Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Alors que les gouvernements du monde entier font pression pour des moyens de transport de personnes et de marchandises plus propres, l’accent est mis sur les véhicules électriques. Les fournisseurs de pièces et de composants automobiles ont dû diversifier leur gamme de produits pour répondre à ces changements. Nous avons contacté Harsha Kadam, directeur général et PDG de Schaeffler India, pour en savoir plus sur les produits clés de la marque lancés récemment pour le segment des véhicules électriques, découvrir ce que l’entreprise pense de la popularité des véhicules électriques et la réponse du gouvernement à fournir une assistance aux fabricants. , et aussi sur la contribution de Schaeffler à l’industrie automobile indienne.

Les composants du moteur Schaeffler sont-ils utilisés par un constructeur indien ?

En tant que l’un des principaux fournisseurs de produits et systèmes automobiles, Schaeffler India fournit des moteurs, des châssis et des produits de transmission aux cinq principaux équipementiers du pays. Notre approche centrée sur le client, l’accent mis sur l’innovation et notre réseau de distribution supérieur nous permettent de maintenir notre position de leader dans ces entreprises. Nous visons à fournir une fiabilité et une sécurité de pointe grâce à nos produits, et nous continuerons à nous concentrer sur la fourniture de produits et de solutions innovants basés sur une technologie supérieure. Nos composants de moteur sont conçus pour répondre aux besoins des normes strictes telles que le BSIV à BSVI ainsi que les normes CAFÉ venant en sens inverse.

Une nouvelle dose d’investissement a-t-elle été effectuée récemment ? Veuillez partager les détails des futurs investissements en Inde

Depuis 2017, Schaeffler a doublé ses investissements en Inde à hauteur de 2500 à 3000 millions d’INR par an. Nous avons et continuerons d’améliorer nos capacités et nos compétences pour l’avenir. Plus récemment, nous avons annoncé une augmentation des dépenses en capital (Capex) de 20 % à 1 200 crore INR au cours des trois prochaines années.

Au niveau de l’Inde, nous consacrons 1 à 1,5% de nos revenus à la R&D et continuerons de le faire comme nous le pensons, c’est un investissement pour l’avenir et extrêmement important pour toute entreprise technologique. Pour tirer davantage parti des compétences, des infrastructures et des réseaux locaux, nous avons créé un centre de compétences d’incubateur à l’usine de Pune pour les deux-roues et les machines agricoles, où nous travaillons sur plusieurs projets innovants. Nous avons également une installation de R&D dédiée 2W et 3W à Pune et avons continué à améliorer ses compétences en ajoutant des capacités de test et de simulation. Cela nous a aidés à développer des produits innovants localement et à répondre aux besoins des clients locaux.

Sur le plan de la fabrication, nous avons récemment étendu notre capacité de fabrication à l’unité de Savli à Vadodara. L’usine s’adresse en grande partie à nos clients industriels. Sur le front automobile, nous mettons fortement l’accent sur la localisation et continuons d’étendre notre portefeuille localisé. Conformément à cela, notre taux de localisation s’est amélioré pour atteindre 76% en 2020. À l’avenir, nous prévoyons de garder pour nous les opérations critiques hautement basées sur les compétences tout en sous-traitant les opérations non essentielles à des agences externes.

De nouvelles innovations ou composants que l’entreprise a fabriqués récemment et qui pourraient perturber la scène automobile indienne ? Veuillez également préciser les chiffres d’exportation.

La R&D et l’innovation font partie intégrante de notre stratégie de croissance. Cela a été notre effort constant pour développer et renforcer les capacités de R&D locales et c’est pourquoi nous avons investi plus de 2 500 millions d’INR dans la R&D en Inde au cours des cinq dernières années. Comme indiqué dans la réponse précédente, nous avons un centre de R&D dédié à Pune et avons amélioré nos capacités de test et de validation grâce à des bancs d’essai et des installations de simulation internes. Quelques produits clés lancés en 2020 sont :

1. Une transmission automatique à deux vitesses pour les trois-roues électriques et sont engagées avec les principaux équipementiers pour sa mise en œuvre.

