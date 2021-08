Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Maruti Suzuki accueille les candidatures pour la sixième édition de son programme Mobility & Automobile Innovation Lab (MAIL). Les startups gagnantes auront l’opportunité d’entreprendre une preuve de concept (PoC) payante avec l’entreprise.

Les startups sélectionnées seront encadrées par des experts de l’industrie dans l’écosystème des startups nationales et internationales. Ils auront la chance de transformer leurs idées en solutions pratiques et de mettre en valeur leurs capacités entrepreneuriales. L’idée derrière le programme MAIL est de réunir des startups ayant des idées innovantes et de collaborer avec elles pour trouver des solutions pour l’automobile et la mobilité. Maruti Suzuki a lancé le programme MAIL pour la première fois en janvier 2019.

Parlant du programme MAIL, Kenichi Ayukawa, directeur général et PDG de Maruti Suzuki India Limited a déclaré : « En tant que partie prenante clé, nous nous engageons à nourrir et à promouvoir une culture de l’innovation dans cette industrie dynamique. Au cours des deux dernières années, nous avons eu une expérience encourageante grâce à l’initiative MAIL. Déjà 25 startups sont engagées avec nous et 13 Proof of Concepts ont été activés. Plusieurs d’entre eux apportent avec succès de la valeur aux affaires de l’industrie automobile. La sixième cohorte contribuera à étendre davantage l’initiative et à renforcer la culture de l’innovation, alors que nous co-créons des solutions pour nos clients, les entreprises et l’industrie.

