Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Dans une conversation avec Karn Nagpal, le fondateur de Raasta, Express Mobility comprend ce que Raasta cherche à réaliser sur le marché indien et quels services il propose.

L’entretien des véhicules est une activité en pleine croissance en Inde et, outre les centres de service agréés (ASC), plusieurs startups proposent un entretien automobile haut de gamme. Ces startups offrent des services et des solutions de bout en bout à égalité avec les ASC, et avec leur approche technologique, l’idée d’entreprise devient un succès.

L’un d’entre eux est Raasta Auto Tech, basé à Gurgaon. Pour en savoir plus sur les offres de Raasta, Express Mobility s’est entretenu avec Karn Nagpal, le fondateur de Raasta. Raasta propose une solution unique pour les deux et quatre roues de toutes sortes, et nous en apprenons plus.

Il y a tellement d’acteurs tiers organisés en ce moment dans la même entreprise. Qu’allez-vous faire différemment ?

Malgré de nombreux autres acteurs de l’industrie, il y a une pénurie de ceux qui couvrent l’ensemble des 360 degrés d’entretien des véhicules. De l’entretien standardisé des véhicules à la réparation des accessoires, des remplacements de pneus et de batteries aux garanties prolongées, des services d’assistance routière aux services à domicile et enfin de garantir des pièces de rechange OES de haute qualité, Raasta sera le guichet unique pour tous les véhicules. besoins connexes qu’un client pourrait souhaiter.

Inutile de dire qu’avec notre réseau de partenaires garagistes standardisés, le consommateur bénéficie à chaque fois du même service/standards, quel que soit son emplacement ou le garage partenaire qu’il choisit. Notre objectif reste de créer une expérience client holistique et de créer un guichet unique pour les besoins de chaque véhicule.

En ajoutant plus à l’expérience client, RAASTA vise à rendre le processus de réclamation d’assurance pratique et sans friction pour ses clients. Actuellement, le processus est excessivement long et comporte des étapes lourdes, même pour les petites créances. RAASTA travaille avec plusieurs compagnies d’assurance pour utiliser la technologie afin de traiter ces réclamations rapidement et rapidement.

Comment un client peut-il vous contacter ? Des réductions pour les lève-tôt sur l’offre? Dans quelles villes serez-vous présent et plans d’expansion ?

Nous sommes avant tout mobiles et notre application est disponible sur Google Play Store et IOS. Pour nos clients plus traditionnels, nous sommes disponibles sur le canal de leur choix tel qu’un centre d’expérience client, les emails, le chat et le web. Nous offrons des promotions et des remises exclusives aux premiers utilisateurs de notre application.

Nous sommes sur le point de lancer les services à Delhi et dans la RCN dans la semaine à venir. Cependant, les plans doivent être présents dans 30 sites d’ici la fin de l’année avec un accent particulier sur les villes de niveau 2 et 3. Nos services seront également disponibles via divers partenaires de l’alliance dans les temps à venir.

D’où vous procurez-vous les pièces ? Un client peut-il se procurer une pièce chez vous pour moins cher, ou sera-t-il le même tarif ou plus cher qu’à l’extérieur ?

Nous nous approvisionnons en pièces auprès de tous les fabricants OES réputés. Notre priorité est de nous assurer que les pièces sont de la plus haute qualité aux meilleurs prix. Au niveau de la qualité/normes que nous fournissons, nous pensons que nous serons très compétitifs dans nos prix. Les pièces de rechange ne peuvent pas être achetées directement par les clients mais sont fournies à nos garages partenaires qui à leur tour les fournissent au client final.

Y a-t-il une garantie ou une garantie sur le service qui a été fait sur le véhicule ? Faites-vous également des réparations de carrosserie?

Nous accordons une garantie de 6 mois sur tous nos services, tandis que différentes garanties sont fournies pour différentes pièces de rechange, accessoires, réparations, etc. Par exemple, nous offrons une garantie de 2 ans sur les peintures, 6 mois sur les services, etc. Cependant, la même chose est faite uniquement dans les garages partenaires Raasta, où nous veillons à ce que toutes les normes soient respectées.

Qu’en est-il de l’assurance et Raasta sera-t-il impliqué pour l’obtenir pour le client ?

Oui, c’est l’un des plus gros problèmes du client que nous visons à résoudre. Nous voulons que le client ait une expérience sans friction tout en réclamant une assurance et en obtenant le travail livré dans les plus brefs délais, sans avoir à attendre les autorisations d’assurance.

Où vos techniciens ont-ils été formés ? Quels types de cours ont-ils été amenés à suivre ?

Nous avons veillé à ce que tous les techniciens de nos garages partenaires soient bien qualifiés et disposent de l’équipement et de l’infrastructure nécessaires pour fournir des services de la meilleure qualité. Nous organisons également un programme de formation pour tous les techniciens des garages partenaires grâce à nos ressources expérimentées. Les garagistes partenaires sont également épaulés par notre équipe de techniciens.

L’équipe est non seulement expérimentée, mais nous avons également un programme de formation interne rigoureux dirigé par des vétérans de l’industrie avant d’intégrer lesdits techniciens dans le processus. Nous gérons un programme de qualité et d’inspection pour nous assurer que les garages partenaires fournissent les services engagés à temps et conformément aux normes de qualité que nous revendiquons. Nous organisons régulièrement des sessions de formation pour informer les techniciens sur les nouvelles technologies introduites dans le secteur automobile.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.