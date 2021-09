Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

À l’approche des fêtes de fin d’année, Tata Motors cherche à stimuler les ventes en lançant une nouvelle variante de son SUV phare, appelée Safari Gold Edition. L’édition Safari Gold est au prix de 21,89 lakh et est disponible en deux teintes.

Tata Safari Gold Edition lancé en Inde pour 21,89 lakh ex-showroom. L’édition Safari Gold sera disponible en deux couleurs – or blanc et or noir, et elle fera ses débuts publics lors du prochain match IPL 2021 prévu à Dubaï.

Tata Motors affirme que la version White Gold du nouveau Safari est dérivée de la couleur blanc givré, tandis que la version Black Gold est inspirée des grains de café. L’édition White Gold du nouveau Tata Safari obtient un toit noir, tandis que la version Black Gold obtient des accents dorés. Les deux véhicules, cependant, reçoivent des sièges en cuir matelassé blanc huître avec ventilation, purificateur d’air et connectivité pour smartphone.

Le nouveau Tata Safari Gold Edition est alimenté par le même moteur diesel de 2,0 litres offert avec les autres variantes. Le moteur développe 168 ch et 350 Nm de couple à l’aide d’une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses ou d’une automatique.

Les deux véhicules ont des sièges en cuir matelassé blanc huître

S’exprimant à cette occasion, Vivek Srivatsa, chef de l’unité commerciale Marketing, véhicules particuliers et véhicules électriques de Tata Motors, a déclaré : « Moins de cinq mois après son lancement, notre SUV phare haut de gamme, le nouveau Safari a franchi le cap de son 10 000e déploiement. et compte aujourd’hui parmi les SUV les plus vendus de son segment. Le Safari a reçu un immense amour de nos clients et en gardant à l’esprit la réponse, nous sommes ravis d’annoncer l’introduction du prestigieux Safari #Gold Edition de Tata Motors.

« Fidèle à son ADN et conforme à notre philosophie New Forever, Safari #Gold est une vision du luxe et de l’opulence. Avec un riche mélange d’éléments de design exquis ajoutés aux extérieurs et aux intérieurs, cette version spéciale est équipée de caractéristiques haut de gamme, augmentant le sentiment de confort et d’indulgence pour une expérience de conduite sans effort. Pour lancer cette nouvelle offre, quelle meilleure plate-forme que l’IPL lui-même. Le véhicule sera exposé dans les stades tout au long de la deuxième étape de la saison. Nous sommes ravis de présenter ce produit à Dubaï et sommes convaincus qu’il attirera l’attention de nombreux acheteurs pendant cette saison des fêtes.

