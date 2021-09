Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Schaeffler ouvre une nouvelle usine à Szombathely, en Hongrie, sa première usine de production entièrement dédiée à l’électromobilité. La nouvelle usine est également le nouveau centre d’excellence de l’entreprise pour la production de composants et de systèmes.

Schaeffler ouvre sa première usine de production dédiée à l’électromobilité en Hongrie, ce qui donne également à l’entreprise un nouveau centre d’excellence pour la production de composants et de systèmes pour les groupes motopropulseurs électrifiés. La nouvelle installation a ouvert 150 nouveaux postes de travail. Schaeffler vise à rendre sa production neutre en carbone d’ici 2030 dans le monde, et cette usine est une étape majeure pour l’entreprise pour y parvenir.

La nouvelle usine s’étend sur 15 000 mètres carrés d’espace, dédiée à la production de composants et de solutions de groupe motopropulseur, tels que les moteurs électriques et les entraînements hybrides. Selon la déclaration officielle de l’entreprise, l’usine est « conçue comme une usine pour demain, et elle dispose d’un haut degré d’automatisation, de bâtiments de production modulaires et d’une numérisation de bout en bout. Les lignes de production automatisées et l’utilisation intensive de robots industriels garantissent l’environnement propre et sans poussière requis par les processus de production sensibles utilisés pour les assemblages tels que les stators et les rotors et l’intégration d’aimants pour les moteurs synchrones et asynchrones.

L’entreprise augmentera sa capacité de production 24 heures sur 24 à 800 000 d’ici 2023 et vise à augmenter encore sa capacité annuelle à 1,8 million d’ici 2029. Parlant de la nouvelle usine, le Dr Jochen Schröder, président de la division E-Mobility chez Schaeffler AG, a déclaré : « Schaeffler a conquis sa place sur le marché de la mobilité électrique avec des produits qui offrent les avantages combinés d’une technologie supérieure, d’une rentabilité et d’une durabilité. Le groupe Schaeffler prévoit de générer entre 2 et 3 milliards d’euros de nouvelles commandes par an grâce à son activité de mobilité électrique à partir de 2022. Szombathely apportera une contribution majeure à cette croissance en tant que centre d’excellence fonctionnant en étroite collaboration avec notre principale usine d’électromobilité à Bühl, en Allemagne.

La nouvelle installation est située à trois kilomètres de l’autre usine de Schaeffler qui a été ouverte en 1996. La nouvelle société tirera son électricité de panneaux solaires, ce qui permettra d’économiser près de 4 000 tonnes de CO2 par an. L’usine réutilisera les eaux usées traitées, disposera d’un éclairage LED, disposera de zones naturelles extérieures sur place et d’un étang organique.

Klaus Rosenfeld, PDG de Schaeffler AG, a déclaré : « Notre nouvelle usine à Szombathely est une étape importante dans la transformation de notre entreprise et incarne nos priorités stratégiques d’innovation, d’agilité et d’efficacité. L’objectif est la mobilité durable, et nous sommes déterminés à faire de réels progrès dans cette direction en tant que partenaire technologique clé pour nos clients en tirant parti de notre réseau mondial d’installations de production. La nouvelle usine souligne également nos ambitions de poursuivre notre forte croissance dans la mobilité électrique.

