Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Oben EV a levé plus de 11 crores lors d’un tour de table de We Founder Circle et d’autres. La marque développe en interne de nouveaux deux-roues électriques avec des composants développés localement pour fournir des produits de haute qualité.

Oben EV, une start-up indigène de véhicules électriques, a levé plus de 11 crores dans un tour de table de We Founder Circle et d’autres. L’investissement dans le cycle d’amorçage a vu la participation d’investisseurs notables de We Founder Circle, Rakesh Somani, co-fondateur de Life Element, Gaurav Juneja – investisseur en série, Eminent Cars, Siddharth Shah, directeur général, Rajesh Motors, et d’autres anges de premier plan comme Sumeet Pathak, Dr Milan Modi, technologue vétéran Dr Aloknath.

Oben travaille au développement de son premier vélo électrique fabriqué en Inde, qui parcourt 200 km avec une seule charge et atteint une vitesse de pointe de 100 km/h. La société affirme que « c’est la première unité de vélo électrique fabriquée à 100 % en Inde par une marque locale. » Le produit offre le meilleur équilibre entre fournir la plus longue portée et les performances les plus élevées de son segment en mettant l’accent sur le style, la fiabilité et l’agilité. Ceci est réalisé grâce à plus de 16 innovations brevetées allant de l’amélioration des performances des produits, de l’expérience client et de l’analyse des données.

L’équipe d’Oben EV utilisera les fonds nouvellement levés pour lancer son produit sur le marché, accélérer le développement de nouveaux produits et étendre les centres d’expérience, alors qu’elle cherche à renforcer ses plans d’expansion.

La société cherche à lancer son premier produit, un deux-roues électrique performant en mars 2022. Avec l’approche made in India et made for India, Oben vise à accélérer l’adoption des véhicules électriques en les rendant plus accessibles, abordables et sécurisés. . La startup prévoit d’apporter quatre nouveaux produits locaux au cours des 2 prochaines années dans divers segments pour devenir un leader dans l’industrie des deux-roues électriques.

Commentant l’investissement, Gaurav VK Singhvi, cofondateur de We Founder Circle, a déclaré : « EV est à l’aube de la phase d’adoption précoce en Inde – et nous savons tous que la véritable opportunité se trouvera dans les deux-roues électriques. Je crois au soutien des start-ups d’énergie propre avec des innovations comme OBEN EV qui créeront un impact positif sur de nombreux aspects – comme la mobilité de masse, l’environnement propre et la conservation globale de l’écosystème. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’une transition en douceur vers les véhicules électriques. Oben EV sera l’une de ces start-ups qui établiront les bonnes normes pour que l’industrie des véhicules électriques se développe en Inde.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’augmenter le tour de table car ce fonds nous aidera à entrer sur le marché avec la première moto de performance entièrement cultivée et développée localement et à livrer notre premier ensemble de véhicules aux clients au cours des 6 prochains mois », a déclaré Madhumita Agarwal, Co-fondateur, Oben EV.

« La population urbaine indienne évolue rapidement vers une mobilité électrisante. Ceci, couplé à un soutien supplémentaire du gouvernement, devrait stimuler la croissance d’un marché des véhicules électriques en plein essor en Inde. Nous pensons que la conception et l’ingénierie innovantes d’Oben EV n’attireront pas seulement les clients et les convaincront d’adopter une nouvelle technologie, mais stimuleront et renforceront davantage l’écosystème des startups EV en Inde », a déclaré Neeraj Tyagi, cofondateur et PDG de We Founder Circle. .

