Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

S’adressant à Kamal Bali, président et chef de la direction de Volvo India, nous apprenons comment l’hydrogène peut être utilisé comme source de carburant propre dans les véhicules commerciaux et long-courriers et comment Volvo peut y parvenir en Inde.

Les véhicules commerciaux s’éloignant de la combustion de combustibles fossiles est une étape clé pour obtenir un air plus pur. Comme les véhicules long-courriers ont besoin d’autonomie, les équiper de batteries les rendrait trop lourds. Pour surmonter cela, nous devons examiner des options de carburant alternatives qui peuvent toujours utiliser le moteur à combustion interne, mais sans causer de pollution. La réponse à cela est l’énergie hydrogène.

Pour mieux comprendre l’utilisation de l’hydrogène, Express Mobility s’entretient avec Kamal Bali, président et directeur général de Volvo Group India, pour en savoir plus sur la façon dont l’hydrogène peut être utilisé comme carburant et sur la joint-venture entre Volvo Group et Daimler Truck AG.

En quoi les véhicules à hydrogène sont-ils différents des véhicules électriques à batterie (VEB) ?

D’emblée, il est bon de mentionner que nous n’envisageons pas une solution unique pour relever le défi climatique et énergétique à l’avenir. Les véhicules à hydrogène et électriques ainsi que d’autres options se complèteront. Les batteries sont une solution idéale pour les applications à courte/moyenne portée, mais pour le transport lourd et longue distance – la taille requise pour offrir une autonomie suffisante rendrait le véhicule trop lourd et encombrant. C’est là qu’interviennent les piles à combustible à hydrogène. Il y aura toujours des applications pour lesquelles nous aurons besoin de moteurs à combustion, même s’ils fonctionnent avec des combustibles non fossiles. C’est une approche à trois volets que nous envisageons pour décarboner les transports.

L’hydrogène peut être utilisé pour alimenter un moteur à combustion interne, qui est similaire à un moteur au gaz naturel comprimé (GNC). Une autre solution consiste à utiliser de l’hydrogène dans une pile à combustible où il génère de l’électricité pour alimenter le véhicule. L’hydrogène peut également être utilisé comme pile à combustible auxiliaire pour étendre l’autonomie d’un véhicule électrique alimenté par batterie. Un véhicule à pile à combustible fonctionne un peu comme un moteur à combustion interne, sauf que le système ne brûle pas l’hydrogène qu’il tire d’un réservoir sous pression mais le fusionne avec de l’oxygène pour produire de l’électricité pour alimenter un moteur électrique.

Lorsque l’hydrogène est utilisé pour alimenter une pile à combustible, les seuls sous-produits sont l’eau et la chaleur, sans polluants ni gaz à effet de serre. Selon la façon dont l’hydrogène est produit, il peut être une alternative extrêmement propre au diesel. L’hydrogène a aussi du punch : 80 kg d’hydrogène peuvent fournir assez d’énergie pour qu’un camion parcoure 800 km ! Le processus de ravitaillement des véhicules à hydrogène est également rapide et facile.

La propulsion des véhicules à pile à combustible à hydrogène est électrique. Cela signifie que l’expérience de conduite est similaire à celle d’un camion électrique ; aucun bruit de moteur, un démarrage rapide et la possibilité de récupérer l’énergie de freinage.

Du point de vue des coûts, les piles à combustible à hydrogène et les batteries lithium-ion sont toutes deux plus chères que le diesel. Le coût des batteries lithium-ion diminue cependant rapidement. Bloomberg prédit que le point de croisement – lorsque les véhicules électriques deviendront moins chers que leurs équivalents à moteur à combustion – pourrait être dès 2022. Étant donné que le développement et le déploiement des véhicules à hydrogène ont été limités, il est difficile de mesurer des gains similaires pour le moment.

En ce qui concerne l’autonomie, les piles à combustible à hydrogène ont une densité énergétique supérieure à celle des batteries et offrent donc une plus grande autonomie à un véhicule. En effet, le rapport poids/énergie d’un réservoir d’hydrogène de 700 bars est dix fois supérieur à celui d’une batterie. Les piles à combustible à hydrogène sont également plus légères que les batteries, ce qui signifie que les véhicules à hydrogène peuvent gérer une charge utile plus élevée.

Quel type d’infrastructure est nécessaire pour passer à l’hydrogène et l’Inde est-elle prête ?

Chaque nouvelle option implique d’importants investissements dans la production d’énergie, les infrastructures, le développement de produits ainsi que la fabrication. La direction et la feuille de route à cet égard sont essentielles. Ceci est essentiel pour que les acteurs de l’industrie jugent la demande du marché et développent une analyse de rentabilisation pour les investissements requis.

