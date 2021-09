Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

La Citroën C3 fait ses débuts mondiaux et, selon le constructeur automobile français, jusqu’à 90 % du véhicule sera fabriqué localement dans son usine de Chennai. Le lancement est prévu pour le premier semestre 2022.

La Citroën C3 fait ses débuts mondiaux avant son lancement au cours du premier semestre 2022. Dans le cadre du programme c-cubed (Cool, Comfort et Clever) du constructeur automobile, la Citroën C3 sera le premier des trois modèles prévus. Citroën affirme que la plupart de la C3 sera fabriquée en Inde, atteignant 90% de localisation, et la C3 est destinée aux marchés émergents tels que l’Inde et l’Amérique du Sud.

Avec une localisation élevée, Citroën envisage de placer la C3 de manière agressive en Inde. Basé sur la plate-forme modulaire commune (CMP) qui sous-tendra le prochain SUV compact Jeep, Citroën a les yeux rivés sur la concurrence comme la Kia Sonet, la Hyundai Venue, la Maruti Brezza, la Tata Nexon et d’autres.

La Citroën C3 aura un système d’infodivertissement de 10 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay

En parlant de design extérieur, la Citroën C3 présente un design trapu avec des feux de jour divisés, des phares verticaux, des revêtements de carrosserie latéraux, donnant à la C3 une présence notable sur la route. Les accents orange et les montants B noircis confèrent à la C3 une touche sportive. Dans l’ensemble, la C3 ressemble à une version réduite de la Citroën C5 déjà en vente en Inde, mais dans de bonnes proportions.

Passant à l’intérieur, le thème orange se poursuit sur le tableau de bord. Les occupants sont accueillis par un système d’infodivertissement à écran tactile de 10 pouces qui comprendra une connectivité pour smartphone (Android Auto et Apple CarPlay), un gros volant à trois branches, un tableau de bord numérique, des accoudoirs, etc. Un aspect intéressant de la Citroën C3 est que les clients peuvent personnaliser les couleurs et les combinaisons intérieures et extérieures à leur choix.

En ce qui concerne les spécifications du moteur, Citroën n’a pas encore révélé de détails, mais si l’on se fie aux spéculations, le nouveau crossover pourrait obtenir une unité essence de 1,2 litre couplée à une boîte manuelle ou automatique (DCT?). Il n’y aura pas de diesel proposé. Avant son lancement, Citroën travaillera à étendre son réseau de concessionnaires mais maintiendra ses ventes en ligne.

