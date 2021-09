Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Beyond Garage, un fournisseur de services automobiles basé à Bangalore et à Hyderabad, affronte des concurrents tels que Go Mechanic et Pitstop, comblant ainsi une lacune dans l’industrie avec de grands projets d’expansion. Voici plus.

Comme le nombre de véhicules achetés chaque jour en Inde est en augmentation, les options d’entretien des véhicules se sont également ouvertes. Avec des startups telles que Go Mechanic et Pitstop qui se portent bien, il y a toujours un trou béant qui ne relie pas le service à quatre roues, le service à deux roues et les garanties que les clients veulent. Pour remédier à cela, Beyond Garage a trouvé une solution : la société entretient les deux-roues et les quatre-roues à domicile ou dans un garage dédié, offrant une garantie inégalée par rapport à la concurrence.

Essayant de comprendre comment les clients peuvent en bénéficier et mieux comprendre l’entreprise, Express Mobility a contacté Mahmud Kotebagi, PDG de Beyond Garage. Kotebagi a l’intention d’étendre l’entreprise à d’autres villes au cours des prochains mois, et voici ce qu’il avait à dire.

Combien y a-t-il de membres de l’équipe, y compris les mécaniciens, le nombre de garages, l’investissement qui a été consacré à cette entreprise ?

Nous sommes une équipe interne d’environ 30 membres avec plus de 200 ateliers tiers et 30 techniciens individuels. Si l’on considère le nombre total de techniciens, y compris les ateliers de garage tiers, nous avons environ 850 personnes.

Quels sont les services supplémentaires ou USP que vous avez que quelqu’un comme GoMechanic ou PitStop n’a pas ? Quelle est la formation dispensée aux mécaniciens par l’intermédiaire de votre entreprise ?

En termes de différences de portefeuille – Nous fournissons à la fois un service de 2 et 4 roues à Doorstep et Garage alors qu’une entreprise comme Gomechanic n’a qu’un service de voiture en atelier (avec ramassage et dépôt) et non un service de vélo et Pitstop a à la fois un service d’atelier et de voiture à porte, mais ne le fait pas. t avons un service de véloNous fournissons des pièces de rechange et un service de bout en bout car nous avons un portefeuille de services de service et de pièces ensembleService rapide – Dans les 45 minutesGarantie jusqu’à 5 ans (Pitstop 1 an et Go Mechanic 2 ans)

3) Des projets d’expansion ? Comprenons-nous que vous êtes actuellement présent à Hyderabad et Bangalore ? Comment s’est passé l’entreprise ?

Oui, nous sommes actuellement opérationnels dans quelques villes du Telangana et du Karnataka, y compris des villes de niveau 1 comme Bangalore, Hyderabad et des villes de niveau 2 comme Mysore, Mangalore, Hubli, Khammam, etc. ) et également de l’Entreprise (entreprise de flotte/entreprise de location) pour l’entretien du véhicule pour eux. De plus, comme nous sommes dans la fourniture de pièces détachées, nous avons actuellement des liens avec plus de 700 clients B2B actifs et nous nous développons à un rythme rapide. De plus, nous prévoyons l’expansion de l’entreprise dans au moins 10+ villes au cours des 12 prochains mois, car nous avons vu une énorme demande d’autres villes pour les services que nous fournissons.

4) Vendez-vous des pièces détachées au comptoir ou sont-elles utilisées uniquement pour les véhicules qui entrent dans vos garages ?

Nous vendons toutes les principales pièces d’origine et recommandées par les OEM où nous livrons les pièces en main propre aux emplacements des clients dans un délai de 60 à 90 minutes en fonction de la disponibilité des pièces. De plus, comme nous avons un contrôle strict sur la sélection de la pièce, nous nous assurons que tout véhicule client que nous recevons pour le service a la bonne pièce sélectionnée pour assurer un service fiable. De plus, nous offrons une remise sur les pièces d’origine et recommandées par les OEM qui varie de 5 à 30 % en fonction de la marque.

5) Quelle différence de prix y a-t-il entre le vôtre et un atelier agréé ? Veuillez donner des précisions sur des cas comme dans le cas d’un accident ou d’un service régulier.

Nous sommes très abordables mais fournissons un service fiable car la durée de notre garantie varie de 30 jours à 5 ans en fonction du type de service choisi par le client. Lorsqu’il s’agit d’un service d’entretien régulier, notre prix de service est d’environ 30% inférieur à celui du centre agréé. Lorsque l’on considère la carrosserie pour laquelle nous assurons la garantie minimum de 2 ans et la garantie maximum de 5 ans, nous sommes environ 45% inférieurs par rapport au Centre Agréé.

En termes de travaux accidentels ou de gros travaux, nous sommes environ 50 à 60% inférieurs à ceux du centre agréé et si je me souviens d’un incident, nous avons vu dans le passé que nous avons fait la réparation de ce véhicule qui était censé être un un véhicule à perte totale où l’estimation de la réparation a été donnée par le centre autorisé était de 3,75 L et nous avons effectué la réparation et la restauration complètes avec une garantie de 5 ans ou une garantie de 2 Lakh kilomètre (selon la première éventualité) au prix de 1,75 L