2. Roulements de roue avancés pour les nouvelles plates-formes des équipementiers

3. Nouveaux composants de commande de soupape, d’entraînement de synchronisation et de pompe à eau aux principaux équipementiers

4. Systèmes de surveillance de l’état à bord développés en interne pour le secteur ferroviaire et d’autres secteurs.

Notre emplacement stratégique dans la région Asie-Pacifique nous permet de mieux servir les marchés en croissance de l’Asie du Sud-Est, ce qui se traduit par une plus grande possibilité d’expansion commerciale. Dans cette optique, nous avons une stratégie d’exportation claire, à la suite de laquelle notre mix de revenus pour 2020 se composait de 10 % de revenus à l’exportation. Nos exportations s’adressent en grande partie à l’ensemble de la région APAC et sont un mélange de produits industriels et automobiles.

Avec l’arrivée des véhicules électriques, quelle est la contribution de Schaeffler et à quoi servent tous les composants. Quels sont les défis par rapport à la fabrication de composants/pièces pour les véhicules électriques.

Pour des raisons telles que l’augmentation de la pollution, la dépendance à l’égard des importations de pétrole, le besoin urgent de davantage de sources d’énergie renouvelables, etc., l’entrée des véhicules électriques est inévitable en Inde. Et bien que le segment EV ait pris de l’ampleur sur le marché indien, il en est encore à ses balbutiements.

Pour que le segment des véhicules électriques devienne plus durable, il faudrait des volumes, et nous considérons les véhicules utilitaires légers (VUL), 2W et 3W comme les principaux moteurs de volume pour le segment. Par conséquent, Schaeffler India a développé localement une transmission transparente à deux vitesses qui est compacte et modulaire, innovante et adaptée au marché pour les marchés émergents.

Dans le cas des véhicules de tourisme (PV), notre observation est que les clients s’attendent à des performances EV comparables à celles des véhicules à moteur thermique, ce qui impose des exigences uniques au groupe motopropulseur électrique. Notre système de transmission breveté à deux vitesses a été développé pour gérer ces demandes. TwinTrans vise à atteindre à la fois des performances de capacité de pente et une vitesse de pointe plus élevée sans augmenter la charge sur le moteur et la capacité de la batterie. Ce système unique en son genre est un système de transmission automatique qui permet au véhicule de tirer le couple essentiel et de maintenir la vitesse tout en montant sur une pente.

En ce qui concerne les défis, je pense qu’au niveau politique, la feuille de route à long terme pour les véhicules électriques a besoin de plus de clarté. Cela aidera à son tour les équipementiers à consolider leur stratégie consistant soit à choisir un saut direct vers les véhicules électriques, soit à utiliser une technologie alternative telle que l’hybride pour entrer sur le marché.

Comment la pandémie vous a-t-elle affecté (porte-parole) ainsi que l’entreprise. Pour ces derniers, nous cherchons des détails sur la capacité de production, les contraintes et les nouvelles pratiques de bureau.

La crise a véritablement rassemblé toute l’équipe de Schaeffler India. Le moral et la motivation de nos employés ont été hautement louables. À tous les niveaux, de la haute direction à l’employé le plus junior, tout le monde a fait preuve d’une résilience et d’une agilité extraordinaires en s’adaptant rapidement à la nouvelle normalité et en assurant la continuité des activités et le redémarrage en toute sécurité de nos usines, entrepôts et bureaux, au milieu de cette pandémie et ses défis. La résilience et la ténacité avec lesquelles toute l’équipe de Schaeffler s’est ralliée pour travailler comme une seule force cohésive a montré un tout nouveau niveau de liaison organisationnelle. L’autonomisation et la confiance mutuelle ont été notre force pour surmonter la crise. En mettant fortement l’accent sur l’innovation, l’agilité et la qualité, nous avons réussi à maintenir le rythme même dans ces circonstances sans précédent.

