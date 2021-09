Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Hyundai Motor India a annoncé le lancement de son programme « Art For Hope », le premier programme indien dédié à la RSE visant à encourager les artistes dans divers domaines, qui devrait commencer à partir d’octobre.

Hyundai, dans le cadre de son initiative RSE, a annoncé le lancement du programme « Art For Hope ». Le programme Hyundai « Art For Hope » sera le premier du genre en Inde, pour encourager les artistes dans divers domaines tels que les arts numériques, l’artisanat, les arts multidisciplinaires, les arts de la scène et les arts visuels. Le programme, qui devrait commencer à partir d’octobre, verra 25 artistes autour du thème de l’espoir, de la solidarité et de la gratitude, recevront une subvention de 1 lakh chacun.

Les artistes présélectionnés auront l’occasion d’échanger des idées, d’exécuter un projet artistique et d’être encadrés par des piliers de l’industrie. Les projets seront également affichés pour une visualisation communautaire à travers l’Inde, y compris le nouveau siège social de Hyundai Motor India Ltd. à Gurugram.

Le programme Hyundai « Art for Hope » sera composé de membres consultatifs de différents domaines de l’art tels que : Dr. Rathi Jafer, directeur du Centre Inko (Chennai), Riyas Komu, un artiste multimédia et conservateur acclamé par la critique et co-fondateur de la Biennale de Kochi Muziris en Inde, avec Priya Pall, consultante en musée et arts populaires, ancienne directrice de la conservation de Bikaner House, Delhi et consultante pour divers musées populaires.

Commentant l’initiative, SS Kim, directeur général et PDG de Hyundai Motor India, a déclaré: «Hyundai a répondu à la pandémie avec diverses initiatives sociales significatives et Art for Hope est une autre étape pour encourager les meilleurs artistes indiens de divers genres. C’est une initiative unique qui prospère pour élever le statu quo socio-économique de nos artisans indiens qui ont été touchés pendant la pandémie. »

« La vision globale de Hyundai, ‘Progress for Humanity’, estime que l’espoir, la gratitude et la solidarité sont trois piliers fondamentaux qui peuvent dévoiler de nouvelles possibilités et devenir un phare d’optimisme pour la communauté des artistes en Inde. Nous espérons que notre humble effort apportera une reconnaissance aux artistes et les intégrera dans le grand public pour une vie heureuse. »

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.