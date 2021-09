Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Les véhicules électriques occupant une place centrale en Inde, les entreprises se préparent à prendre des initiatives, à innover et à rendre les véhicules électriques plus efficaces et à nourrir les startups qui s’aventurent dans cet espace.

Avec la poussée du gouvernement vers les véhicules électriques, de plus en plus d’entreprises assument des tâches associées au déménagement. Qu’il s’agisse d’aider à créer des politiques, de construire l’infrastructure nécessaire pour les véhicules électriques ou de soutenir la fabrication de composants, tout le monde s’engage pour cette cause. L’une de ces sociétés est iCreate, qui travaille à la création de sous-composants indiens pour les véhicules électriques afin d’augmenter l’efficacité et de réduire les coûts.

iCreate travaille sur un centre d’excellence EV interne pour augmenter d’au moins 25 % l’efficacité des deux-roues et trois-roues EV et créer un ensemble technologique pour aider les fabricants à prendre l’avantage. Pour comprendre le fonctionnement de l’entreprise, Express Mobility s’entretient avec Anupam Jalote, PDG d’iCreate.

Pouvez-vous me donner un aperçu d’iCreate et de ce que fait l’incubateur ?

iCreate est un institut super spécialisé autonome dédié à la conversion des innovations technologiques en entreprises prospères. L’installation a été créée sous la direction de notre honorable premier ministre avec une vision de promouvoir la croissance du capital entrepreneurial par le biais des innovations et de la technologie.

Chez iCreate, nous avons un modèle unique d’incubation d’innovateurs à travers différents niveaux de conseil, de préparation, de formation, de mentorat, de soutien intellectuel, d’ateliers et d’événements annuels couvrant les écoles, les collèges, les entrepreneurs, les MPME et le gouvernement. L’installation est répartie sur un campus de 40 acres à la périphérie d’Ahmedabad. Actuellement, le centre a la capacité d’héberger 100 incubés travaillant simultanément sur 40 à 50 projets et a jusqu’à présent incubé plus de 399 startups dans des secteurs tels que l’informatique, l’agroalimentaire, l’électronique, la robotique, les véhicules électriques, l’énergie, pour n’en nommer que quelques-uns. Au fil des ans, nous avons évalué plus de 2800 idées, soutenu plus de 300 innovations, déposé plus de 30 brevets et généré environ 45 crores de revenus INR ainsi que 600 + emplois via notre réseau de start-up.

Comment iCreate est-il financé et comment un entrepreneur en herbe vous aborde-t-il ?

iCreate est en grande partie autofinancé et bénéficie également du soutien de divers programmes gouvernementaux. Il est structuré comme une coentreprise à 50/50 entre la Gujarat Mineral Development Corporation Ltd (GMDC) et la Gujarat Entrepreneurship and Venture Promotion Foundation (GEVPF).

En parlant de la façon dont un entrepreneur peut nous joindre, je dirais que nos portes sont ouvertes à toutes les idées innovantes que nos entrepreneurs en herbe peuvent apporter. Nous avons plusieurs programmes pour différentes étapes de démarrage, de l’idéation à la création. Selon le niveau auquel l’idée de startup nous est apportée, nous les conseillons et les incubons au stade approprié en leur fournissant les conseils des meilleurs experts de l’industrie. En plus de cela, nous organisons divers événements tels que le programme iCreate Idea Accelerator (iIA) où nous aidons les entrepreneurs à convertir leurs idées en un plan d’affaires réussi et le programme iCreate Seed Stage Accelerator (ISA) où nous préparons les innovateurs à présenter à un panel externe pour un éventuel financement de démarrage et un soutien supplémentaire à l’incubation. Plus récemment, nous avons lancé EVangelise, un défi d’innovation unique en son genre visant à identifier et à encourager certains des esprits les plus brillants du pays à utiliser le pouvoir de l’innovation pour résoudre les problèmes clés de l’industrie des véhicules électriques.

Étant donné que les véhicules électriques sont une priorité chez iCreate, quelles sont vos perspectives pour l’industrie des véhicules électriques en Inde ? Quels sont les principaux défis et opportunités que vous, en tant qu’institut, cherchez à relever ?

