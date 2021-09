Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Les clients de Delhi peuvent désormais utiliser leurs Paytm FASTags pour payer le stationnement dans les stations de métro. La station de métro Kashmere Gate de Delhi, dans la capitale nationale, devient la première à disposer d’un parking entièrement numérisé.

Paytm Payments Bank Ltd (PPBL), en partenariat avec Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), a annoncé que les clients de véhicules à quatre roues disposant d’un compte FASTag actif peuvent utiliser leurs FASTags pour payer au parking Metro à Delhi. La station de métro Kashmere Gate à Delhi devient la première à disposer de cette fonctionnalité entièrement numérique. De plus, Paytm Payments Bank a activé une solution de paiement basée sur UPI pour les deux-roues.

L’activation des paiements via FASTags réduit le temps global au guichet de paiement car les frais de stationnement seront automatiquement déduits du portefeuille. Actuellement, l’installation est disponible à la porte numéro 6 de la station de métro et elle offre un espace de stationnement pour 174 deux-roues et 55 quatre-roues. Paytm cherche à lancer cette installation à travers le pays et est actuellement en pourparlers avec diverses sociétés municipales de plusieurs États pour mettre en œuvre la solution de paiement numérique dans les parkings des centres commerciaux, des hôpitaux et des aéroports.

Mangu Singh, MD, DMRC, a déclaré : « C’est une autre étape vers la numérisation dans les efforts du DMRC pour fournir des solutions à nos clients, en particulier en ces temps où les méthodes transactionnelles sans contact sont le besoin de l’heure. »

Satish Gupta, directeur général et PDG de Paytm Payments Bank Ltd, a déclaré : « Nous nous sommes efforcés d’étendre le réseau FASTag dans notre pays et d’offrir à nos utilisateurs des voyages fluides et sans tracas. Dans cette quête, nous sommes ravis de nous associer à la Delhi Metro Rail Corporation pour activer des solutions de paiement numérique dans leur parking. Nous continuerons à travailler avec d’autres fournisseurs de stationnement à travers le pays pour adopter une solution de paiement sûre et sans contact en mettant en œuvre le système FASTag. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.