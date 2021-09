Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Le fournisseur de technologie américain C4V et Omega Seiki Mobility annoncent un contrat de chaîne d’approvisionnement pour fournir des batteries lithium-ion de nouvelle génération en Inde. L’accord vise à permettre des solutions de stockage d’énergie performantes et rentables pour l’Inde.

C4V, le fournisseur de technologie américain et Omega Seiki Mobility, annoncent un contrat de chaîne d’approvisionnement d’une valeur de 163 millions de dollars pour fournir des batteries lithium-ion de nouvelle génération. Les batteries lithium-ion fournies dans le cadre de la coentreprise contribueront à alimenter les voitures électriques en Inde. Conformément au contrat, C4V fournira 1,6 gigawattheure de batteries lithium-ion, qui seront fabriquées sans cobalt ni nickel pour offrir des solutions de stockage d’énergie hautes performances et économiques.

Commentant l’occasion, Clifford Olin, directeur du développement commercial de C4V, a déclaré : « Nous sommes fiers de notre association avec Omega Seiki Mobility pour ce projet de ligne d’approvisionnement essentiel qui alimentera leurs véhicules électriques de haute qualité pour les années à venir. En raison de la baisse des prix des batteries et des industries émergentes telles que les véhicules électriques et les systèmes de stockage d’énergie (ESS), les batteries lithium-ion gagnent en popularité dans l’industrie. Pour faire des véhicules électriques un secteur résilient, chez C4V, nous nous concentrons sur le renforcement du marché indien avec des solutions technologiques mises à jour et innovantes.

Kuldeep Gupta, vice-président des partenariats stratégiques de C4V, a déclaré : « Dans un effort constant pour aider le gouvernement indien à évoluer vers un environnement et des politiques écologiques, C4V a récemment signé un protocole d’accord avec le gouvernement du Karnataka pour un projet de coentreprise de fabrication de cellules Li-Ion, avec un taille de l’investissement de Rs 4015 crore. Cela prouve une fois de plus notre engagement ferme à soutenir la fabrication nationale de cellules de batterie lithium-ion en Inde ».

Uday Narang, fondateur d’Omega Seiki Mobility, a déclaré : « Nous sommes ravis de conclure un accord d’approvisionnement à long terme avec notre partenaire C4V. Avec cette association, nous serons non seulement en mesure de fournir la dernière technologie de batterie mais également de nous aider à réduire le coût de la batterie ainsi que nos véhicules. En outre, la prochaine installation de C4V en Inde nous aidera également à augmenter encore davantage nos niveaux d’indigénisation. Je suis sûr qu’Omega Seiki Mobility est prêt à révolutionner le marché indien des véhicules électriques avec ces nouvelles batteries C4V.

Deb Mukherji, directrice générale d’Omega Seiki Mobility, a déclaré : « Avec la durabilité au cœur de notre stratégie et une exigence de plus en plus importante pour nos clients et consommateurs, nous sommes ravis de travailler avec nos partenaires pour fournir la meilleure technologie via nos produits sur le marché. . Les batteries au lithium de pointe de C4V fourniront non seulement une solution aux problèmes d’autonomie, mais seront également rentables pour nos clients en raison de leur longue durée de vie et de leur fiabilité. Nous espérons avoir une relation commerciale longue et mutuellement bénéfique avec C4V »

