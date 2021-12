Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

BMW lance le nouveau SUV électrique iX en Inde pour 1,15 crore. Le nouveau SUV électrique BMW iX est doté de deux moteurs électriques qui génèrent une puissance totale de 322 ch et 630 Nm de couple. La batterie de 76,6 kWh de la nouvelle BMW iX offrira une autonomie de 425 km.

La concurrence est encore plus intense dans le segment des véhicules électriques haut de gamme, alors que BMW lance le nouveau SUV électrique iX. Le nouveau SUV électrique BMW iX est au prix de 1,15 crore de yen, hors salle d’exposition en Inde. Le nouveau véhicule électrique de BMW est proposé dans une seule variante, iX xDrive40, qui reçoit deux moteurs électriques qui alimentent les essieux avant et arrière, ce qui en fait un AWD.

En parlant de puissance électrique, le nouveau SUV électrique BMW iX reçoit une batterie de 76,6 kWh qui développe 322 ch et 630 Nm de couple. BMW revendique une autonomie de 425 km avec une charge complète, tandis que la voiture peut accélérer de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes. De plus, l’iX est proposé avec trois modes de conduite : Personnel, Sport et Efficient.

En termes d’options de charge, le nouvel iX peut être chargé comme suit :

– Chargeur CC 150 kW – 80 % en 31 min / 95 kms d’autonomie supplémentaire en 10 min

– Chargeur DC 50 kW – 80% en 73 min / 100 kms d’autonomie supplémentaire en 21 min

– Chargeur secteur 11 kW – 100 % en 7 heures environ / 100 km d’autonomie supplémentaire en 2,5 heures

En guise d’offre de lancement, BMW proposera gratuitement un chargeur mural intelligent BMW de 11 kW qui peut être intégré à la maison.

En termes de fonctionnalités, le nouveau SUV électrique BMW iX propose l’affichage incurvé BMW avec navigation, un écran d’information numérique de 12,3 pouces derrière le volant, un écran de contrôle de 14,9 pouces et un affichage tête haute BMW, un assistant virtuel, un contrôle gestuel , Apple CarPlay et Android Auto, et un système audio surround Harman Kardon avec 18 haut-parleurs, entre autres.

BMW propose le nouveau SUV électrique iX dans un certain nombre de finitions de peinture, notamment Mineral White, Phytonic Blue, Black Sapphire et Sophisto Grey. Il est également disponible en option en finition peinture métallisée BMW Individual Rouge Aventurine. L’intérieur reçoit une sellerie exclusive en cuir naturel tanné à la feuille d’olivier « Interior Design Suite » qui se décline dans une palette de couleurs Castanea.

À propos du lancement, Vikram Pawah, président de BMW Group India, a déclaré : « Dans un monde en évolution rapide, la toute première BMW iX est la « machine de conduite ultime » pour une nouvelle génération. La dernière technologie BMW eDrive, combinée à la fonctionnalité du X5, à la dynamique du X6 et à l’apparence saisissante du X7, a donné naissance au symbole d’une nouvelle ère. Née électrique, la BMW iX s’imprègne des principes de durabilité tout au long de son cycle de vie, de la production à l’utilisation en passant par la fin de vie, en utilisant pleinement des matériaux naturels et recyclables. C’est bien plus qu’une voiture – c’est un mode de vie moderne. C’est la Joie, née de nouveau !

