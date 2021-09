Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

in

Tata Motors a lancé le nouveau Tata Xpres-T EV en Inde pour les acheteurs de flottes et son prix commence à Rs 9,54 lakh, Ex-showroom Delhi. Le Xpres-T a une autonomie revendiquée allant jusqu’à 213 km sur une seule charge.

Il y a quelques semaines à peine, Tata Motors a dévoilé le nouveau Tigor EV relooké sur le marché indien pour les acheteurs de flottes et l’a rebaptisé Xpres-T EV. Cette berline électrique compacte de moins de 4 mètres mise à jour fait partie de la nouvelle marque « Xpres » de la société qui a été lancée en juillet de cette année et s’adresse exclusivement aux exploitants de flottes. Maintenant, la société a également annoncé les prix pour le même. Le prix du nouveau Tata Xpres-T EV commence en Inde à Rs 9,54 lakh, Ex-showroom Delhi. Cependant, il faut mentionner qu’il s’agit de prix nets avec subvention FAME.

Le nouveau Tata Xpres-T EV est disponible avec deux options de batterie. Il existe un modèle standard avec une batterie de 16,5 kWh tandis que la version à autonomie étendue contient une batterie de 21,5 kWh. Tata Motors affirme que la version standard de ce véhicule électrique offrira une autonomie d’environ 165 km avec une charge complète. La version à autonomie étendue de l’Xpres-T, quant à elle, offrira jusqu’à 213 km d’autonomie sur une seule charge et il s’agit d’une autonomie certifiée ARAI de cette berline électrique dans des conditions de test.

Alors que le nouveau Tigor EV pour les acheteurs privés et le Nexon EV bénéficient de la technologie Ziptron de Tata, le Tata Xpres-T EV pour les acheteurs de flotte continue de bénéficier d’un moteur à induction triphasé 72V identique au Tigor EV pré-facelité. Le moteur électrique produit 41 PS de puissance maximale et 105 Nm de couple maximal. Tata Motors affirme que le Xpres-T EV peut être chargé de 0 à 100 % en environ 11,5 heures à l’aide d’un chargeur ordinaire, tandis qu’un chargeur rapide de 15 kW peut le recharger de 0 à 80 % en environ 110 minutes. Cette berline électrique a une vitesse de pointe de 80 km/h.

Le nouveau Tata Xpres-T EV est disponible en quatre variantes. Le Xpres-T 165 a été proposé dans les variantes XM et XZ tandis que le Xpres-T 213 est disponible dans les variantes XM+ et XZ+. Le prix du nouveau Tata Xpres-T EV commence en Inde à Rs 9,54 lakh, Ex-showroom Delhi, y compris la subvention FAME. Les prix par variante de cette berline électrique peuvent être consultés dans le tableau ci-dessous :

