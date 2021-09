Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

in

Chase India et Consumer Voice ont lancé un rapport sur l’industrie des voitures d’occasion en Inde et ont suggéré cinq changements clés. Le rapport vise à offrir une feuille de route pour un écosystème politique robuste et résilient pour l’industrie des voitures d’occasion.

Chase India, une société de recherche et de conseil en politiques publiques, et Consumer Voice, une organisation bénévole centrée sur le consommateur, ont élaboré un rapport sur l’industrie indienne des voitures d’occasion. Intitulé « Unlocking True Potential of Pre-Owned Car Industry post-COVID-19 », le rapport examine la mise en place d’un écosystème politique solide et résilient pour l’industrie des voitures d’occasion.

La pandémie a donné une impulsion à la croissance du secteur des voitures d’occasion, et les concessionnaires de voitures d’occasion ont signalé une croissance pendant la pandémie, y compris le segment des voitures de luxe d’occasion. Cela ouvre des portes à différents types d’acteurs – en ligne et hors ligne – qui agissent comme intermédiaires dans la transaction entre l’acheteur et le vendeur.

Selon le rapport, « À l’heure actuelle, il n’y a pas de dispositions réglementaires pour ces intermédiaires bien qu’ils soient au centre des transactions pour les voitures d’occasion et échangent la voiture plusieurs fois avant qu’elle ne soit finalement immatriculée au nom du propriétaire ultime. La Loi sur les véhicules à moteur, qui est la loi actuelle sur la vente, l’achat et l’immatriculation des véhicules à moteur, n’a pas été en mesure de suivre l’évolution de la dynamique du marché, notamment en ce qui concerne le rôle des intermédiaires.

Le rapport souligne cinq problèmes et suggère des changements. Elles sont:

Problème 1 : Reconnaître le rôle des intermédiaires sur le marché des voitures d’occasion

Modification suggérée 1 : La loi MV devrait être modifiée pour inclure la définition d’un « intermédiaire de véhicules à moteur » en tant que concessionnaire ou commerçant qui facilite les transactions entre l’acheteur et le vendeur dans le contexte de la vente et de l’achat d’un véhicule à moteur d’occasion/immatriculé.

Question 2 : Transfert d’inscription en temps opportun

Modification suggérée 2 : La loi devrait être modifiée pour garantir que les intermédiaires, les acheteurs et les vendeurs sont tous tenus d’assurer le transfert de l’enregistrement dans un délai prescrit. L’article 50 de la loi devrait être modifié pour prévoir une pénalité en cas de non-transfert de l’inscription par l’intermédiaire et l’acheteur.

Question 3 : Immatriculation temporaire de véhicules par des intermédiaires

Modification suggérée 3 : La Loi devrait être modifiée pour permettre l’immatriculation temporaire de véhicules par des intermédiaires en vertu de l’article 43 de la Loi, qui permet actuellement uniquement aux propriétaires de demander l’immatriculation temporaire de véhicules. La loi devrait également exiger la délivrance de récépissés de livraison par les intermédiaires en faveur des vendeurs, ce qui permettrait au vendeur de s’adresser à l’autorité d’enregistrement, en cas de défaillance de l’intermédiaire.

Question 4: Interdiction de conduire un véhicule d’occasion immatriculé temporairement

Modification suggérée 4: La conduite de véhicules temporairement immatriculés en tant que « en possession d’intermédiaires » devrait être interdite, sauf aux fins énumérées à la Règle 41 du Règlement central sur les véhicules à moteur. L’article 39 de la loi, qui prévoit la nécessité de l’immatriculation et interdit la conduite d’un véhicule à moteur non immatriculé, devrait en conséquence être modifié

Problème 5 : Reconnaître la distinction entre les transactions impliquant des véhicules d’occasion et neufs

Modification suggérée 5 : La loi devrait tenir compte de cette distinction et reconnaître le marché en expansion des voitures d’occasion; identifier les différents acteurs impliqués ; exiger leur inscription; et protéger les intérêts des consommateurs qui achètent des véhicules d’occasion, en particulier dans le secteur non organisé.

Ashim Sanyal, directeur de l’exploitation de Consumer Voice, a déclaré : « Les consommateurs seraient les principaux bénéficiaires au cas où les intermédiaires de véhicules automobiles tomberaient sous le coup de la loi. Cela garantirait l’autonomisation des consommateurs car ils ne seraient pas tenus responsables en cas d’utilisation abusive de leurs véhicules par des intermédiaires. Par conséquent, la classification MVI apporterait de la clarté et assurerait un meilleur soutien aux consommateurs ».

Kaushal Mahan, directeur commercial du groupe, Chase India, a déclaré : « À travers le rapport, nous visons à fournir une feuille de route complète basée sur divers modèles internationaux pour réglementer le secteur. Cela permettrait une meilleure coordination entre le centre et les gouvernements des États et assurerait la croissance de l’industrie technologique. De plus, la formalisation du secteur attirerait davantage de start-up qui pourraient potentiellement être de futures licornes ».

