Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Volkswagen lance le SUV de taille moyenne Taigun en Inde pour 10,49 lakh et plus. Le nouveau Volkswagen Taigun rivalisera avec les best-sellers du segment tels que la Hyundai Creta, la Kia Seltos et la Skoda Kushaq récemment lancée.

C’est un grand jour pour Volkswagen, car le constructeur automobile allemand a lancé le SUV intermédiaire Taigun en Inde. Le Volkswagen Taigun est au prix de 10,49 lakh à partir de la salle d’exposition et sera disponible en quatre versions. La Volkswagen Taigun entre dans un segment dominé par les Coréens, comme la Hyundai Creta et la Kia Seltos. Le Taigun nouvellement lancé sera également en concurrence avec le Skoda Kushaq, bien qu’ils partagent la même plate-forme (MQB A0 IN). Le Taigun sera disponible en cinq couleurs, à savoir Curcuma Yellow, Candy White, Wild Cherry Red, Carbon Steel Grey et Reflex Silver.

Le Volkswagen Taigun obtient son style unique, comme les phares à LED et les feux de jour. Vers l’arrière, la bande de LED reliant les deux feux arrière prononce la largeur du véhicule, ce qui est sans aucun doute l’une des meilleures caractéristiques stylistiques du Taigun. Le Taigun obtient des roues de 16 pouces tandis que les modèles plus haut de gamme ont des alliages de 17 pouces.

Le Volkswagen Taigun obtient un tableau de bord numérique qui peut être largement personnalisé

Passant à l’intérieur, le Taigun partage quelques morceaux du Kushaq. L’intérieur reçoit des inserts en aluminium ou de la couleur de la carrosserie selon la variante, et le combiné d’instruments est une unité numérique qui peut être largement personnalisée. Les autres caractéristiques comprennent la climatisation automatique, le toit ouvrant, un système d’infodivertissement de 10 pouces avec connectivité sans fil pour smartphone (Android Auto et Apple CarPlay), des sièges ventilés, une recharge sans fil, un régulateur de vitesse, etc. Par rapport à la Creta ou à la Seltos, cependant, la nouvelle Volkswagen Taigun n’est pas une voiture entièrement connectée.

Regardez: Volkswagen Taigun Review

Passant au moteur, le Taigun a le choix entre deux moteurs à essence – une unité de 1,0 litre et un moulin de 1,5 litre, tous deux turbocompressés. Le moteur TSI de 1,0 litre développe 113 ch et 178 Nm de couple associé à une boîte manuelle à 6 vitesses ou à une AT à 6 vitesses. L’unité de 1,5 litre produit 148 ch et 250 Nm de couple à l’aide d’une boîte manuelle à 6 vitesses ou d’une DSG. Le Taigun obtient également la désactivation des cylindres pour être plus économe en carburant.

En ce qui concerne la sécurité, le SUV de taille moyenne récemment lancé, le Taigun, dispose de six airbags, d’un contrôle électronique de la stabilité, de l’ABS avec EBD, de freins multicollision, de supports ISOFIX arrière, d’un essuyage des disques de frein, d’une assistance au maintien en côte, du TPMS et un blocage de différentiel électronique. La plateforme est également 30% plus rigide que celle des Polo et Vento.

