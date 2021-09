Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

La quantité de R&D consacrée à la fabrication de pneus est phénoménale. Lors d’une récente visite au centre de R&D de JK Tyre à Mysore, le centre d’excellence Raghupati Singhania, nous nous sommes entretenus avec le Dr Mukhopadhyay, directeur de la R&D, JK Tyre, pour comprendre ce qui se passe dans la fabrication des pneus et l’avenir de JK Tyre.

DCIM100MEDIADJI_0261.JPG

Les pneus sont un sujet intéressant, que ce soit dans le sport automobile, les véhicules de tourisme ou même les motos. Peu de gens font attention, mais un bon pneu fait toute la différence. Voyez les choses de cette façon : les pneus sont le seul composant d’un véhicule qui est toujours en contact avec la route et qui subit un stress constant. Il est en contact avec la route quoi qu’il arrive – pluie, soleil, neige, gravier, boue et toute forme de surface sur laquelle une voiture est capable de traverser.

Un pneu dans un véhicule de tourisme moyen devrait durer entre 40 000 et 60 000 kilomètres s’il est entretenu, c’est-à-dire tourné, aligné et équilibré à intervalles réguliers. Pour qu’un pneu résiste à sa dure vie, les fabricants de pneus utilisent une technologie étendue qui, parfois, est bien plus protégée que Fort Knox, peut-on dire. Ainsi, faire une visite approfondie de l’usine de R&D d’un fabricant de pneus est une occasion rare et C’est exactement ce que JK Tire a fait.

Dr Mukhopadhyay, directeur, R&D, JK Tire

JK Tire possède un centre de R&D situé à Mysore. Le Centre d’excellence Raghupati Singhania est une installation de pointe dédiée au développement de pneus. Inauguré en 2018, le centre abrite le Hari Shankar Singhania Elastomer and Tire Research Institute – HASETRI, un institut de recherche indépendant, et le JK Tire Tech Centre. L’usine de R&D abrite les dernières machines pour tester les pneus, et le processus de fabrication utilise une technologie de pointe à l’aide de données, grâce aux étudiants enthousiastes de l’IITM, que JK Tire recrute.

La technologie des pneus a parcouru un long chemin – avec des concurrents mondiaux sur le sol indien et des consommateurs à la recherche du meilleur, JK Tire est à égalité avec la technologie. Après s’être rendu sur place pour voir ce qui se passe pour réinventer la roue, Express Mobility a eu l’occasion de s’entretenir avec le Dr Mukhopadhyay, directeur de la R&D, JK Tyre, pour en savoir plus.

L’usine de Mysore dispose de toute la technologie nécessaire pour tester un pneu. L’un des points forts est la machine CT Plus, fabriquée par MTS. La machine est conçue pour simuler les conditions auxquelles un pneu serait confronté et mesurer ses propriétés. MTS est une société basée aux États-Unis qui fabrique des systèmes de test et de simulation haute performance. JK Tire a investi dans une machine CT Plus mise à jour, qui devrait arriver dans quelques mois et au total, 100 crores cette année.

Des machines telles que celles-ci pour tester les pneus sont importées et peuvent prendre jusqu’à 20 mois pour la livraison

Peu importe les plans, il y a des obstacles. Par exemple, le simulateur CT Plus doit être importé des États-Unis, et cela prend 20 mois pour être livré à partir du moment de la commande. Parlant de certains des inconvénients auxquels la R&D est confrontée en Inde, le Dr Mukhopadhyay nous a dit : « Nous discutons avec le gouvernement. Plus tôt, le gouvernement nous a donné beaucoup d’incitatifs pour la R&D. Le financement de la R&D en Inde doit s’améliorer par rapport à d’autres pays comme le Japon, les États-Unis, la Corée du Sud ou la Chine. Le gouvernement a retiré beaucoup d’avantages fiscaux en mars, nous sommes donc en discussion avec le gouvernement. Étant donné que nous sommes une organisation de recherche industrielle scientifique, nous ne payons donc pas de droits, mais les départements R&D internes normaux doivent payer des droits élevés pour les machines.

Il poursuit en disant : « En Inde, il n’y a pas beaucoup d’interaction entre les universités et les industries. Les universités sont principalement à vocation académique et très peu proposent des recherches appliquées, comme l’IIT Chennai. C’est l’un des domaines que le gouvernement doit examiner et encourager les instituts à se joindre aux industries privées qui aideront les deux. »

Passant à certains des développements, JK Tire travaille sur des matériaux alternatifs. Le Dr Mukhopadhyay a déclaré : « Nous travaillons sur des matériaux comme le graphène et les nanotubes de carbone qui pourraient remplacer le noir de carbone et la silice. Nous travaillons également sur des capteurs intégrés dans les pneus pour aider à gérer de grandes flottes. » Les capteurs intégrés aident les gestionnaires de flotte à suivre la température des pneus, la pression de l’air et, surtout, à éviter le vol. Le capteur est placé à l’intérieur du pneu, qui peut transmettre des données en direct à un ordinateur ou à un smartphone, avertissant les conducteurs de s’arrêter si le pneu est chaud ou sous pression. Les possibilités sont illimitées, car à l’avenir, si le conducteur ignore les avertissements, le capteur peut même déclencher des feux de circulation pour arrêter le véhicule.

JK Tire dispose d’une salle acoustique spécialement construite où les pneus sont testés pour les niveaux NVH

En parlant de possibilités, l’un des principaux domaines d’importance sur lequel JK Tire travaille est celui des pneus pour véhicules électriques. Comme les VE sont silencieux par rapport aux ICE, les fabricants de pneus cherchent à rendre les pneus aussi silencieux que possible. Pour y parvenir, JK Tire dispose d’une salle acoustique spécialement construite où les pneus sont testés. Un autre facteur en ce qui concerne les véhicules électriques est que les pneus doivent être plus solides et résister à un couple plus instantané. C’est donc un défi de fabriquer des pneus plus solides, plus légers, plus durables, mais silencieux.

Les possibilités sont infinies car l’énergie thermique générée par les pneus peut être convertie en d’autres formes d’énergie pour faire fonctionner les capteurs, peut-être ? C’est une possibilité, selon JK Tyre, similaire à celle des freins jusqu’à il y a quelques années – ils étaient conçus pour ralentir et arrêter les voitures. Désormais, les constructeurs automobiles peuvent en extraire de l’énergie pour recharger les batteries.

En parlant de produits et de ce que JK Tire a à offrir bientôt, les pionniers des pneus radiaux en Inde travaillent sur différentes tailles de pneus MT pour SUV, des pneus de moto à gomme tendre, des pneus de voiture haut de gamme et, plus intéressant encore, un pneu increvable. La gamme de voitures de tourisme aura bientôt un pneu recouvert d’un composé spécial à l’intérieur qui scelle instantanément les fuites. Au cours de ses essais, un seul pneu a été crevé plus de 300 fois et a parcouru plus de 10 000 kilomètres. Plus à ce sujet, bientôt.

