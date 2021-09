Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Automovill lance une plate-forme de gestion de l’apprentissage pour les mécaniciens et les techniciens afin de les aider à se perfectionner. La plate-forme sera disponible à travers des photos et du texte, ou sous forme de vidéos dans différentes langues indiennes.

Automovill, une startup de l’après-vente automobile, a lancé une plate-forme de gestion de l’apprentissage pour les mécaniciens et les techniciens afin de les aider à se perfectionner. Automovill a lancé la plateforme en partenariat avec Scaffold Technologies. L’objectif de cette plateforme est de perfectionner les mécaniciens automobiles à travers le pays en donnant accès à des informations sur les différentes techniques d’entretien et d’entretien des véhicules, ainsi que sur les défis auxquels ils seraient confrontés.

Le matériel de formation sera disponible sous forme de photo et de texte ou de vidéo pour chaque marque et modèle. Actuellement, le service est disponible en anglais, hindi et kannada, et à mesure que la plate-forme gagne en popularité, d’autres langues seront incluses. La plate-forme bénéficiera à environ 5 millions de mécaniciens qui n’ont pas les connaissances appropriées/adéquates et les procédures d’exploitation standard pour traiter différentes voitures.

La plate-forme d’apprentissage est basée sur l’IA et le ML, ce qui permettra à un technicien de visualiser des vidéos/textes visuels des dernières marques et modèles, du moteur, de la suspension, de l’embrayage aux freins. Ils ont accès au fonctionnement des pièces, y compris au fonctionnement mécanique et électrique.

À propos du lancement, Mridu Mahendra Das, cofondateur et PDG d’Automovill, a déclaré : « Dans un pays comme l’Inde, nous avons environ 20+ OEM dans le scénario actuel. Tous les 3 à 6 mois, ces constructeurs lancent de nouveaux véhicules qui auraient des fonctions différentes. Cependant, contre le rythme de lancement, il y a environ 5 millions de techniciens qui ne sont pas encore formés pour ces nouveaux modèles.

« L’écart en termes de formation et de connaissances en matière d’entretien est évident. Le LMP a été lancé pour combler cette lacune. Nous continuerons à le mettre à jour avec les dernières technologies AI, ML et AR pour ajouter de plus en plus d’outils pour améliorer les compétences de la communauté des mécaniciens et techniciens automobiles. D’ici fin 2023, Automovill vise à perfectionner environ 5 millions de techniciens semi-qualifiés et qualifiés à travers le pays avec une présence dans plus de 100 villes. La plate-forme sera disponible dans toutes les principales langues indiennes.

