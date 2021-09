Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Hero Electric a annoncé un partenariat avec Massive Mobility pour mettre en place 10 000 bornes de recharge pour véhicules électriques à deux et trois roues à travers l’Inde. Récemment, les entreprises ont également mené une enquête conjointe pour évaluer le comportement des consommateurs utilisant leurs bornes de recharge.

Hero Electric, en partenariat avec Massive Mobility, une start-up de solutions de recharge pour véhicules électriques basée à Delhi, a annoncé la mise en place de 10 000 stations de recharge à travers l’Inde pour les deux et trois roues. Hero Electric affirme que ces bornes de recharge peuvent être utilisées par tous les véhicules électriques et contribueront à la normalisation entre les fabricants et à la montée en puissance de l’infrastructure de recharge.

Massive Mobility travaille au développement d’un réseau intelligent de solutions de recharge basées sur le cloud qui offre une expérience de recharge entièrement intégrée où le matériel et les logiciels sont alignés avec les OEM pour offrir une expérience sans résistance aux propriétaires de véhicules électriques. Grâce à un réseau WiFI, un utilisateur peut configurer son profil sur l’application Massive CHarging, utiliser ses comptes UPI pour les paiements et surveiller l’utilisation.

Auparavant, le duo Hero Electric et Massive Mobility avait mené une enquête pour savoir si les clients cherchaient à recharger complètement leur véhicule ou simplement à recharger. L’enquête a révélé que les consommateurs recherchaient des chargeurs intelligents pouvant être identifiés via une application sur Internet, 16 stations de recharge AMP et de longs accords.

Parlant du partenariat, Sohinder Gill, PDG de Hero Electric, a déclaré : « Les récentes annonces du gouvernement indien au cours des derniers mois ont contribué à propulser l’industrie des véhicules électriques au niveau supérieur. Nous continuons d’étendre notre portée, en mettant en place des points de recharge et en requalifiant les mécaniciens pour créer un écosystème. En tant que marque pionnière sur le segment des véhicules électriques, Hero a investi ces dernières années dans l’implantation de bornes de recharge à bas prix pour favoriser la croissance de l’infrastructure de recharge.

Il a ajouté : « À ce jour, nous avons mis en place près de 1650 bornes de recharge et visons à en installer 20K d’ici la fin 2022. Cette association avec Massive Mobility élargira nos efforts pour atteindre notre objectif. Ce partenariat profitera non seulement à Hero en tant qu’entreprise, mais également à l’industrie.

En plus de cela, Shailesh Vickram Singh, cofondateur, a déclaré : « Chez Massive, nous sommes vraiment ravis de travailler avec Hero Electric, le leader des ventes de véhicules électriques. Nous sommes impatients de créer une expérience de recharge transparente pour les clients Hero grâce à notre intégration transparente de la découverte, de la réservation et du paiement avec des chargeurs déployés autour du style de vie des clients. Désormais, avec la gamme « Chargeur à la demande », l’anxiété sera de l’histoire ancienne et conduira à plus de 40 % d’adoption des véhicules électriques dans l’espace des deux et trois roues. »

