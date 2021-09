Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Tata Altroz, lancé en 2019, a vendu 1 lakh d’unités en 20 mois, vendant en moyenne 150 unités d’Altroz ​​par jour. La Tata Altroz ​​est l’une des rares voitures en Inde avec une cote de sécurité 5 étoiles, accordée par le NCAP.

Le hayon haut de gamme de Tata Motors, l’Altroz ​​a vendu des unités de 1 lakh depuis son lancement en 2019. En ce qui concerne les chiffres de vente, Tata Motors a vendu en moyenne 150 unités par jour pour atteindre le jalon de vente de 1 lakh en 20 mois.

La Tata Altroz, construite sur l’architecture ALFA (Agile Light Flexible Advanced), a été la deuxième berline premium la plus vendue en FY22, avec une part de marché de plus de 20 %. Tata a vendu son plus grand nombre de berlines en mars de cette année, avec 7 550 unités vendues.

S’exprimant sur la réalisation, Rajan Amba, vice-président, Ventes, marketing et service client, PVBU, Tata Motors a déclaré, « Nous sommes heureux de partager que nous avons franchi une étape importante en ces temps difficiles et nous sommes reconnaissants du soutien constant et de la fidélité de nos clients et partenaires. L’Altroz ​​occupe une place de choix dans notre gamme New Forever offrant une grande variété d’options dans le segment des berlines haut de gamme.

« Avec de multiples réalisations dans son kitty, l’Altroz ​​reflète les véritables normes internationales de sécurité, de conception, de performance et d’expérience globale. L’exploit du 1 000 000e déploiement aujourd’hui est un autre témoignage du succès de l’Altroz ​​dans un segment difficile comme une berline haut de gamme. De devenir le partenaire officiel de l’IPL 2020 à être la voiture de tête de certains des marathons les plus prestigieux de l’Inde pour devenir le choix de récompense approprié pour nos olympiens cette année, l’Altroz ​​a conquis tous les cœurs. Avec la reconnaissance croissante des consommateurs indiens et la conquête de parts de marché supplémentaires, nous sommes convaincus qu’Altroz ​​est prêt pour encore plus de succès à l’avenir. »

Pour ceux qui ne le savent pas, l’Altroz ​​se décline en six variantes. Les options de moteur comprennent des moteurs essence 1,2 litre, essence turbo 1,2 litre et diesel 1,5 litre. Il est également disponible dans la gamme Dark et offre des fonctionnalités telles que la technologie de voiture connectée iRA, l’infodivertissement à écran tactile, les sièges en similicuir, le groupe numérique TFT de 7,0 pouces, les jantes en alliage de 16 pouces, le régulateur de vitesse, les bouches d’aération arrière et bien d’autres.