L’Inde est déjà le leader mondial en ce qui concerne le marché des deux et trois roues, mais pour devenir le leader mondial des e-2W/3W, nous devons relever de nombreux défis, de l’anxiété de gamme à la performance et l’efficacité au développement de l’écosystème complet de niveau Fournisseurs de niveau 2 et 3 capables de répondre aux exigences techniques et de qualité des véhicules électriques modernes.

Il a fallu plus de trois décennies à l’Inde pour devenir un leader mondial des automobiles normales. Ainsi, le paradigme et les points de référence sont tous là. Nous devons juste reproduire ce succès en moins d’une demi-décennie.

Tous les sous-composants clés qui entrent dans un VE, des cartes de circuits imprimés aux contrôleurs, en passant par les cartes d’alimentation, les moteurs et les batteries, doivent tous être fabriqués par une multitude de fabricants de haute qualité avant que l’Inde ne gagne une position de leader mondial.

Par exemple, alors que l’ensemble du pays travaille à la transition vers les véhicules électriques, nous devons également nous concentrer sur des solutions innovantes pour des énergies renouvelables abordables et des bornes de recharge pour recharger ces véhicules électriques. C’est un exemple de l’un des nombreux défis que nous devons identifier et donc résoudre pour faire une transition en douceur vers une mobilité durable. Par conséquent, il devient impératif de passer de l’apport de modifications ou de mises à jour incrémentielles aux produits existants à la création de produits perturbateurs du marché alimentés par une innovation technologique approfondie. Et nous pensons que cette innovation doit se produire au niveau des sous-composants, afin qu’elle puisse fournir un avantage concurrentiel à long terme aux fabricants indiens sur le marché mondial.

Chez iCreate, notre travail avec des centaines de start-ups dans différents domaines nous indique que les start-ups sont particulièrement bien placées pour accélérer l’innovation, compte tenu de leur état d’esprit agile et adaptatif, de leur appétit pour prendre des risques et de l’absence d’une structure cloisonnée.

Au fil du temps, nous avons construit un bilan réussi de projets de soutien dans le domaine des véhicules électriques – des batteries et systèmes de gestion de batterie aux systèmes de charge, systèmes de récupération d’énergie, systèmes de stockage d’énergie hybrides, systèmes d’aide à la conduite autonome et fonctionnalités intelligentes. systèmes.

À long terme, notre objectif est d’atteindre une efficacité énergétique de 25 % par rapport aux configurations de véhicules électriques actuelles grâce à une multitude d’innovations améliorant l’efficacité et de créer un ensemble technologique pouvant être utilisé par les fabricants de masse pour acquérir une position dominante sur le marché mondial.

Lorsque vous examinez l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques, nous savons que les acteurs des véhicules électriques, en particulier les start-up, dépendent des fournisseurs de chaîne d’approvisionnement ICE existants. Quel rôle pensez-vous que les start-ups peuvent jouer dans la création d’un écosystème de chaîne d’approvisionnement robuste et efficace pour l’industrie des véhicules électriques ?

Vous devez comprendre que les start-ups sont des moteurs de création de connaissances. Ils créent des connaissances et une propriété intellectuelle qui peuvent ensuite être exploitées pour créer des positions de leadership mondial. Parfois, les start-up elles-mêmes deviennent de telles entités, parfois elles s’associent à des acteurs plus traditionnels et établis. C’est ainsi que l’innovation va donner à l’Inde un avantage concurrentiel mondial !

Le mantra pour construire un écosystème de chaîne d’approvisionnement efficace est l’autonomie et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous nous concentrons sur la création et le développement d’innovations au niveau des sous-composants. Actuellement, les acteurs des véhicules électriques dans le pays dépendent fortement des fournisseurs de chaînes d’approvisionnement de la catégorie ICE, qui ont leurs propres défis. Par exemple, ils ne sont pas en mesure de prendre des commandes en raison de volumes de fabrication plus faibles ou ne sont pas en mesure de mettre en place des lignes de fabrication distinctes pour répondre aux demandes du segment des véhicules électriques. Et cela augmente donc la dépendance vis-à-vis des marchés internationaux. Nous pensons que les start-ups au niveau des sous-composants peuvent combler cette lacune en répondant aux besoins spécifiques de l’écosystème VE. En organisant notre propre chaîne d’approvisionnement, nous aurons également l’avantage d’être rentables, de contrôler la quantité et la qualité et d’être fabriqués localement pour le reste du monde. Nous pensons que l’innovation locale de l’écosystème des startups de notre pays contribuera à réduire une grande partie de notre dépendance vis-à-vis d’autres marchés, résolvant ainsi les défis de la chaîne d’approvisionnement.