L’hydrogène est réactif, il a donc tendance à éroder d’autres matériaux et il est également inflammable – des facteurs qui le rendent difficile et coûteux à transporter. Un autre défi majeur est le manque et le coût élevé de la construction d’infrastructures hydrogène. Nous devons donc nous attaquer à ces domaines. Aujourd’hui, il n’y a que 337 stations de ravitaillement en hydrogène dans le monde, la plupart en Allemagne et au Japon. Bien qu’il ait été démontré que l’infrastructure CNG existante peut être utilisée pour transporter et stocker de l’hydrogène, ce n’est pas une bonne solution pour les piles à combustible qui doivent fonctionner avec de l’hydrogène très propre.

L’Inde n’est pas prête tout de suite. Et c’est là que la Mission Hydrogène de l’Inde établit la direction pour préparer l’Inde. La mission soutiendra plusieurs projets et collaborations pour rendre l’hydrogène vert viable – couvrant la recherche, les collaborations, les infrastructures, la production et la distribution d’hydrogène.

Comment le secteur automobile indien peut-il aider à lutter contre le changement climatique ?

Le secteur automobile est un acteur clé dans ce combat, et il doit s’associer à tous les autres acteurs de la lutte contre le changement climatique. Aucune partie prenante ne peut atteindre le même objectif et le défi doit donc être abordé comme une vision partagée.

Le secteur automobile a la possibilité d’intervenir dans divers domaines pour assurer un avenir neutre en carbone. Il ne s’agit pas seulement de carburants alternatifs, mais de toute l’approche de la durabilité. Par exemple, si nous ne pensons qu’à l’électromobilité dans les villes mais que nous ne faisons rien pour les transports en commun, nous engorgerons demain la ville avec de l’électricité au lieu du diesel aujourd’hui et ce n’est pas durable. Les domaines d’interventions sont nombreux, par exemple :

Production et chaîne d’approvisionnement neutres en carboneLe produit – Efficacité, performances, carburant, émissions, matériaux plus légersLe concept de transport : trains routiers, système BRT, système Hub & Spoke, rendre les transports publics plus attrayants, le bon rapport puissance/poids pour les véhiculesGestion des transports : optimisation de la flotte , Optimisation du fret, Efficacité logistique, systèmes de chargement et de déchargement, Gestion des chauffeursGestion du trafic : Télématique, Communication de véhicule à véhicule, Véhicule à infrastructure [ex. Traffic lights] systèmes, Systèmes d’intervention critique, Systèmes d’optimisation de site Technologies et carburants émergents : Conduite automatisée, Solutions connectées, Véhicules électriques, Piles à combustible à hydrogène, GNL et autres.

Pour un pays comme l’Inde, qui vient de se lancer dans les BEV, combien de temps pensez-vous qu’il faudrait aux véhicules utilitaires (bus, camions) pour accepter les VE, qu’ils soient alimentés par batterie ou à hydrogène ?

L’Inde est un grand marché intérieur et devrait donc, par nature, être en mesure d’offrir une large base de clients et une viabilité commerciale pour les technologies futures. Ici, il est important que le pays agisse comme un marché unique pour offrir l’analyse de rentabilisation nécessaire. À l’appui, bien sûr, la nécessité de faire vieillir les technologies et d’établir l’écosystème nécessaire.

Comme on le voit, les 2-roues et les 3-roues sont probablement les premiers candidats à accélérer le rythme dans le pays. Les bus dans les applications urbaines sont déjà en cours de déploiement, mais pas encore à un niveau de masse. Les camions pour le transport intra-urbain pourraient être le prochain objectif. Cependant, pour envisager une adoption massive, l’infrastructure, la maturité technologique et les analyses de rentabilisation doivent être réunies – et il est alors possible d’atteindre les objectifs 2030 généralement énoncés par les autorités. En ce qui concerne les camions et les bus long-courriers, cela peut prendre plus de temps.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le cellcentric et comment cela peut-il aider l’Inde à contribuer à un air plus pur et au changement climatique ?

La nouvelle coentreprise de piles à combustible entre le groupe Volvo et Daimler Truck AG – cellcentric – fait partie d’un engagement inédit dans l’industrie visant à accélérer l’utilisation des piles à combustible à base d’hydrogène pour les camions long-courriers et au-delà. Avec l’ambition de devenir l’un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de piles à combustible, cellcentric construira l’une des plus grandes productions en série prévues de systèmes de piles à combustible en Europe, dont l’exploitation devrait débuter en 2025.

