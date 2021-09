Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Dans une conversation avec Saurav Kumar, PDG d’Euler Motors, une startup dans l’espace EV, nous apprenons à connaître les plans de l’entreprise et comment le segment LCV peut bientôt diriger l’espace EV en Inde.

Le marché des véhicules électriques est en plein essor, de nombreux équipementiers et startups se concentrant sur la mobilité propre. Dans les segments automobiles, les véhicules utilitaires sont les plus gros contributeurs à la pollution et, par conséquent, il s’agit d’une catégorie qui nécessite une attention particulière. Les LCEV ou Light Commercial Electric Vehicles ont le vent en poupe, qu’il s’agisse de trois-roues, de transporteurs de marchandises à quatre roues ou de véhicules de livraison du dernier kilomètre utilisés par les sociétés de commerce électronique ou de grande consommation. En plus des avantages environnementaux, ces véhicules sont également moins coûteux à utiliser, augmentant ainsi la rentabilité.

Afin de mieux comprendre ce segment, Express Mobility a contacté Saurav Kumar, PDG d’Euler Motors, une startup qui aide à la transition EV en Inde. Il nous a donné un aperçu des plans de son entreprise et de la façon dont le segment des VUL peut bientôt devenir le leader de l’espace VE en Inde.

Arpit Mahendra: Votre entreprise est assez jeune dans le domaine des véhicules électriques, alors veuillez nous faire un bref aperçu des opérations de l’entreprise.

Sauav Kumar: En tant que fondateur et PDG d’Euler Motors, j’ai créé cette entreprise il y a trois ans et nous nous concentrons sur le segment des véhicules utilitaires électriques légers et, au cours des cinq premières années, nous avons prévu de nous concentrer sur le segment du fret. Notre objectif est de construire des véhicules pour les livraisons du dernier kilomètre et tout, des trois-roues aux quatre-roues. Maintenant, nous avons un véhicule cargo à trois roues que nous allons dévoiler à l’occasion des prochaines fêtes de fin d’année. Nous avons déployé environ 300 de ces véhicules jusqu’à présent et nous avons travaillé avec certains des clients des entreprises de commerce électronique, de grande consommation et de services publics pour leurs livraisons du dernier kilomètre.

Nous voulions comprendre comment nous pouvons faire passer l’Inde d’un moteur ICE à l’ère de la mobilité électrique. Les stations de recharge étaient une chose dont nous nous sommes rendu compte qu’elles étaient presque inexistantes. Même pour faire fonctionner quelques véhicules, nous avons besoin de ce réseau de bornes de recharge, c’est pourquoi Euler Motors a construit des bornes de recharge CC dans la RCN de Delhi.

Nous nous développons également à Bangalore et y installons des bornes de recharge. Outre la mise en place de bornes de recharge, nous travaillons du côté du service afin que les mécaniciens soient bien conscients des problèmes mécaniques. Nous voulons travailler sur la diminution du temps d’arrêt des véhicules et la mise en place d’un écosystème d’entretien des véhicules. Nous avons également travaillé avec certaines des grandes entreprises de commerce électronique et de grande consommation et les avons convaincues de passer aux véhicules électriques pour livrer n’importe quelle charge utile au quotidien.

Nous avons reçu des commandes de 2 500 véhicules de sociétés comme Flipkart, Udaan, Big Basket, et elles envisagent de remplacer leur flotte existante par des véhicules électriques. Nous devons nous assurer que les véhicules électriques sont plus efficaces que les ICE et c’est à ce moment-là que la transition se produira. Dans le segment LCEV, nos véhicules offrent la capacité de charge utile la plus élevée et la capacité de batterie la plus élevée, ce qui donne aux conducteurs et aux propriétaires de flotte suffisamment de confiance pour pouvoir recharger le véhicule une fois et livrer toute la journée sans avoir de souci d’autonomie. Au cas où leur charge serait faible, ils peuvent rapidement se recharger avec l’un de nos chargeurs et continuer leur journée.

