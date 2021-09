Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

La FADA a écrit au ministre des Industries lourdes pour demander une intervention, affirmant que Ford demande à ses concessionnaires de signer un accord de non-divulgation avant qu’un quelconque programme d’indemnisation ne soit élaboré. La FADA demande au ministère de prendre quelques mesures pour protéger les revendeurs.

Ford est à nouveau dans l’actualité, cette fois pour avoir forcé ses concessionnaires à signer un accord de non-divulgation (NDA). Ford avait demandé à tous ses concessionnaires de signer un NDA avant le 14 septembre, sans divulguer d’indemnisation. La Fédération des associations de concessionnaires automobiles a écrit au ministre des Industries lourdes pour demander une intervention.

La lettre déclare: «Les sorties soudaines de ces multinationales causent une grande détresse à l’ensemble du secteur de la vente au détail automobile et entravent à la fois le zèle de l’entrepreneur à faire des affaires et les intérêts des clients, en laissant les clients au sec sans support après-vente approprié. Cela ternit non seulement le nom des revendeurs dans la société, car les revendeurs sont le visage de la marque, mais ternit également la valeur de Brand India. Des millions de roupies tombent à l’eau car cela tue la vision d’un entrepreneur de se lancer à nouveau en affaires.

La lettre détaille davantage d’autres marques qui ont quitté l’Inde, telles que General Motors, Harley-Davidson, UM, MAN Trucks et maintenant Ford. Selon la lettre, la sortie de Ford affectera 170 concessionnaires à travers l’Inde, 40 000 employés et une perte cumulée de 2 000 crore , la plus élevée parmi les cinq marques qui ont quitté le pays.

La lettre indique : « Ford India oblige ses concessionnaires à signer d’abord un accord de non-divulgation (NDA) au plus tard le 14 septembre 2021 avant qu’un quelconque programme d’indemnisation ne soit élaboré. De nombreux concessionnaires Ford ont directement ou indirectement demandé à la FADA de se saisir de l’affaire pour une résolution à l’amiable. La FADA a également écrit au président et directeur général de Ford Inde, M. Anurag Mehrotra, lui demandant de partager plus de détails, car l’association déclare que «la définition des informations confidentielles est extrêmement large et ne mentionne pas explicitement la portée des discussions que Ford a l’intention d’entreprendre avec le concessionnaires.

La lettre indique : « À la lumière de ce qui précède, nous demandons humblement l’intervention de votre ministère dans cette affaire et de prendre immédiatement les mesures suivantes :

1- Créer un groupe de travail qui prend des mises à jour quotidiennes de Ford India pour surveiller le plan de rémunération des concessionnaires automobiles et des employés des concessionnaires ;

2- Demander à Ford India de tenir la FADA au courant des problèmes liés aux concessionnaires et de la structure de rémunération ;

3- Initier une discussion formelle sur la Loi sur la protection des concessionnaires automobiles et son importance pour protéger les petites et moyennes entreprises, leurs employés qualifiés et les clients ;

4- Assurez-vous que Ford Inde indemnise les concessionnaires de diverses affaires civiles et de consommation, à la fois en instance et contre tout cas futur qui pourrait découler directement ou indirectement de l’annonce de restructuration de Ford.