Conçu pour aider à atteindre les objectifs 2050 de transport durable et d’une Europe neutre en carbone dans le cadre du Green Deal européen, cellcentric développera, produira et commercialisera des systèmes de piles à combustible pour le camionnage longue distance et d’autres applications. Actuellement, cellcentric conceptualise les plans de sa production en série à grande échelle. Plus de détails et une décision sur l’emplacement seront révélés au cours de 2022.

L’objectif est de commencer par des tests clients de camions à pile à combustible dans environ trois ans et d’être en production en série de camions à pile à combustible au cours de la seconde moitié de cette décennie.

Le groupe Volvo s’est fixé l’ambition d’avoir au moins 35 % de ventes de véhicules entièrement électriques d’ici 2030. Cela inclut-il l’Inde, et quel pourcentage Volvo vise-t-il pour l’Inde ?

Le groupe Volvo s’est engagé à aligner ses objectifs d’émissions sur le degré 1,5 dans l’Accord de Paris et va plus loin dans plusieurs domaines :

Le groupe Volvo a développé sa propre voie vers l’objectif de 1,5 °C pour les camions et les bus, avec un objectif de réduction des émissions de 40 % par véhicule-km d’ici 2030. Cet objectif comprend 35 % de ventes entièrement électriques d’ici 2030 couvrant tous les véhicules et équipements de construction Volvo réunis. . Sur ce total, Volvo Trucks a spécifiquement pour objectif d’avoir 50 % de camions électriques d’ici 2030. Les objectifs du groupe Volvo en matière d’émissions indirectes couvrent environ 95 % des produits vendus. C’est bien au-dessus de l’exigence minimale de SBTi de 67 %. Le groupe Volvo a pour objectif d’atteindre zéro émission nette de la chaîne de valeur d’ici 2040 au plus tard, dix ans plus tôt que l’engagement de SBTi. Les produits Volvo ont une durée de vie moyenne de dix ans dans la phase d’utilisation par le client. Pour que l’ensemble du parc roulant ait des émissions nettes nulles d’ici 2050, il est nécessaire que tous les produits livrés après 2040 aient des émissions nettes nulles.

Les objectifs sont définis par les exigences de l’UE, mais la portée est que les rapports sur les objectifs incluraient les produits mondiaux et nos opérations mondiales.

On anticipe et reconnaît que certains marchés seront plus agressifs dans la législation et le développement technologique pour devenir « net-zéro ». C’est le cas à la fois au sein de l’UE – où il existe 27 marchés différents – et à l’extérieur. Certains marchés peuvent passer à zéro émission avant d’autres, mais en fin de compte, tous les marchés devront être « zéro émission ».

Comment le gouvernement indien peut-il aider dans cette transition vers l’hydrogène et qu’ont fait les autres gouvernements (c’est-à-dire en Europe, aux États-Unis, en Chine ou en Australie) ?

L’approche globale est la même pour tous les pays : il doit y avoir une plus grande coopération entre les parties prenantes publiques et privées pour développer la technologie et l’infrastructure nécessaires, ce qui appelle une action unie des décideurs politiques et des gouvernements du monde entier pour aider à faire de la technologie des piles à combustible à hydrogène un Succès. C’est aussi ce que nous comprenons, c’est ce que la Mission Hydrogène de l’Inde cherche à réaliser.

Avec des inquiétudes croissantes concernant le changement climatique et les demandes d’une « reprise verte » de COVID-19, les gouvernements montrent un intérêt et un investissement accrus dans l’hydrogène. Auparavant, l’UE avait dévoilé un plan de relance de 750 milliards d’euros pour financer les transports et les industries verts. Le plan, centré sur le Green Deal européen, met l’accent sur l’hydrogène comme une priorité avec des plans pour développer la technologie à travers un programme d’investissement et un commerce transfrontalier libre d’hydrogène. Une Alliance européenne de l’hydrogène propre qui rassemble des investisseurs avec des partenaires gouvernementaux, institutionnels et industriels a également été annoncée plus tôt.

Les principaux constructeurs de camions en Europe ont demandé la mise en place d’environ 300 stations de ravitaillement en hydrogène performantes adaptées aux véhicules lourds d’ici 2025 et d’environ 1 000 stations de ravitaillement en hydrogène au plus tard en 2030 en Europe. Cette initiative conjointe, utilisant l’hydrogène comme vecteur d’électricité verte pour alimenter les camions électriques dans les opérations long-courriers, est un élément important de la décarbonisation du transport routier.

Étant donné que les camions neutres en CO2 sont actuellement nettement plus chers que les véhicules conventionnels, un cadre politique est nécessaire pour garantir la demande et l’abordabilité, ainsi que des incitations et un système de taxation basé sur le contenu en carbone et en énergie.