Comment avez-vous trouvé le nom de l’entreprise et expliquez-vous s’il vous plaît la partie financement ?

Notre société s’appelle Euler Motors, du nom du scientifique Leonard Euler, et je suis un grand fan de lui. Et à la deuxième partie, à propos de la collecte de fonds, nous avons levé près de 12 millions de capitaux au cours des trois dernières années, et Bloom Ventures a été le premier à virer l’argent. C’était en 2018 et je pense que nous l’avons annoncé au début de 2019, puis le deuxième a été réalisé par la Banque asiatique de développement, Inventus Capital India et Jetty Ventures, et nous avons donc suffisamment de capital à ce stade pour construire nos véhicules et y parvenir 2500 commandes dont j’ai parlé. Nous espérons qu’au cours des six à huit prochains mois, nous serons en mesure de fabriquer et de livrer ces véhicules. Donc, du point de vue de la collecte de fonds, nous avons une bonne traction autour de l’industrie et c’est aussi parce que je pense que le gouvernement indien est très concentré sur la mobilité électrique.

« Même si nous ne devons construire que 10 000 unités au cours des deux prochaines années, cela nous convient. » -Saurav Kumar

Envisagez-vous également la connectivité du dernier kilomètre avec vos produits pour le transport de personnes comme les stations de métro ?

Les véhicules de tourisme ne sont pas dans notre feuille de route immédiate. À partir de nos recherches, nous essayons de comprendre quel segment de clientèle est prêt à passer aux véhicules électriques. La construction d’un véhicule électrique n’est qu’une pièce du puzzle, car les propriétaires de flottes doivent être convaincus de passer aux véhicules électriques, tout comme les entreprises. Ils doivent être convaincus que peu importe la pluie, le soleil, la neige ou les inondations, le véhicule peut fonctionner et leur donner confiance pour changer.

Du point de vue de la R & D, qu’avez-vous fait en Inde, et si vous pouviez nous parler un peu du parcours et de certaines des technologies clés qu’ils ont développées, et deuxièmement, à l’avenir, quels autres produits envisagez-vous ?

La batterie était l’élément principal. En dehors de cela, il y avait le moteur, qui, ensemble, fait partie de la transmission. Vient ensuite l’électricité et l’électronique et l’intégration de tout cela. Le reste est le pare-brise, les pneus, les jantes, la suspension, tout cela existe avec un véhicule ICE. La batterie a été l’un des premiers éléments que nous avons examinés, principalement parce qu’elle représente 40 à 50% de votre construction et est l’élément le plus cher. Le bloc-batterie fonctionne d’une certaine manière, donc au sein de ce bloc-batterie, nous avons remarqué que ceux construits ici sont utilisés pour des applications stationnaires ou énergétiques dans des tours de télécommunications ou des centres de données.

L’une des innovations que nous avons imaginées est donc la technologie de refroidissement par liquide pour les batteries qui maintient la température entre 20 et 30 degrés, quelle que soit la température extérieure. Cela augmente la durée de vie de la batterie de deux ans, donnant au client des intervalles plus longs avant de changer les composants internes. Nous travaillons avec des fournisseurs de niveau I en Inde pour le fabriquer ici. Nous avons beaucoup investi dans la R&D et avons veillé à ce que nos produits ajoutent de la valeur aux clients. À court terme, nous construisons ici et nous nous dirigeons vers l’Inde, et à un moment donné, nous ferons de l’Inde une plaque tournante mondiale des véhicules électriques.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le produit, comme la puissance nominale de la batterie, la puissance et la capacité de charge utile. De plus, comment sera placé votre véhicule et quels sont vos projets ?