Ces start-ups peuvent-elles contribuer à réduire la dépendance vis-à-vis des marchés mondiaux des véhicules électriques ? Veuillez préciser comment vous envisagez cela.

Avec la technologie au cœur du jeu, un vaste bassin de talents qualifiés et un écosystème en plein essor de start-ups, de fonds de capital-risque et d’incubateurs, nous pensons que l’Inde peut non seulement devenir autonome dans l’une des industries les plus importantes. mais aussi devenir l’épicentre de la révolution mondiale des véhicules électriques. Et les jeunes innovateurs et entrepreneurs de ce pays, à travers leurs innovations, ont déjà pris les devants sur la voie à suivre.

Comme indiqué précédemment, notre objectif est de stimuler l’innovation au niveau des sous-composants de la chaîne complète du véhicule électrique, qui comprend le groupe motopropulseur et la transmission. Ces innovations incluent des changements au niveau de la conception et du concept jusqu’à la fabrication du produit complet en Inde, ce qui à son tour réduirait la dépendance à l’égard des importations. Les conceptions mettraient l’accent sur l’utilisation de produits pouvant être d’origine ou produits localement (à l’exclusion des produits à base de silicium, de lithium ou de néodyme). Une fois que le produit peut être conçu en Inde, des usines peuvent être mises en place pour fabriquer le même en vrac et le fournir dans le monde entier. En fait, dans les années à venir, nous envisageons que l’Inde fabrique localement et soit un exportateur pour le reste du monde.

Pouvez-vous élaborer sur certaines des interventions qu’iCreate fait à cet égard pour relever ces défis ?

Comme mentionné précédemment, nous travaillons sur une multitude d’innovations améliorant l’efficacité dans chaque partie du véhicule électrique complet, y compris le moteur, le contrôleur, les systèmes de gestion de la batterie et la batterie. À cette fin, l’une des premières interventions que nous avons réalisées a été de créer un projet spécifique de groupe motopropulseur à haut rendement, à faible coût et sans aimant (moteur + contrôleur) pour les deux et trois roues électriques, pour le marché mondial. Nous avons ensuite travaillé avec nos partenaires israéliens Start-up Nation Central, la première agence israélienne pour les start-ups, pour localiser les meilleurs innovateurs d’Israël qui pourraient répondre à cette exigence. Ensuite, nous avons trouvé un grand fabricant indien capable et désireux de faire de cette fabrication à grande échelle pour les marchés mondiaux. Cela a conduit au projet Sona Comstar et IRP Systems de prototyper, puis de fabriquer et de commercialiser ce groupe motopropulseur à l’échelle mondiale.

Deuxièmement, j’ai brièvement parlé d’EVangelise, mais c’est l’une de nos plus grandes interventions pour nous assurer que nous exploitons le potentiel d’innovation de l’écosystème des start-up et relevons collectivement les défis de l’écosystème EV. Et à long terme, nous construisons un centre d’excellence EV, une plate-forme centrale où les innovateurs peuvent collaborer pour concevoir des solutions de rupture qui répondent aux marchés indiens avec une qualité mondiale.

Comment est née cette idée (EVangelise) et quelles sont les principales parties prenantes que vous souhaitez aborder à travers ce défi ?

L’idée de créer un grand défi unique au segment des véhicules électriques en Inde découle de l’augmentation estimée de l’adoption des véhicules électriques sur le marché commercial. La raison pour laquelle nous avons lancé EVangelise est que nous voulons faire partie intégrante de la transition du pays vers les véhicules électriques en développant des solutions de transport sophistiquées, économes en énergie et durables pour le marché indien. L’intention est de rassembler toutes les parties prenantes clés de l’écosystème des véhicules électriques – les innovateurs, les acteurs de l’écosystème, le gouvernement et les universités pour provoquer une énorme perturbation dans le fonctionnement actuel du marché, et nous pensons que l’impact généré par cette initiative sera être le catalyseur pour transformer l’Inde en un leader mondial des véhicules électriques 2W/3W sur une période de 3 à 5 ans.

