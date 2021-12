Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Dans une interview avec Govindan Soundararajan, responsable de l’intelligence artificielle et des logiciels, chez Continental Automotive India, nous en apprenons davantage sur la façon dont l’intelligence artificielle devient une partie importante du monde automobile.

Les voitures deviennent de plus en plus intelligentes de jour en jour. Une voiture moderne peut offrir plusieurs fonctionnalités technologiques telles que la connectivité, le divertissement et parfois même un assistant personnel. La MG Astor a été le premier véhicule à être équipé d’un PA, cependant, d’autres constructeurs automobiles étudient les possibilités. Cela a ouvert la voie aux fabricants de composants automobiles pour développer et affiner le système. L’une de ces entreprises explorant les possibilités est Continental Automotive.

Continental explore l’intelligence artificielle à grande échelle et les fonctionnalités liées à l’IA aident à simplifier les tâches. Cependant, en plus de cela, les chatbots IA aident à améliorer l’expérience utilisateur dans la configuration automobile. Pour en savoir plus, nous avons parlé à Govindan Soundararajan, responsable de l’intelligence artificielle et des logiciels, chez Continental Automotive India.

Quelle est l’importance d’un assistant personnel dans une voiture ?

Les véhicules d’aujourd’hui sont plus qu’un simple mode de transport. Ils deviennent des « espaces de vie mobiles ». Un produit comme « l’assistant personnel » est devenu une caractéristique nécessaire et importante du véhicule.

Un assistant personnel peut fournir des informations pertinentes de manière non distrayante au conducteur et aux passagers. Le « PA » peut offrir des expériences personnalisées et améliore ainsi le confort et la conduite des personnes. Par exemple, pour définir ou modifier la destination pendant que le véhicule est en mouvement, le conducteur doit quitter la route des yeux et effectuer les modifications nécessaires sur le système de navigation. Cela pourrait créer une situation potentiellement dangereuse menant à un accident. Cependant, avec l’assistant personnel embarqué, le conducteur peut facilement converser et dire au PA de changer de destination pendant que son esprit et ses yeux sont fermement concentrés sur la conduite en toute sécurité.

Quelles fonctionnalités peuvent être intégrées à un Chatbot AI dans un véhicule ?

Il existe deux types de chatbot AI, en général – les chatbots textuels et vocaux. Certains chatbots pourraient faire les deux fonctions. Ces chatbots sont également appelés par différents noms tels que Digital Companion ou Digital / Personal Assistant ou simplement AI Bot.

Les chatbots textuels nécessitent qu’une personne tape du texte via une interface utilisateur sur un appareil embarqué pour obtenir un service requis. Ceci n’est pas convivial, est potentiellement dangereux et peut distraire le conducteur et les autres personnes dans le véhicule. Par conséquent, les chatbots textuels ne sont pas souhaitables dans le véhicule. Voice Chatbot, Digital Assistant, Personal Assistant est équipé pour comprendre les commandes vocales de la personne et peut répondre aux demandes. La conversation vocale ne distrait pas tellement le conducteur et il peut continuer à se concentrer sur la conduite. Par conséquent, les chatbots/assistants vocaux sont les appareils préférés dans le véhicule.

Les technologies d’intelligence artificielle apportent une grande variété de fonctionnalités, de fonctions et d’applications dans les dispositifs embarqués du véhicule tels que l’affichage d’infodivertissement. Ces applications pourraient comprendre les préférences individuelles et fourniront plusieurs services personnalisés à l’utilisateur. Les fonctions/applications peuvent être activées par le Digital Voice Assistant via des commandes vocales. Voici quelques exemples de fonctionnalités/fonctions pouvant être gérées via AI Chatbot :

– Réglage de la température dans l’habitacle en fonction des conditions météorologiques extérieures

– Lecture de la musique demandée sur la radio embarquée, l’application musicale ou depuis Internet

– Modifier/Définir une nouvelle destination sur l’application cartographique selon les besoins

– Changer/modifier dynamiquement la carte de l’itinéraire en fonction de la météo, des conditions de circulation

– Recherche de la station-service, du restaurant ou d’un office de tourisme le plus proche sur l’autoroute

– Rechercher les conditions météorologiques et fournir des informations pertinentes au conducteur

– Comprendre l’environnement, les conditions routières et fournir des informations pertinentes

Ce ne sont là que quelques-unes des fonctionnalités qui peuvent être fournies par AI Chatbot. En général, il pourrait y avoir de nombreuses autres fonctionnalités utiles qui pourraient être intégrées.

