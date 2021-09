Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Continental développe des solutions ADAS abordables pour les marchés émergents sous la forme d’un capteur radar et de systèmes de rétrovision (RVS231). Ces nouvelles fonctionnalités s’adressent aux voitures particulières d’entrée de gamme et du segment intermédiaire.

Continental a développé des solutions ADAS abordables pour les voitures particulières d’entrée de gamme et du segment intermédiaire pour les marchés émergents. Ces systèmes sont basés sur la même plate-forme éprouvée que l’on trouve dans les voitures particulières haut de gamme et utiliseront des systèmes radar et des systèmes de rétrovision (RVS231).

Au fil des ans, Continental a introduit plus de 100 millions de capteurs radar, qui peuvent être installés à l’avant ou à l’arrière de la voiture. Ces capteurs avertissent les occupants en clignotant lorsqu’un danger est détecté et peuvent également être intégrés au système de régulateur de vitesse. Continental déclare : « Ce capteur radar est spécialement conçu pour s’adapter aux conditions routières comme en Inde, grâce à une étude détaillée des schémas de circulation, des infrastructures disponibles et compte tenu des limites posées par les routes indiennes, les algorithmes de perception ont été développés pour surmonter les imprévisibles. les conditions de circulation et le comportement incohérent des conducteurs.

S’exprimant sur le système radar, Jaidev Venkataraman, responsable de l’ingénierie – Sensorique, Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), chez Continental Automotive India, explique : « Ce capteur radar est un parfait exemple d’ingénierie de valeur sans compromis sur la fonctionnalité. Avec ce capteur radar abordable, nous soulignons à nouveau le message que la sécurité est pour tous et pas simplement une fonctionnalité premium supplémentaire. Le radar est construit avec un matériel robuste et un logiciel de pointe, ce qui en fait le meilleur de sa catégorie à ce jour. »

« Notre équipe d’ingénieurs en Inde travaille sur de nombreuses technologies ADAS de pointe pour les marchés développés et émergents. Ces solutions à base de radars donnent également au marché indien un sens de l’innovation en matière de conduite autonome, qui n’a jamais été vu auparavant en termes de facilité avec laquelle ils peuvent être intégrés dans les conditions de circulation actuelles et les infrastructures disponibles.

Le deuxième système est le RVS231, une caméra avec un microcontrôleur et des fonctions intégrées et est livré pré-installé avec un logiciel de freinage d’urgence et de reconnaissance des piétons. Certaines des fonctions incluent l’auto-étalonnage automatique, la détection et la classification d’objets, de véhicules, de piétons et des vues de visualisation haute résolution avec des superpositions pour la trajectoire du véhicule de la vue arrière. La caméra est conforme aux normes de sécurité européennes NCAP1, NCAP2, NHTSA et IIHS, capable d’éviter 95% des collisions en marche arrière.

Dayanand Acharya, responsable de l’ingénierie – systèmes, systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS) chez Continental Automotive India, a ajouté : de l’évolution des technologies et de la transformation des marchés. L’équipe TCI possède une propriété et une contribution majeures dans les logiciels de radar, de caméra et d’ADCU (unités de contrôle de conduite assistée / automatisée) pour les clients mondiaux, à partir de la conception, du développement, de la validation, du lancement du produit et de la garantie des performances sur le terrain à vie.

« L’équipe développe également des fonctions et des fonctionnalités qui répondent avec succès aux exigences de performance Global NCAP et NHTSA. Les systèmes présentent une empreinte matérielle minimale, des fonctionnalités complexes avec une sécurité fonctionnelle, des fonctionnalités de sécurité et divers composants logiciels avec une contribution majeure de TCI.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.