Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Après avoir lancé la Citroën C5 Aircross en Inde, le constructeur automobile français a teasé la Citroën C3 avant son dévoilement officiel demain. Citroën affirme que la C3 sera le premier véhicule fabriqué en Inde par l’entreprise.

Le constructeur automobile français Citroën a un produit en vente en Inde, le C5 Aircross. Maintenant, la société a taquiné son prochain véhicule, la Citroën C3, avant son dévoilement officiel demain. La nouvelle Citroën C3 sera le premier produit du constructeur automobile à être fabriqué en Inde dans son usine de Chennai, dans le Tamil Nadu.

Après plusieurs clichés espions du véhicule en cours de test et maintenant avec l’image teaser, nous avons un aperçu du style du SUV. Les DRL divisés donnent à la Citroën C3 un look distinctif. Sur la base de certaines des images vues plus tôt, nous pouvons dire que la Citroën C3 aura des lumières LED à l’avant et à l’arrière, des jantes en alliage bicolore, des rails de toit, une plaque de protection robuste et bien plus encore. La C3 empruntera des éléments de style à la C5, mais à sa manière.

À l’intérieur, la Citroën C3 disposera d’un système d’infodivertissement à écran tactile avec connectivité pour smartphone, navigation, fonctions de voiture connectées, climatisation automatique, sièges réglables en hauteur, toit ouvrant, régulateur de vitesse, démarrage à bouton-poussoir, entrée sans clé, etc.

La Citroën C3 pourrait être alimentée par un moteur à essence plus petit de 1,2 litre avec un choix de manuel et une option automatique. Ces détails seront révélés demain lors du dévoilement. Le lancement de la Citroën C3 devrait avoir lieu l’année prochaine, et lors de son lancement, elle concurrencera la Kia Sonet, la Hyundai Venue, la Mahindra TUV300 et d’autres véhicules du segment des moins de 4 mètres.

