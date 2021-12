Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Pour comprendre le rôle des lubrifiants dans les véhicules électriques, nous discutons avec Sandeep Sangwan, directeur général de Castrol India Limited pour comprendre comment les lubrifiants jouent toujours un rôle important bien que les véhicules électriques n’aient pas de composants de moteur en mouvement, comment Castrol réduit son empreinte carbone et ses projets d’agrandissement.

Les lubrifiants jouent un rôle important dans la réduction de la friction à l’intérieur du moteur, entre les pièces mobiles. Un moteur à combustion interne (ICE) typique comporte de nombreuses pièces mobiles, et si les huiles lubrifiantes sont faibles ou perdent de la viscosité, elles peuvent causer des dommages permanents. Cela conduit à une innovation constante parmi les fabricants de lubrifiants

Cependant, les constructeurs automobiles faisant pression pour les véhicules électriques (VE), le nombre de pièces mobiles dans les véhicules a diminué et le type de lubrifiants nécessaires a changé. Bien que certains composants des ICE restent, beaucoup de choses ont changé pour d’autres composants. Pour en savoir plus, nous avons parlé à Sandeep Sangwan, directeur général de Castrol India Limited.

Comment l’huile et la lubrification peuvent-elles jouer un rôle dans les véhicules électriques, puisqu’ils n’ont pas besoin d’huile moteur ?

Même si les véhicules électriques ne nécessitent pas de lubrifiants sous forme d’huile moteur, ils nécessitent des fluides EV sous forme de fluides de transmission, de graisses et de liquides de refroidissement. Plusieurs constructeurs automobiles mondiaux utilisent les fluides pour véhicules électriques de Castrol dans le cadre de leurs remplissages d’usine pour leurs véhicules électriques. En Inde, Castrol est actuellement le seul fournisseur de fluides EV pour Tata Motors et MG Motors. En tant que leader du marché des lubrifiants en Inde, outre la catégorie des véhicules à quatre roues/voitures, nous explorons des options avec les fabricants de véhicules électriques (VE) à deux roues pour le développement de fluides pour véhicules électriques.

Quel type de produits de lubrification Castrol fournit-il actuellement pour les véhicules électriques ?

Castrol propose ‘Castrol On’, une marque de fluides EV lancée par Castrol pour les véhicules électriques, comprenant des fluides de transmission électronique, des liquides de refroidissement électroniques et des graisses électroniques qui contribuent à améliorer la transmission des véhicules électriques et pour la gestion thermique des batteries qui permet une ultra – une charge rapide qui aide les véhicules électriques à aller plus loin avec une seule charge, améliorant ainsi l’efficacité.

Quelles sont certaines des mesures prises par l’industrie pétrolière, en particulier Castrol, pour réduire son empreinte carbone ?

En juin 2020, bp a annoncé sa stratégie Reinvent et partagé son objectif de se transformer d’une compagnie pétrolière internationale en une entreprise énergétique intégrée. Dans le cadre de sa stratégie, bp s’est fixé un objectif ambitieux d’atteindre le Net Zero d’ici 2050 ou avant. En mars 2021, Castrol a annoncé sa stratégie mondiale Path 360º pour aider à offrir un avenir plus durable. La stratégie définit des objectifs pour 2030 pour économiser les déchets, réduire l’empreinte carbone dans la production et les opérations et améliorer la vie.

Castrol India a mené un audit énergétique afin d’identifier les opportunités de réduction d’énergie, y compris les options pour passer à des solutions d’énergie renouvelable et solaire pour alimenter ses opérations de centrale et sa chaîne d’approvisionnement.

Dans les usines Castrol en Inde, nous avons commercialisé avec succès un nouveau processus de mélange pour certaines variantes de produits. Cela nous permettra de réduire notre consommation globale d’énergie et de réduire nos émissions de carbone conformément à nos objectifs mondiaux de durabilité Path 360º.

Pour réduire la consommation de plastique dans nos emballages, nos équipes indiennes et mondiales ont travaillé ensemble pour modifier la forme, la taille et l’apparence de nos packs de lubrifiants. Les nouveaux packs sont optimisés pour être plus solides, plus légers et plus faciles à transporter. Dans l’ensemble, nous avons pu réduire notre consommation de plastique jusqu’à 20 % et réduire notre empreinte environnementale.

Au niveau des matières premières, nous cherchons à réduire l’intensité carbone des produits Castrol en nous approvisionnant en huiles de base auprès de fournisseurs qui ont réduit la teneur en carbone de leurs produits.

Quels sont les futurs projets de Castrol en termes d’expansion ?

Notre priorité est de générer une croissance rentable sur le segment de la mobilité personnelle. Nous avons continué à investir massivement dans nos marques clés grâce à des innovations dans les produits et à la façon dont nous communiquons les USP de nos produits à nos consommateurs.

En plus de fournir des produits Castrol de qualité dans le commerce de détail ou de bazar, nous élargissons également notre portée dans les ateliers automobiles indépendants pour servir les consommateurs et les clients de ce segment. Parallèlement, nous collaborons avec ki Mobility Solutions pour fournir exclusivement des lubrifiants Castrol pour leurs ateliers multimarques.

Jio-bp, une joint-venture entre bp et Reliance Industries, a également permis à Castrol de proposer ses produits haut de gamme dans les tribunaux de carburant à travers l’Inde grâce à notre accord d’approvisionnement avec Jio-bp. En octobre 2021, nous avons inauguré le premier court de carburant Jio-bp en Inde près de Navi Mumbai, qui redéfinit la commodité et la mobilité. Ce partenariat rassemble nos meilleures offres (Reliance et bp) et représente plusieurs premières pour les clients indiens, notamment le lancement de Wild Bean Café et un nouveau service Castrol Express Oil Change, qui innove le concept d’un changement d’huile rapide pour les consommateurs sur le feu vert. Cela contribuera grandement à fournir un service et une expérience de marque pratiques et fiables à nos clients.

Comment s’est passée la dernière année et demie (pendant la pandémie et le verrouillage) pour Castrol et comment l’entreprise a-t-elle géré cela ?

En mars 2020, la pandémie a brutalement interrompu la mobilité et les transports à travers le monde, impactant massivement la demande. Chez Castrol, nous avons repris les opérations de fabrication au plus tôt en suivant les plus grandes précautions en matière de santé et de sécurité pour nos employés, nos fournisseurs, nos distributeurs et nos communautés. La sécurité a toujours été au cœur des opérations de Castrol, ce qui s’est traduit par le fait que les employés suivaient strictement les protocoles de sécurité pour assurer la continuité des activités et le bon fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement.

Nous avons connu une baisse considérable de nos revenus au deuxième trimestre 2020 (nous rapportons l’exercice de janvier à décembre), cependant, nous avons rebondi au cours des trimestres suivants. Au troisième trimestre 2021, Castrol India Limited a enregistré de solides performances financières et une croissance résiliente de son activité, maintenant la dynamique établie au cours des deux trimestres précédents en 2021. Nous avons également enregistré une solide croissance de son chiffre d’affaires et de son résultat net au cours des neuf mois clos le 30 septembre. , 2021, par rapport à 2020.

Nos ventes nettes au 3T 2021 ont augmenté de 22% par rapport au 3T 2020. Le coût des marchandises vendues a continué d’être très difficile en raison d’une forte augmentation des coûts des intrants. Nous avons réagi par des interventions tarifaires opportunes et des investissements continus dans les dépenses de publicité et de marketing de nos marques pour soutenir la livraison de valeur aux clients et renforcer la visibilité de la marque. Ces mesures nous ont aidés à naviguer dans la situation dynamique du marché.

