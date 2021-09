Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Yamaha a lancé la version mise à jour du R15 en Inde en deux variantes, le R15 V4 et le R15M, ainsi qu’un nouveau scooter appelé Aerox 155 en Inde. La Yamaha R15 est l’un des produits les plus vendus du constructeur de motos japonais en Inde.

Yamaha a introduit la moto de performance d’entrée de gamme en Inde il y a quelques années avec la R15. La moto de 150 cm3 a été la première en Inde à avoir un moteur à refroidissement liquide, et la maniabilité de la R15 a fait de la moto un succès en Inde. Au fil des ans, la marque japonaise a mis à jour la R15 et a lancé aujourd’hui sa quatrième itération, appelée R15 V4. La nouvelle R15 V4 sera disponible en deux variantes, la R15 et la R15M. Parallèlement au lancement de la moto mise à jour, Yamaha a également lancé son premier scooter de performance appelé Aerox 155, propulsé par le même moteur.

Prix ​​Yamaha R15, R15M et Aerox 155

La Yamaha R15 V4 Rouge Métallisé : 1 67 800

Chevalier noir Yamaha R15 V4 : 1 68 800

Yamaha R15 V4 Racing Bleu : 1 72 800

Yamaha R15M : 1 77 800

Yamaha Aerox 155 : 1 29 000

Tous les prix s’entendent départ salle d’exposition. Un facteur intéressant est que la Yamaha R15 et la R15M ont d’abord été lancées en Inde, ce qui en fait leurs débuts mondiaux.

Le scooter Yamaha Aerox 155 est doté du même moteur refroidi par liquide de 155 cm3 que le R15 dans un état de réglage différent.

Conception et caractéristiques de la Yamaha R15

La Yamaha R15 et la R15M arborent un carénage complet, dissimulant le moteur et d’autres composants internes. La nouvelle R15 et la R15M ont emprunté des éléments de conception à la Yamaha R7 qui obtient un seul phare à LED avec DRL de chaque côté. Ils obtiennent une conception de phare mise à jour avec des carénages légèrement modifiés par rapport à l’ancien modèle. La moto est équipée de sièges divisés, de barres à clipser et d’un réservoir de carburant plus volumineux.

Les Yamaha R15 et R15M recevront pour la première fois des fourches USD, ainsi qu’un levier de vitesses rapide et un contrôle de traction. Le système de contrôle de traction est standard avec la variante R15M. En dehors de ce qui précède, Yamaha conservera le tableau de bord numérique, mais prend désormais en charge la connectivité des smartphones qui vous avertit des appels ou des messages. En outre, la R15M reçoit quelques avantages supplémentaires, tels que des étriers de frein à finition dorée, des capuchons de fourche bleus anodisés et une palette de couleurs spéciale imitant la Yamaha R1M d’origine. Les modèles R15 V4 et R15M sont équipés d’un ABS à double canal pour plus de sécurité.

Conception et caractéristiques du Yamaha Aerox 155

Le Yamaha Aerox 155 présente un design original, une première en Inde. Le scooter Maxi obtient des phares à LED, des pneus plus gros, des jantes en alliage, des freins à disque et plus encore. Le Yamaha Aerox 155 offre un rangement sous la selle, un compartiment avant avec chargement USB pour le téléphone, un écran LCD de 5,8 pouces avec Y-Connect de Yamaha et des marchepieds plus raides pour donner au pilote une position sportive pendant la conduite. Le Yamaha Aerox obtient un ABS monocanal.

Spécifications du moteur : Yamaha R15, R15M et Aerox 155

Les Yamaha R15 V4, R15M et Aerox 155 sont propulsées par le même moteur monocylindre de 155 cm3 à refroidissement liquide. Cependant, le réglage du moteur varie. Sur les R15 et R15M, le moteur délivre 18 ch et 14,2 Nm de couple à l’aide d’une boîte manuelle à 6 rapports. Comme mentionné précédemment, l’option de changement de vitesse rapide est disponible avec les versions R15M et R15 Racing Blue, qui peuvent être utilisées lorsque le régime moteur est supérieur à 2 000. Le levier de vitesses rapide n’est pas bidirectionnel, ce qui signifie qu’il ne peut être utilisé que pour les changements de vitesse.

Le moteur du scooter Aerox 155 est légèrement désaccordé pour délivrer 14,7 ch et 13,9 Nm de couple. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses CVT et dispose d’un système start-stop pour améliorer l’efficacité énergétique.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.