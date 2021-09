Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Ford a annoncé qu’il arrêterait la fabrication de véhicules en Inde, mais continuera à soutenir les clients existants avec le service, les pièces et la garantie. Ford dit qu’il n’importera que des voitures haut de gamme à faible volume comme la Mustang.

Ford, le constructeur automobile américain a annoncé qu’il cesserait la production de véhicules en Inde. Le constructeur automobile a déclaré qu’il cesserait progressivement ses opérations d’assemblage de véhicules à Sanand d’ici le quatrième trimestre 2021 et sa fabrication de moteurs à Chennai d’ici la première moitié de 2022. Ford a déclaré qu’il importerait des produits haut de gamme à faible volume comme la Mustang, et continuer à soutenir les clients existants avec le service, les pièces de rechange et les garanties.

Ford, cependant, gardera son usine d’ingénierie et de fabrication de moteurs à Sanand, opérationnelle. Cette usine fabrique des moteurs pour des véhicules vendus sur les marchés internationaux, comme le Ford Ranger. Ford promet également de prendre soin de ses concessionnaires en s’assurant que leur inventaire est liquidé et qu’ils restent rentables tout en offrant un service aux clients. Pour les réservations que le constructeur n’a pas pu honorer, Ford remboursera l’argent aux clients.

Ford a déclaré : « Nous ne sortons pas du marché, il s’agit d’une restructuration de notre entreprise. Nos clients existants auront à leur disposition un service, des pièces de rechange, des garanties, des réparations et d’autres types d’assistance. Une équipe d’évaluation travaille à maintenir les pièces de rechange disponibles pour les clients existants dans un avenir prévisible. »

La décision de Ford fait suite à la perte cumulée de 2 milliards de dollars de l’entreprise au cours de la décennie et à une dépréciation d’actifs hors exploitation de 0,8 milliard de dollars en 2019. Suite à l’annonce, les employés de Ford India seront réduits à un peu plus de 500 personnes travaillant dans l’usine de moteurs de Sanand. , et environ 100 qui s’occupent de la distribution des pièces et du support client.

