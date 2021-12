Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

L’introduction des pompes à essence Repos 2.0 BETA Mobile facilitera l’accès global au carburant aux portes. Les commandes peuvent être passées via l’application Repos par les consommateurs.

Repos Energy, la startup basée à Pune dans le domaine de la distribution d’énergie de carburant, a annoncé Repos 2.0 avec des pompes à essence mobiles BETA. Avec les pompes à essence mobiles Repose 2.0 BETA, la startup envisage de permettre l’accès à une plus petite quantité de carburant aux entreprises et aux particuliers pour un usage commercial à leur porte. De plus, Repose Energy utilisera une flotte de véhicules d’une capacité de 3 000 litres chacun. Cependant, l’entreprise servira même des quantités de carburant aussi faibles que 100 litres.

À partir du 11 décembre, Repose Energy a lancé la campagne nationale via un roadshow. La startup soutenue par Ratan Tata introduit le BETA sur le marché d’une manière distinctive, dans laquelle le public cible peut jeter un coup d’œil à la pompe à essence mobile. La campagne nationale couvrira tous les coins et zones du pays – Est, Ouest, Nord, Sud. Dans plusieurs villes, les pompes à essence mobiles BETA seront affichées.

Tout comme son prédécesseur – VO Alpha, le BETA est un modèle avancé, chargé de technologie. La géolocalisation et les traceurs GPS des pompes à essence mobiles BETA aideront l’entreprise et les utilisateurs en toute transparence tout au long du processus de livraison. Il permettra également de contrôler la qualité et la qualité du carburant à l’aide de contrôleurs IoT embarqués dans les véhicules. De plus, la fonction « Break Interlock » résistera à tout déversement ou fuite quelconque du véhicule pendant toute la durée du processus de livraison. S’il est détecté, le système assurera la sûreté et la sécurité.

Chetan Walunj, co-fondateur de Repos Energy, a déclaré : « Nous sommes ravis de passer au prochain niveau de croissance de notre parcours jusqu’à présent. Il va y avoir une demande croissante de carburants dans les années à venir, et nous devons être préparés avec des services de livraison efficaces évitant le gaspillage et cela est surveillé et systématique en même temps. Le modèle BETA est le point culminant d’innombrables heures d’efforts, de dévouement et d’investissement dans la construction d’un cadre solide dans tous les aspects, et nous avons beaucoup fait pour nous assurer que l’organisation a construit une base solide et il est maintenant temps pour une énergie révolution de la distribution.

Aditi Bhosale Walunj, co-fondateur de Repos Energy, déclare : « En lançant BETA, nous visons à étendre nos mains aux plus petits secteurs et à répondre aux demandes de plus petites quantités. L’idée était juste de faire émerger une solution simple pour répondre à la demande croissante de diesel dans son ensemble. Nous sommes fiers de toutes nos réalisations à ce jour et celle-ci n’est qu’une autre plume que nous avons ajoutée à notre casquette. Nous visons également à nouer des liens avec d’autres détaillants, à travailler avec eux et à unir nos forces pour contribuer à la réduction globale des émissions de CO2.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.