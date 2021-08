Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

in

Maruti Suzuki, dans un communiqué, a annoncé que la société augmentera les prix de tous ses modèles, à compter de septembre 2021, en raison d’une augmentation des coûts des intrants. Il s’agit de la troisième hausse de prix de Maruti Suzuki cette année.

Maruti Suzuki a annoncé une hausse des prix sur toute sa gamme à compter de septembre 2021. Maruti Suzuki n’a pas mentionné le pourcentage de la hausse et affirme que l’augmentation des coûts des intrants en est la raison. Maruti Suzuki a annoncé la hausse des prix dans un dossier.

Le communiqué officiel se lit comme suit : « En référence à nos communications antérieures concernant l’augmentation des prix, nous souhaitons vous informer qu’au cours de la dernière année, le coût des véhicules de la société a continué d’être affecté négativement en raison de l’augmentation des divers coûts d’intrants. Par conséquent, il est devenu impératif de répercuter un certain impact du coût supplémentaire sur les clients par le biais d’une augmentation des prix. La hausse des prix a été prévue pour tous les modèles en septembre 2021. »

Il s’agit de la troisième hausse de prix de Maruti Suzuki cette année. Plus tôt en avril, Maruti a augmenté les prix de 1,6% sur la valeur des véhicules hors salle d’exposition, et en janvier, Maruti Suzuki a augmenté les prix jusqu’à 34 000 sur certains modèles.

