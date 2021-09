Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Les systèmes de stationnement automatisé sont intéressants à regarder, mais nous obtenons rarement des informations. S’adressant à Rajesh Kabra, le directeur de RR Parkon, nous comprenons l’industrie derrière elle, comment l’entreprise est née et leurs projets à venir.

La plupart d’entre nous, en visitant les centres commerciaux, avons observé avec émerveillement le système de stationnement qui soulève les voitures, leur permettant de s’empiler. Pour certains, la joie s’arrête là, tandis que d’autres ont tendance à penser un peu plus au système, à son fonctionnement et à son prix. Mais ce que la plupart ne parviennent pas à comprendre, c’est l’entreprise elle-même et l’industrie qui la sous-tend. Bien qu’elle en soit à ses balbutiements, l’industrie est une entreprise de 1 500 crores, selon les recherches de RR Parkon.

PR Parkon est une société basée à Mumbai qui se spécialise dans les solutions de stationnement automatisé avec plus de deux décennies d’expérience en Inde. Pour en savoir plus sur l’entreprise, nous avons parlé à Rajesh Kabra, le directeur de RR Parkon.

S’adressant à Rajesh pour en savoir plus sur l’entreprise et sur la façon dont elle est née, Rajesh a déclaré: «Nous sommes dans le secteur du stationnement de voitures et nous réduisons les marchés verticaux. Nous pouvons généralement doubler vos places de stationnement en vous aidant à garer une voiture l’une sur l’autre, et si vous avez de la hauteur, notre entreprise peut transformer un emplacement pour trois voitures pour garer jusqu’à 70 voitures. Il ajoute : « Nous sommes dans ce métier depuis 20 ans. L’entreprise était la vision de mon père, et quand il est allé en Corée, il a vu que ces systèmes étaient largement utilisés. De retour à Mumbai, lorsqu’il a vu tant de voitures garées sur la route, ce qui contribuait grandement à la circulation, c’est à ce moment-là qu’il a eu l’idée et est finalement entré dans cette entreprise.

Parlant du lieu de fabrication des produits, des ascenseurs et des systèmes de stationnement, Rajesh a déclaré : « Nous sommes indigènes. L’Inde a un bon potentiel d’ingénierie et nous pouvons fabriquer beaucoup de choses dans le pays. Nous importons quelques pièces, mais 98 % de nos produits sont fabriqués au pays, et nous en sommes fiers. Nous possédons également la deuxième plus grande usine de fabrication au monde de solutions de parking. Nos usines sont des installations à la pointe de la technologie avec des processus automatisés de fabrication, de soudage, de peinture, etc. Je peux dire que nos usines sont des installations modernes pour fabriquer presque tout en Inde.

Les systèmes de stationnement étant sophistiqués, Rajesh a déclaré que le logiciel nécessaire devait être à la hauteur. « Nous avons des personnes qualifiées qui écrivent ces programmes. Par exemple, nos systèmes de stationnement doivent détecter si le véhicule est garé avec précision sur le mécanisme de levage. Il doit informer les conducteurs s’ils doivent avancer ou reculer. Tout cela nécessite une sauvegarde logicielle, et nous les développons. Avec la pandémie en cours, RR Parkon travaille sur des systèmes sans contact qui utilisent des RFID afin que les clients puissent utiliser ces cartes, et un robinet ferait descendre les voitures des ascenseurs. Rajesh déclare : « Nous travaillons également sur une application, afin que les clients puissent préparer leur voiture à une heure prédéterminée et intégrer d’autres fonctionnalités telles que les paiements. Il ajoute : “Nous sommes une société d’ingénierie depuis tant d’années, mais à l’avenir, nous pourrions être une société de technologie pour les 20 prochaines années avec l’augmentation de la technologie.”

Rajesh nous dit : « Le secteur du stationnement automatisé deviendra une industrie de 10 milliards de dollars au cours des dix prochaines années. Par exemple, Delhi envisage en moyenne 1 000 nouvelles voitures chaque jour, et chaque voiture nécessite environ 330 pieds carrés pour se garer. Ainsi, lorsque nous calculons, Delhi à elle seule a besoin de 330 000 pieds carrés d’espace de stationnement chaque jour. Même si les transports en commun et le métro ont rendu la vie plus facile, cela n’a pas empêché les gens d’acheter des voitures.

Les facteurs clés qui stimuleront cette entreprise sont un, le gouvernement cherchant à désengorger les routes, deuxièmement, la hausse des coûts de construction pousse les gens à rechercher des alternatives, et c’est l’une des solutions, et, l’augmentation des ventes de voitures étant le troisième facteur. Rajesh ajoute: “Auparavant, nous avons vu la demande des villes de niveau I, et récemment, il y a des demandes de villes de niveau II et III.”

L’Inde est sans aucun doute en train de passer aux véhicules électriques, et étant donné que les voitures sont garées pendant au moins une heure dans les centres commerciaux et autres établissements commerciaux, l’intégration de chargeurs de véhicules électriques semble être une bonne idée. À cela, Rajesh dit : « Le développement est en cours. Nous avons reçu des demandes de clients pour la même chose. S’il est facile d’intégrer des chargeurs dans certains de nos systèmes, c’est un défi avec d’autres produits car les voitures sont garées à 15 mètres du sol. Certains de nos systèmes de stationnement se déplacent même horizontalement, ces éléments doivent donc être pris en compte. » RR Parkon a des prototypes prêts, et dans les six prochains mois, l’entreprise disposera d’une solution pour intégrer les chargeurs EV dans leurs systèmes de stationnement.

« Les produits fabriqués par RR Parkon ont des systèmes de sécurité en place pour protéger les structures contre les inondations. Ils sont conçus pour résister aux dommages causés par l’eau. Nos systèmes ont été installés à Chennai lorsque la ville a été touchée par les inondations, et nous n’avons eu aucun problème. Ils sont également conçus pour résister aux activités sismiques », explique Rajesh. Les systèmes de stationnement sont conçus pour durer de 25 à 30 ans, et une équipe d’ingénieurs dédiés entretient les systèmes de stationnement tous les trois mois.

RR Parkon possède une usine dédiée qui s’étend sur 1,7 lakh pieds carrés, située à la périphérie de Mumbai. L’installation exporte ces systèmes de stationnement vers l’Ouganda, le Sri Lanka, le Myanmar, le Népal, l’Afrique de l’Est et d’autres pays voisins. Le chiffre d’affaires de RR Parkon était de 150 crores, et cette année, Rajesh a déclaré: “Malgré la deuxième secousse du verrouillage, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre un chiffre d’affaires de 200 crores.”