Pendant le verrouillage de la première vague de Covid, nous avons perdu près de 52 jours de production dans la vague 1, alors que l’économie s’arrêtait brutalement. Mais à mesure que l’économie s’ouvrait et que la demande augmentait, nous avons progressivement augmenté la production et toutes nos usines ont commencé à fonctionner à pleine capacité. Bien que le début de la deuxième vague ait un peu freiné la demande, nous étions préparés et n’avons pas été autant affectés/impactés que lors de la première vague. Alors que le rythme de la vaccination augmente et que la vague de Covid diminue, nous espérons une reprise positive.

Le défi sans précédent auquel nous avons été confrontés pendant la période de verrouillage de Covid nous a donné suffisamment de temps et de latitude pour nous préparer et nous rééquiper pour la nouvelle normalité dans laquelle nous nous dirigeions. Conformément à notre préparation à la crise, nous avons adopté l’approche « Protéger, récupérer, réoutiller » et avons concentré nos efforts sur la protection de la santé et du bien-être de nos employés et de nos installations. L’étape suivante consistait à redémarrer les activités en toute sécurité et avec prudence. Et enfin, rééquipez-vous et préparez-vous pour demain. Au milieu de tout cela, l’orientation client a été de la plus haute importance pour nous et nous avons continué à rester étroitement engagés avec nos clients à tout moment. Ici, notre capacité à prédire et à prévoir l’évolution rapide des besoins des clients, notre préparation mentale face aux changements imminents et notre agilité à répondre au changement à venir nous ont aidés à être bien placés.

Dans quelle mesure la gamme de produits TruPower a-t-elle été reçue par le public cible ? Les produits tels que la graisse ou l’huile moteur nécessitent-ils des modifications spécifiques pour être conformes à la norme BS6 ? Ces lubrifiants conformes BS6 peuvent-ils être utilisés dans les véhicules BS3 ou BS4 ?

Depuis le lancement de TruPower, nous avons connu une très bonne croissance. Les résultats en termes d’adoption et de réponse ont été très encourageants. En tant que l’un des principaux fournisseurs de produits et de systèmes qui aident à réduire les émissions de CO2 et à protéger l’environnement, nous espérons jouer un rôle proactif pour assurer une transition en douceur « BS-IV à BS-VI » de l’industrie automobile indienne. Nous avons un excellent mélange de produits BSIV d’ancienne génération et de produits BSVI de nouvelle génération – pour l’ensemble du groupe motopropulseur, du moteur et du châssis. Nous avons continuellement fait des investissements et des acquisitions stratégiques qui nous permettent d’être un partenaire commercial précieux pour nos clients. Oui, la nouvelle technologie d’émission nécessite des températures de fonctionnement du moteur plus élevées qui nécessitent des lubrifiants avec des propriétés de performance améliorées. Par conséquent, les véhicules conformes à la norme BS6 auraient également besoin de lubrifiants conformes à la norme BS6. La plupart des lubrifiants Schaeffler TruPower sont rétrocompatibles avec les véhicules BS4.

Que pensez-vous de la culture des véhicules électriques en Inde ? Veuillez partager vos pensées.

L’Inde assiste à une augmentation progressive de l’adoption des véhicules électriques et le gouvernement est également sur la bonne voie pour développer l’infrastructure requise pour prendre en charge les véhicules électriques. Cependant, nous avons besoin d’une approche écosystémique pour réaliser les progrès de l’Inde en matière de mobilité électrique. Dans le contexte de l’Inde, nous pensons que les véhicules utilitaires légers, 2W et 3W seront les premiers à adopter des véhicules électriques et généreront à leur tour du volume dans ce segment. Cela dit, nous estimons également que la technologie ICE (moteur à combustion interne) sera disponible dans un avenir prévisible et pourra également être combinée avec des entraînements électriques ou hybrides. Ceci, associé au solide écosystème de pièces automobiles du pays, conduira à la création d’un marché de pièces de rechange sophistiqué qui répondra aux besoins de ces véhicules dans les années à venir.

