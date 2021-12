Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Le gouvernement indien a des plans ambitieux pour passer aux véhicules électriques. D’ici 2030, le gouvernement vise à électrifier 70 % de tous les véhicules utilitaires, 30 % des voitures particulières, 40 % des bus et 80 % des deux-roues et trois-roues.

10 décembre 2021 17:55

L’industrie automobile a connu des avancées majeures alors que le monde de la technologie intelligente évolue vers les véhicules à batterie. L’industrie automobile, qui produit plus de 60 millions de voitures et de camions par an dans le monde, subit actuellement un changement de paradigme, tentant de faire une transition rapide vers des sources d’énergie alternatives. L’Inde est également dans le même bateau, tentant d’investir dans le passage à la mobilité électrique. Après avoir examiné divers facteurs tels que les tracas des importations de pétrole, les problèmes de changement climatique mondial, la rareté majeure des ressources naturelles, l’atteinte de la durabilité, l’augmentation de la pollution, etc., cette idée a fait son chemin.

Le gouvernement indien a proposé plusieurs modifications aux Central Motor Vehicles Rules de 1989 afin d’encourager la mobilité électrique en Inde. Ils ont récemment proposé d’exempter les véhicules à batterie (BOV) du paiement des frais pour la délivrance ou le renouvellement d’un certificat d’immatriculation (RC) ainsi que l’attribution d’une nouvelle marque d’immatriculation. Il a également augmenté la subvention pour les deux-roues électriques dans le cadre du régime FAME-II (adoption et fabrication plus rapides de véhicules électriques – deuxième phase).

Le gouvernement a également augmenté de 50 % l’incitation à la demande pour les deux-roues électriques, à 15 000 par kWh, contre la subvention uniforme précédente de 10 000 par kWh pour les véhicules tout électriques (VE) et hybrides, à l’exception des bus. Il est indéniable que le nombre de véhicules électriques à batterie (VEB) sur la route a considérablement augmenté au cours des cinq dernières années. L’Inde aspire à devenir un marché automobile mondial majeur, avec plusieurs constructeurs automobiles et start-ups travaillant sur des produits pertinents et des engrenages technologiques.

Hitesh Bhardwaj, directeur général, Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd.

En Inde, la croissance de la mobilité électrique nécessite l’installation obligatoire de bornes de recharge pour véhicules électriques. L’infrastructure de recharge est un facteur critique pour déterminer les possibilités d’adoption des véhicules électriques du pays. Étant donné que les VE fonctionnent sur batteries, le fonctionnement massif du véhicule conduit à l’exigence de recharges fréquentes de la technologie de la batterie, qui dépend également de la taille et de la capacité de la batterie. Par conséquent, les bornes de recharge sont essentielles pour le fonctionnement à long terme des véhicules électriques. Les exigences de charge sont déterminées par le type de véhicule ainsi que par l’utilité. Selon le rapport NITI Aayog, il est possible que l’Inde ait un niveau élevé de pénétration des véhicules électriques d’ici 2030.

Le gouvernement indien a des plans ambitieux pour passer aux véhicules électriques (VE) à grande échelle d’ici 2030. Bien que la poussée transformationnelle pour les véhicules électriques soit un grand pas en avant pour l’Inde et le monde, elle apporte une multitude d’opportunités ainsi que défis. Mitsubishi Electric India a déjà fait un pas en avant pour faire de la transition vers les véhicules électriques une réalité à grande échelle. Le semi-conducteur de puissance de la série J1 avec une structure à refroidissement direct par eau (pin-fin) est utilisé depuis quelques années par la société, principalement pour les applications d’entraînement moteur dans les véhicules électriques et hybrides.

D’ici 2030, le gouvernement indien vise à électrifier 70 % de tous les véhicules commerciaux, 30 % des voitures particulières, 40 % des bus et 80 % des deux-roues et trois-roues. Non seulement le gouvernement indien, mais aussi les géants de l’industrie ont exprimé leur optimisme quant à la croissance des véhicules électriques et des stations de recharge en Inde. L’Inde rattrape progressivement le reste de l’écosystème de recharge des véhicules électriques, sur la base des développements récents.

