Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Sany, fabricant indien d’équipements de construction et de machinerie lourde, a dépassé de grandes marques telles que Caterpillar et JCB pour devenir le plus grand vendeur de pelles hydrauliques au monde en 2020. Selon un communiqué officiel de la société, Sany a vendu 98 705 pelles hydrauliques dans le monde en 2020, enregistrant une part de marché de 15 % à l’échelle mondiale.

En Inde, Sany est à la tête des segments Grues et Plates-formes de pieux. Au fil des ans, Sany a élargi sa gamme de produits, passant de 3 modèles de pelles en 2014 à 26 modèles proposés en Inde aujourd’hui. L’entreprise de Pune propose des produits pouvant traiter entre 2 et 80 tonnes. L’entreprise, en plus de la fabrication d’excavatrices, est spécialisée dans les équipements lourds, les machines minières et les énergies renouvelables.

Commentant cet accomplissement, Deepak Garg, directeur général de Sany Inde et Asie du Sud, a déclaré : « En effet, c’est un moment de fierté pour nous tous. Après toutes les épreuves et les luttes, le jalon que Sany a atteint sur une plate-forme mondiale est absolument louable. Nous tenons à remercier nos clients d’avoir fait preuve d’une immense confiance en notre marque et d’avoir fait de Sany la marque d’excavatrice n°1 dans le monde. Cet accomplissement est la validation claire d’un lien fort avec nos clients que Sany a tissé au fil des ans. »

« En cette occasion capitale, je tiens à féliciter tous nos employés d’avoir rendu cela possible au milieu de l’incertitude. Cette réalisation illustre la vision et l’engagement inébranlables de Sany envers ses objectifs. Cela nous encourage également à continuer d’ajouter de nouvelles technologies à notre gamme de produits à venir et à fournir les meilleures solutions d’équipement de construction et de machinerie lourde aux clients. »

