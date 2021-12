Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Mahindra First Choice Wheels inaugure deux nouveaux points de vente à Bangalore, en raison de la forte demande. Les deux nouveaux points de vente sont situés sur MSR Layout, Tumkur Road et Sarjapur Road.

Mahindra First Choice Wheels Ltd (MFCWL), l’entreprise de voitures d’occasion de Mahindra, a inauguré deux nouveaux points de vente à Bangalore, en raison de la demande. Les deux nouveaux magasins, Zippy Automart et Renew 4 u Automobiles, sont situés respectivement à MSR Layout, Tumkur Road et Sarjapur Road. Avec les deux nouveaux points de vente, MFCWL compte un total de 67 magasins au Karnataka.

Les deux nouveaux points de vente offriront toutes les installations et services que la marque MFCWL représente, y compris la vente de voitures d’occasion certifiées, la garantie sur les voitures d’occasion certifiées Mahindra, un financement facile et des transferts RTO sans tracas. Dans l’ensemble, MFCWL compte plus de 1 100 magasins de détail dans plus de 350 villes en Inde et a vendu plus de 2 millions de voitures dans le pays.

S’exprimant lors de l’inauguration du nouveau magasin, Ashutosh Pandey, PDG et directeur général de Mahindra First Choice Wheels Ltd., a déclaré : « Nous sommes heureux d’étendre notre réseau à Bengaluru ainsi que dans la région voisine. Les lancements de nouveaux magasins sont alignés sur notre mission d’offrir une expérience de propriété sans tracas aux clients via notre modèle phygital. Nous sommes certains que les deux concessionnaires ajouteront de nombreux clients à la famille Mahindra First Choice et rapprocheront la marque des consommateurs. »

