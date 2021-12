Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Skoda a étendu sa présence en Inde du Sud en inaugurant de nouveaux centres de vente et de service dans cinq villes. Au cours de la dernière année, Skoda a augmenté de 84 % ses points de contact clients dans la région sud, ce qui a eu un impact positif sur la croissance de Skoda.

Skoda a étendu sa présence en Inde du Sud, après avoir inauguré de nouveaux centres de vente et de service dans cinq villes, à savoir Bangalore, Hyderabad, Chennai, Mysuru et Puducherry. Au cours de l’année dernière, Skoda a étendu sa présence dans le sud de l’Inde de 84 %, exploitant actuellement 70 centres de vente et de service rien qu’en Inde du Sud. L’expansion du réseau de concessionnaires a eu un impact positif sur les ventes de Skoda, entraînant une croissance de 90 %.

Parallèlement à l’expansion du réseau de concessionnaires, Skoda a également doublé sa présence dans le sud de l’Inde, passant de 19 villes en décembre 2019 à 38 en novembre 2021. Le constructeur automobile, outre sa présence dans les métros, dessert Shimoga, Karur, Dindigul, Muvatupuzha et Kannur, avec d’autres plans pour entrer à Tirupati, Karimnagar, Gulbarga, Bellary et Anantpur dans les mois à venir.

L’expansion de Skoda coïncide également avec l’enregistrement de plus de 20 000 réservations pour la nouvelle Skoda Kushaq. Commentant l’expansion en 2021, Zac Hollis, directeur de la marque de Skoda India, a déclaré : « L’Inde du Sud est l’un des marchés les plus importants pour nous et est vital pour notre stratégie de croissance. Bien que l’industrie ait été confrontée à des vents contraires dans un passé récent, cette croissance témoigne de notre plan d’expansion ciblé. L’inauguration de ces nouvelles installations est un élément important pour atteindre nos objectifs commerciaux et offrira aux clients les meilleurs services à leur convenance.

Il a ajouté : « Ce n’est pas une simple coïncidence si, au moment où notre stratégie d’expansion déploie ses ailes, nos nouveaux produits comme le KUSHAQ, qui a franchi 20 000 réservations, trouvent de nouveaux logements plus rapidement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.