Nous ferons une annonce officielle sur le nouveau produit dans les trois prochains mois. D’après ce que nous rencontrons généralement, les LCEV ont tendance à surcharger les véhicules et nous avons pris les mesures nécessaires pour que nos véhicules résistent à de telles situations. Pour construire un VE, il y a deux manières : la première consiste à construire pour le segment de prix, ce que le client veut payer, donc vous en construisez un et le vendez aujourd’hui. La deuxième approche consiste à construire le bon produit qui peut être coûteux aujourd’hui, mais qui les aidera à passer à un bon VE. Même si nous ne devons construire que 10 000 unités au cours des deux prochaines années, cela nous convient car nous voulons que les clients apprécient l’expérience et ne gâchent pas l’expérience EV.

À l’avenir, quels sont les types de volumes que vous envisagez, votre capacité de production et comment prévoyez-vous d’augmenter la production ?

Nous avons construit le produit et l’avons fait valider au cours des trois dernières années. Nous nous sommes engagés à livrer les 2 500 commandes de véhicules au cours des six à huit prochains mois et nous nous concentrerons sur cela. Nous sommes actuellement basés à Delhi NCR et prévoyons de nous étendre bientôt à Bangalore, Chennai, Hyderabad, Kolkata et Mumbai. En termes d’objectifs de production, nous envisageons de fabriquer 2 500 véhicules au cours des huit prochains mois et une fois que nous aurons atteint cet objectif, nous commencerons à regarder les objectifs futurs.

Vous êtes une nouvelle organisation qui lance votre premier produit, alors quel type de test avez-vous effectué avec le produit ?

En interne, nous avons effectué plusieurs tests jusqu’au niveau des composants pour les vibrations et les chutes sous différents angles. Ensuite, le gouvernement fait les tests. Plus tard, nous déployons le véhicule et le faisons fonctionner en interne. Nous pensons que les véhicules utilitaires contribuent beaucoup à la pollution de l’air et cela nous pousse à construire de meilleurs produits en les testant au niveau des composants, au niveau du gouvernement et en les testant sur route pendant plusieurs années.

Que pensez-vous du soutien du gouvernement aujourd’hui et que pensez-vous qu’il faudrait faire à l’avenir? Aussi, que doivent faire collectivement les constructeurs automobiles pour promouvoir la mobilité électrique ?

Une chose que je pense avoir été bien faite, c’est que les politiques sont devenues plus cohérentes en termes d’orientations pour l’avenir. En termes de défis, ils sont nombreux, qu’il s’agisse de la politique ou de la normalisation des bornes de recharge ou de la subvention elle-même. Mais après 2018, le gouvernement a fait du bon travail avec la subvention FAME II avec des assouplissements sur les droits de douane pour les cellules. En parlant de fabrication, la pression pour des critères de performance plus stricts a diminué. De nombreux équipementiers envisagent de faire ces investissements en capital, et vous pouvez le constater, cela se reflète dans le nombre de véhicules électriques lancés, année après année, de nouvelles marques qui arrivent et se lancent, il y a donc cette cohérence, qui est en fait beaucoup plus important qu’autre chose.

Dans le domaine des véhicules électriques, la mobilité électrique des passagers et la mobilité électrique commerciale devraient connaître une croissance très différente. Quelle est votre opinion là-dessus?

Je pense que les véhicules utilitaires seront les premiers à passer aux véhicules électriques et dans ce segment, les trois-roues. C’est pourquoi nous nous concentrons sur les LCEV. Cela inclurait toutes les formes de LCEV, les transporteurs de marchandises, les véhicules interurbains, etc. Le prochain en ligne serait les deux-roues qui sont déjà en cours, puis les voitures. À mon avis, d’ici 2023-24, l’Inde atteindra le point de basculement lorsque 30 à 40 % des ventes seront des véhicules électriques, du moins dans le segment que nous opérons.

À ce moment-là, les écosystèmes seront là, l’infrastructure de charge sera là, le service, les coûts des batteries seront établis et la plupart des entreprises auront effectué la transition. Répondant à une question précédente à ce stade, sur ce que le gouvernement peut améliorer, je dirai que la suppression de certains permis pour les véhicules électriques aidera beaucoup.

