail/dans les lieux publics et le mariage des enfants. Le concessionnaire partenaire travaillera davantage dans les domaines du développement communautaire et d’autres responsabilités sociales dans le cadre de l’initiative MG SEWA.

