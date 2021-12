Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Kazam et ADDA se sont associés pour installer des bornes de recharge dans plus de 1000 sociétés résidentielles. Au cours des derniers mois, Kazam a installé plus de 200 bornes de recharge dans plus de 11 États, en collaboration avec plus de 100 entreprises.

Kazam, une plate-forme de borne de recharge basée sur l’IoT, s’est associée à la plate-forme ADDA Discover for Association pour installer des bornes de recharge dans plus de 1000 sociétés résidentielles à travers l’Inde. À ce jour, le partenariat a mis en place plus de 200 bornes de recharge dans plus de 11 États indiens, en collaboration avec plus de 100 entreprises. Kazam s’engage à rendre la mobilité renouvelable accessible à tous en installant des bornes de recharge dans les lieux communs.

Alors que la mobilité électrique est en hausse avec divers fabricants de deux et quatre roues qui lancent de nouveaux scooters et voitures électriques, Kazam souhaite propulser cette croissance. Kazam s’est également récemment associé à la BAF (Bangalore Apartments Federation) pour le déploiement de bornes de recharge à travers Bangalore. Purva Venezia, Shobha Dream Acres, Mahaveer Riviera et Purva Sunflower sont quelques sociétés résidentielles où la plate-forme a jusqu’à présent installé des bornes de recharge. La société souhaite mettre en place des stations de recharge de 1 lakh à travers le pays d’ici 2023.

S’exprimant au sujet de l’association, Akshay Shekhar, co-fondateur de Kazam, a déclaré : « L’une des principales raisons pour lesquelles les gens hésitent actuellement à passer aux véhicules électriques est le manque d’infrastructure de recharge adéquate et l’anxiété d’autonomie qui en découle. La mise en place d’une unité de recharge à domicile, avec une bonne planification et la coopération des fournisseurs d’infrastructures de recharge pour VE, peut être un moyen pratique et transparent de recharger les VE et peut favoriser l’adoption des VE. Nous sommes ravis d’avoir été choisis par la Bangalore Apartments’ Federation (BAF). Cette association nous permettra de rendre facilement accessibles des solutions de recharge intelligentes et abordables pour aider l’Inde à surmonter ses défis en matière d’infrastructure de recharge.

Le porte-parole de l’ADDA a déclaré : « L’ADDA se consacre à l’amélioration des infrastructures communautaires et au soutien des choix écologiques des résidents. Les technologies innovantes de Kazam garantiront que des bornes de recharge pour véhicules électriques sont disponibles dans tout le pays, rendant l’expérience EV dans son ensemble fluide et pratique pour les propriétaires de VE. En outre, cela encouragera également plus de personnes à emprunter la route des véhicules électriques, créant ainsi un écosystème de mobilité durable. Nous sommes ravis de faire partie de ce voyage avec eux et attendons avec impatience une association fructueuse. »

