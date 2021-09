Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Dans une conversation avec Sandeep Kalia, directeur général de Valvoline Cummins Pvt Ltd India, nous apprenons à connaître les différences entre les huiles moteur BS6 et les huiles BS4 et comment Valvoline a géré la pandémie avec une approche axée sur les employés.

L’huile moteur joue un rôle important dans la vie d’une automobile. C’est un élément essentiel pour maintenir le moteur et ses composants bien lubrifiés. Au fur et à mesure que la technologie de construction de moteurs progresse, le pétrole fait de même. Avec des normes d’émissions de plus en plus strictes en Inde, les fabricants de pétrole doivent suivre le rythme, et avec les normes BS6 actuelles en Inde, la lubrification doit être à la hauteur.

Pour mieux comprendre l’évolution de la technologie dans le secteur de la lubrification, Express Mobility s’entretient avec Sandeep Kalia, directeur général de Valvoline Cummins Pvt Ltd India, pour comprendre en quoi l’huile moteur BS6 est différente de la BS4. Nous apprenons également à connaître le type de précautions de sécurité prises par Valovoline pour assurer la sécurité de ses employés pendant la pandémie.

En quoi l’huile moteur BS VI est-elle différente de l’huile moteur BS IV ?

Comme nous le savons, les normes d’émission des véhicules sont devenues plus strictes afin de réduire la pollution de l’air, ce qui a nécessité des changements et des améliorations continus du matériel du moteur. Par conséquent, les sociétés d’huile moteur introduisent progressivement des lubrifiants avec des spécifications plus récentes pour répondre aux besoins des moteurs en évolution.

Par exemple, dans les véhicules commerciaux, pour répondre à la forte réduction obligatoire des polluants, à savoir. Particules (PM) et oxydes d’azote (NOx) dans BS VI sur BS IV ; Les équipementiers ont incorporé de nombreux dispositifs de post-traitement (ATD) dans les tuyaux d’échappement tels que le filtre à particules diesel (DPF) et également le catalyseur d’oxydation diesel (DOC), la réduction catalytique sélective (SCR), etc. Pour lubrifier correctement les nouveaux moteurs de conception et également être compatibles avec DPF ; L’huile BS VI est livrée avec une toute nouvelle chimie connue sous le nom de chimie à faible teneur en cendres répondant à la nouvelle norme API CK-4. De cette manière, celles-ci sont différentes des huiles conventionnelles Mid/High Ash pour moteurs BS IV.

Combien d’investissements ont été consacrés à la fabrication d’une nouvelle huile BS-VI et quelle est la capacité de production ?

Valvoline est une multinationale mondiale présente dans plus de 100 pays avec plus de 150 ans d’expérience en innovation continue. En conséquence, au niveau mondial, nous disposions déjà d’une huile moteur à faible teneur en cendres adaptée aux moteurs Euro VI.

En Inde, Valvoline a dépensé plusieurs millions de dollars pour adapter l’huile disponible dans le monde aux OEM locaux et aux conditions d’exploitation uniques qui prévalent en Inde. Nous avons effectué des essais sur le terrain et sur le moteur de notre huile candidate BS VI avec notre partenaire JV Cummins et divers autres équipementiers indiens et étrangers pour perfectionner la technologie et répondre aux besoins du marché indien. Maintenant, nous pouvons dire que Valvoline a la meilleure huile à faible teneur en cendres de sa catégorie et la plus robuste pour les moteurs BS VI en Inde.

En tant que partenaire JV, nous avons une opportunité unique de co-développer notre huile moteur avec Cummins pour les conditions indiennes, ce qui implique des tests de moteur prolongés et également des tests sur le terrain à grande échelle sur les véhicules. Cela différencie notre huile moteur des autres fabricants de lubrifiants. Des modifications appropriées ont été apportées à notre usine de fabrication près de Mumbai pour produire de l’huile BS VI à grande échelle. Nous fournissons de l’huile BS VI pour le remplissage d’usine et le remplissage de service à de nombreux équipementiers de premier plan en Inde.

Voyez-vous un ralentissement de la demande d’huile moteur BS-IV ?

BS VI a été introduit en Inde en avril 2020, la demande a été réduite en raison du faible kilométrage parcouru en raison de la pandémie de Covid. Nous verrons ces véhicules sortir des ateliers dans les années à venir. À ce moment-là, nous pourrions assister à une évolution significative vers les huiles BSVI, car les exploitants de grandes flottes préféreraient une seule qualité d’huile pour tous les moteurs (BSVI et antérieurs). Nous avons également été témoins d’une tendance similaire dans le passé, chaque fois que les moteurs ont évolué en raison de changements dans les normes d’émission.

Que se passe-t-il si un utilisateur met de l’huile BS IV dans un BS VI et vice versa ?

