Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Les pneus Bridgestone seront le fournisseur de pneus OEM pour les nouveaux bus électriques de Tata. Bridgestone fournira ses pneus tubeless R156 pour 150 bus électriques Tata fabriqués pour BEST.

Crédits image : Bridgestone

Bridgestone a annoncé qu’il fournira ses pneus R156 aux nouveaux bus électriques de Tata. Tata Motors construira 150 bus électriques pour Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST). Les 150 bus seront équipés de pneus Bridgestone par l’entreprise.

Selon l’entreprise, les pneus Bridgestone sont dotés de la «technologie spéciale Nano Pro-Tech Compound», ce qui leur confère une faible résistance, ce qui se traduit par une meilleure gestion de la chaleur et des économies d’énergie, car ces bus sont électriques. Les pneus ont également une meilleure durée de vie.

Selon Sunil Puri, Head of Commercial Tyres Business chez Bridgestone India, « C’est un moment de fierté pour nous tous chez Bridgestone de nous associer à Tata Motors alors qu’ils déploient leurs bus électriques pour Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST). Notre Tubeless R156 provient de la famille Ecopia de Bridgestone, qui offre un rendement énergétique plus élevé, dans ce cas, une consommation d’énergie moindre en raison d’une résistance au roulement plus faible. Il s’agit d’un pneu respectueux de l’environnement et donc d’un équipement approprié pour les bus électriques qui offrent une protection de l’environnement grâce à la technologie.

