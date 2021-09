Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Les scooters Hero Electric avec les modifications révisées de FAME-II et les subventions supplémentaires de l’État sont actuellement facturés en Inde à partir de Rs 53 600 (post-subvention).

Hero Electric a annoncé qu’il allait encore étendre la capacité de son nouveau site de production à Ludhiana en raison de la demande croissante de la marque. La société augmentera sa capacité des véhicules existants de 1 lakh à plus de cinq unités de lakh d’ici mars 2022. Avec cette initiative, Hero Electric dit qu’elle a l’intention d’ajouter par la suite des capacités de production d’un million chaque année avec un objectif de fabriquer plus cinq millions d’EV 2W par an d’ici 2026. Étant un leader du marché avec environ 4 lakh EVs sur la route, Hero Electric dit qu’il a connu une croissance énorme des ventes globales de ses scooters les plus populaires dans le segment « City Speed ​​» après le déverrouillage dans juin 2021.

Les scooters de Hero Electric avec les modifications révisées de FAME-II et les subventions supplémentaires de l’État sont actuellement facturés en Inde à partir de Rs 53 600 (post-subvention). La société dit qu’elle lancera également des salles d’exposition exclusives dans les grands centres au cours des prochains mois pour éduquer et sensibiliser aux véhicules électriques en Inde. S’exprimant à ce sujet, Sohinder Gill, PDG de Hero Electric, a déclaré que Hero Electric a toujours cru que la croissance de l’industrie allait un jour voir une courbe de bâton de hockey et les chiffres des derniers mois sont un indice de ce qui est en magasin .

Il ajoute que l’entreprise est témoin d’énormes visites chez les concessionnaires et que la marque fait des heures supplémentaires pour éviter les situations de rupture de stock et les longues listes d’attente. Hero Electric pense que le client envisage désormais activement d’acheter des vélos électriques Hero comme une alternative pratique et viable aux vélos à essence en raison du prix autocollant attractif et des économies « les meilleures de sa catégorie » sur le coût total de possession. Hero avait, plus tôt en juin, annoncé son tour de financement de série B pour conduire l’expansion de ses installations et la société continue de s’engager à transformer la façon dont la nation se déplace. Au cours de la dernière décennie, Hero Electric a lancé plus de 15 deux-roues électriques en Inde.