L’huile BS IV ne doit pas être utilisée dans un moteur BS VI. Par exemple, dans les véhicules utilitaires, les huiles BS VI sont rétrocompatibles. Cela signifie que les huiles BS VI peuvent être utilisées pour les moteurs BS IV ou antérieurs. D’un autre côté, l’utilisation prolongée d’huile BS IV (huile moyenne/haute cendre) dans les moteurs BS VI endommagera le filtre à particules diesel (DPF) qui est un composant critique. Cela causera des dommages irréversibles au système de post-traitement et entraînera un remplacement coûteux du DPF endommagé, des réparations coûteuses du moteur et des temps d’arrêt.

Y a-t-il une augmentation de prix pour l’huile moteur BS6 pour les deux-roues et quelles sont toutes les qualités (synthétique, semi-synthétique, etc.) disponibles pour la même ?

En ce qui concerne les deux roues, les normes d’émission BS6 ont été atteintes en adoptant un moteur électronique avec un convertisseur catalytique complexe dans le tuyau d’échappement par les équipementiers. La plupart de nos huiles pour deux-roues sont prêtes pour l’avenir. Nos huiles pour motos (MCO) répondent déjà aux spécifications avancées API SN et JASO pour assurer la compatibilité avec les convertisseurs catalytiques. De plus, nos MCO sont principalement de nature semi-synthétique et synthétique pour résister à des températures de fonctionnement plus élevées et offrir une protection complète. Comme les huiles pour deux-roues Valvoline étaient déjà prêtes pour la BS6, aucune mise à niveau et donc aucun changement de prix n’était nécessaire pour la BS6.

Comment avez-vous géré la pandémie et comment la production a-t-elle été affectée ?

La pandémie a conduit à une disponibilité limitée des transports en raison d’une pénurie de chauffeurs, d’une production restreinte en raison de restrictions gouvernementales, d’approvisionnements limités des fournisseurs de matériaux d’emballage, de la gestion des navires et, surtout, a eu un impact sur la sécurité des employés.

Le renforcement du comportement approprié au COVID19 et la mise en place des infrastructures requises dans l’usine et dans les entrepôts ont été les premières étapes pour faire face à la pandémie. Ensuite, il s’agissait de sécuriser les approvisionnements et d’assurer une communication constante avec les fournisseurs, les clients et les employés. Nous sommes heureux de dire qu’avec une approche tout compris et axée sur les personnes d’abord, nous avons pu répondre aux demandes du marché avec une perturbation minimale ou nulle.

Quelles sont les nouvelles procédures mises en place concernant la fabrication en raison de la pandémie ?

Tout d’abord, alors que nous nous adaptions tous à la nouvelle normalité, nous avons décidé de suivre une philosophie simple consistant à garder nos employés – les employés, les partenaires, l’écosystème étendu et leurs familles, en premier. Ce principe a été la genèse de notre campagne « Suraksha First » dans le cadre de laquelle nous avons mis en œuvre diverses politiques et initiatives à travers l’organisation. Spécifiquement pour la fabrication, nous avons assuré ce qui suit :

Nouvelles pratiques de sécurité sur le site de fabrication Dépistage thermique, lavage régulier des mains et conformité du masque à 100 % Présence biométrique remplacée par un détecteur de visage Assainissement périodique du lieu de travail et du transport des employés Campagne de vaccination pour les employés et la famille Isolement des employés du premier quart du deuxième quart pour éliminer le contact Transport des employés avec une capacité de 50 % pour assurer le social distanciationCalendrier de la cantine pour maintenir une distance sociale entre les employésProtocoles de sécurité du personnel Main-d’œuvre flexible pour s’adapter aux augmentations ou aux ralentissements de la productionMise en œuvre d’une politique de travail à distance pour une partie du personnel de l’usineVisibilités améliorées tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour apporter agilité et rapidité pour servir avec une capacité numérique accrue.

Quelles mesures avez-vous prises pour soutenir l’écosystème de l’industrie dans son ensemble pendant la pandémie ?

Cela a été une phase difficile et stimulante pour la plupart d’entre nous au cours de la dernière année. Nous sommes très reconnaissants envers notre communauté de mécaniciens, de chauffeurs et leurs familles qui ont été en première ligne de cette pandémie et ont fait fonctionner les services essentiels pour le pays, au péril de leur propre vie. En tant qu’organisation, nous avons orienté nos responsabilités sociales d’entreprise vers ces communautés résilientes et mis en œuvre plusieurs initiatives pour les soutenir en guise de petit geste de gratitude. Plus de 100 000 kits Suraksha (y compris 4 masques et désinfectants) ont été distribués dans tout notre pays par nos propres équipes. Nous nous sommes associés à la police et à l’administration locales de plusieurs villes et avons couvert tous les principaux postes de péage, ce qui nous a aidés à concentrer nos efforts de distribution sur les conducteurs. La sensibilisation au comportement approprié de Covid et aux avantages de la vaccination continue d’être un pilier d’engagement clé pour notre écosystème et chaque jour, via nos plateformes numériques, nous nous connectons avec des milliers de nos partenaires pour la même chose.