Le chatbot AI doit être formé pour comprendre et apprendre les préférences et peut offrir des expériences personnalisées au conducteur. Le PA doit s’adapter au comportement du conducteur sur une période. Il doit être formé pour comprendre, détecter les émotions du conducteur et peut fournir des services pertinents tels que la diffusion d’une nouvelle musique basée sur l’émotion actuelle ou l’humeur du conducteur.

Les chatbots IA peuvent-ils rendre les véhicules plus sûrs, par exemple, faire savoir au conducteur quand ralentir ou lui faire connaître ses habitudes de conduite ? De quoi d’autre est-il capable ?

AI Chatbot facilite la tâche du conducteur en activant plusieurs services via des commandes vocales. Cela libère le conducteur de l’utilisation de ses mains pour effectuer certaines actions sur les appareils embarqués qui pourraient potentiellement distraire le conducteur et entraîner des accidents. C’est l’une des caractéristiques importantes qui rend le véhicule plus sûr.

Il existe plusieurs capteurs tels que caméra, radar, lidar et autres capteurs qui sont placés à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Ces capteurs fournissent une variété de données au matériel embarqué du véhicule. Dans certains véhicules, le matériel peut résider dans le cloud. Les données du capteur peuvent être la route, les conditions météorologiques, la situation du trafic, la carte de l’itinéraire et d’autres données. Le matériel et le logiciel hautes performances embarqués traiteront ces informations et fourniront les commandes requises à d’autres matériels pour effectuer certaines actions. Les appareils AI Chatbot / Digital Companion peuvent être intégrés au matériel pertinent et peuvent fournir des informations pertinentes, significatives et utiles au conducteur. Par exemple, s’il y a un temps pluvieux à venir, le bot peut fournir ces informations au conducteur et lui suggérer de prendre les précautions nécessaires pendant la conduite.

Des caméras pourraient être positionnées pour capturer en continu les expressions faciales du conducteur. Sur la base des expressions du conducteur, l’IA Bot peut être entraîné à détecter les émotions et à créer des expériences personnalisées ou, dans les cas extrêmes, à prendre toutes les mesures pertinentes qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité du conducteur / véhicule.

L’interface entre le conducteur humain et le compagnon numérique est la commande vocale ou vocale humaine. Les algorithmes d’IA dans AI Chatbot sont conçus pour comprendre la parole humaine et la convertir en une série d’actions requises qui sont effectuées par les systèmes matériels et logiciels pertinents. Les résultats sont renvoyés au chatbot AI qui traduit les informations reçues en voix appropriée pour le conducteur.

Un chatbot IA dans une voiture peut-il devenir une distraction au volant ?

Le rapport 2020 publié par le Transport Research Laboratory (TRL) du Royaume-Uni montre que les niveaux de distraction des conducteurs sont beaucoup plus élevés lors de l’utilisation des technologies d’écran tactile que par rapport à la voix. C’est l’un des problèmes critiques de sécurité routière. Plus l’attention est détournée de la conduite, plus le comportement de conduite sera impacté négativement. Le chatbot AI activé par la voix sera beaucoup plus sûr par rapport aux technologies de texte ou d’écran tactile.

La fonction Chatbot peut-elle être utilisée pour diagnostiquer un problème de voiture ou relayer l’information aux techniciens lorsque quelque chose est détecté ?

Tout type de capteur peut être placé à l’intérieur du véhicule et peut être conçu pour détecter un problème avec le véhicule. Le matériel de diagnostic embarqué doit analyser les données reçues des capteurs et transmettre les informations appropriées via AI Chatbot au conducteur. En général, AI Chatbot peut être intégré au matériel.

Lors du développement d’une technologie d’assistant personnel d’IA pour l’Inde, quels sont les défis par rapport aux marchés mondiaux ?

L’Inde est un marché axé sur la valeur. Alors que certains véhicules haut de gamme et de luxe proposent déjà des assistants numériques en Inde, nous aurions besoin d’innover et de rendre ces appareils rentables pour pouvoir déployer la technologie à grande échelle. Une grande partie des fonctionnalités exécutées par un assistant numérique nécessite une connectivité, tandis que la disponibilité de l’infrastructure pourrait également être un défi pour l’adoption à grande échelle de la technologie.