Les composants automobiles doivent répondre à des normes de sécurité strictes, ce qui crée une forte demande de modules semi-conducteurs de puissance par les fabricants de semi-conducteurs de puissance qui offrent plus de fiabilité que les modules d’équipements industriels. En 1997, Mitsubishi Electric est devenue la première entreprise à produire en série des modules semi-conducteurs de puissance pour les véhicules hybrides.

Le nouveau module semi-conducteur de puissance de la société devrait contribuer à une plus grande compacité, une réduction de poids et une consommation d’énergie réduite dans les onduleurs pour les véhicules électriques et hybrides. Cela aide Mitsubishi Electric à prétendre être l’un des meilleurs fabricants de semi-conducteurs de puissance. Les semi-conducteurs de puissance de Mitsubishi Electric présentent des caractéristiques de pointe, telles qu’un onduleur plus petit et plus léger en raison de son boîtier très compact et de sa haute intégration. Le module semi-conducteur de puissance compact est doté d’un IGBT de septième génération hautement intégré avec une structure de transistor bipolaire à grille en tranchée à stockage de support (CSTBTTM) et des diodes de septième génération. La structure pin-fin à refroidissement direct permet d’obtenir une résistance thermique 30 % inférieure et un encombrement 40 % plus petit.

Une autre caractéristique remarquable est que chaque puce IGBT du dispositif semi-conducteur de puissance est équipée d’un capteur de courant pour la protection contre les courts-circuits ainsi que d’une détection de température sur puce pour la protection contre les surchauffes, permettant de surveiller directement la température de la puce. Le dispositif semi-conducteur de puissance de la série J1 n’utilise plus de graisse pour dissipateur thermique comme l’exigeaient les structures précédentes ; à la place, le dispositif semi-conducteur de puissance est équipé d’une ailette de refroidissement intégrée au module pour permettre un refroidissement direct et, à son tour, améliorer les performances de refroidissement.

De plus, en optimisant la forme et la disposition de l’ailette dans le dispositif semi-conducteur de puissance et en éliminant la couche de soudure sous la couche d’isolation, la résistance thermique entre la puce et l’eau de refroidissement, Rth (jw), est réduite de plus de 30 % par rapport au niveau du produit conventionnel, qui se compose de trois modules d’alimentation moulés par transfert (T-PM) de la série J montés sur l’ailette de refroidissement en cuivre avec la graisse du dissipateur thermique entre eux.

Le matériau des ailettes de refroidissement pour les dispositifs à semi-conducteurs de puissance de la série J1 est en aluminium, qui offre une résistance élevée à la corrosion contre le refroidissement par eau et réduit considérablement le poids de l’assemblage par rapport au produit conventionnel. Le nouveau module est également de haute qualité de qualité automobile et adopte la structure originale de liaison directe au plomb (DLB) de Mitsubishi Electric. Il en résulte une durée de vie du cycle d’alimentation et du cycle de température 30 fois plus longue que celles des modules semi-conducteurs de puissance industriels typiques.

Sans oublier que l’écosystème des véhicules électriques dépend de l’intervention des politiques gouvernementales, de la participation du secteur privé et, bien sûr, des avancées technologiques dans l’espace de recharge des véhicules électriques. Par conséquent, il est également important de garder un œil sur ces développements. Les stations de recharge pour véhicules électriques sont l’épine dorsale de l’industrie de la mobilité électrique, et leur construction appropriée augmentera sans aucun doute l’adoption des véhicules électriques en Inde. Un bond en avant vers l’utilisation des véhicules électriques peut contribuer à une nation durable et développée en aidant à optimiser l’utilisation des carburants et autres ressources naturelles qui doivent être conservées pour un avenir meilleur.

Auteur: Hitesh Bhardwaj, directeur général, Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd.

