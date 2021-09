Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Après avoir lancé l’Audi e-tron en Inde il y a quelques mois, le constructeur automobile allemand a lancé l’e-tron GT et la RS e-tron GT pour respectivement 1,79 crore et 2,04 crore. Les modèles e-Tron arrivent sur les côtes indiennes quelques mois seulement après leurs débuts mondiaux.

Audi a élargi son offre de véhicules électriques en Inde en lançant l’Audi e-tron GT et la RS e-tron GT. Les nouvelles variantes e-tron GT ont fait leurs débuts mondiaux il y a quelques mois et sont maintenant en vente en Inde pour respectivement 1,79 crore et 2,04 crore .

Les variantes Audi e-tron GT ont une carrosserie sculptée avec le panneau signature e-Tron, des roues de 20 pouces, des phares Matrix LED avec laser et séquencement dynamique de la lumière, une calandre en nid d’abeille, un diffuseur arrière, un becquet actif, un toit en verre panoramique fixe avec un toit en carbone en option, et plus encore. Les Audi e-tron GT et RS Gt sont équipées d’étriers de frein en carbure de tungstène, d’une suspension pneumatique adaptative, d’un contrôle de lancement, de la technologie quattro avec blocage de différentiel et d’un générateur de sons acoustiques, entre autres caractéristiques.

L’Audi e-tron GT et l’Audi RS e-tron GT sont disponibles en neuf couleurs extérieures : blanc Ibis, bleu Ascari, gris Daytona, argent Floret, gris Kemora, noir Mythos, gris Suzuka, vert Tactics et rouge Tango.

L’intérieur comprend le cockpit virtuel d’Audi, un volant à fond plat, des sièges arrière rabattables, une sellerie en cuir, un système d’infodivertissement de 12,3 pouces avec un système à 16 haut-parleurs, et plus encore. Les caractéristiques de sécurité standard comprennent le système d’avertissement de sortie de voie et le régulateur de vitesse.

L’Audi e-Tron GT est alimentée par une batterie de 93 kWh qui produit 530 chevaux et 630 Nm de couple. Audi affirme que le moteur est capable d’aider la voiture à accélérer de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes chrono et a une autonomie de 388 à 500 km avec le WLTP combiné. La RS e-Tron GT, quant à elle, obtient le même moteur dans un état de réglage différent qui produit 646 chevaux et 830 Nm de couple. Cela aide la voiture à accélérer de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes avec une autonomie de 401 à 481 km avec WLTP combiné.

En parlant de charge, les variantes e-tron GT sont compatibles jusqu’à 270 kW de charge CC. Avec le chargeur rapide DC de 270 kW, le constructeur automobile allemand affirme que les variantes e-tron GT peuvent recharger jusqu’à 80% en 22,5 minutes. De plus, Audi offrira une garantie de batterie de huit ans ou 160 000 km, selon la première éventualité.

