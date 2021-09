Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Tata Motors lance le nouveau NRG au Népal pour NPR 33,75 lakhs. Tata Motors s’est associé à Sipradi Trading Pvt. Ltd pour lancer la voiture classée sécurité 4 étoiles au Népal. Le Tata NRG sera disponible en 4 couleurs.

Tata Motors s’est associé à Sipradi Trading Pvt. Ltd pour lancer le Tata NRG au Népal, au prix de 33,75 lakhs NPR. Le Tata NRG mis à jour a été récemment lancé en Inde, et le crossover à hayon sera disponible en quatre couleurs : vert forêt, rouge feu, blanc neige et gris nuageux.

La Tata NRG lancée au Népal a le même design que la voiture vendue en Inde, avec un revêtement en plastique, ce qui donne à la voiture l’apparence d’un crossover. Le Tata NRG est basé sur le Tiago, qui a reçu une cote de sécurité 4 étoiles par le NCAP. Le nouveau Tata NRG au Népal est exposé dans les salles d’exposition, à travers Sipradi Trading Pvt. Réseau de concessionnaires de Ltd.

La Tata NRG reçoit un moteur essence 1,2 litre couplé à une boîte de vitesses AMT. Les caractéristiques de confort et de commodité incluent un bouton de démarrage, une caméra de stationnement arrière et un ORVM à pliage automatique, entre autres.

S’exprimant sur le lancement du tout nouveau NRG au Népal, Mayank Baldi le chef PVIB, Tata Motors, a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer le Tata NRG, une version robuste de notre berline bien-aimée, au Népal. Avec un design expressif et audacieux – fidèle à son caractère, le NRG est le robuste ultime, conçu pour ceux qui veulent créer une impression différente chaque jour, à chaque instant.

« Nouveau ajout audacieux à la gamme New Forever, le NRG s’inscrit bien dans la tendance croissante à apporter davantage de caractéristiques de type SUV dans le segment des hayons. Le tout nouveau NRG est parfaitement positionné pour offrir une conduite sportive, aventureuse et agréable à nos clients au Népal, et nous espérons une nouvelle réception réussie de ce nouvel ajout à notre famille de produits.

Commentant la même chose, Rajan Babu Shrestha, PDG de Sipradi Trading Pvt. Ltd., a déclaré : « Le Tata NRG est une proposition unique et passionnante pour le marché népalais et marque une nouvelle étape dans notre partenariat florissant avec Tata Motors. Nous sommes ravis de faire partie de ce voyage et nous sommes impatients de proposer des produits plus différenciés à nos clients au Népal.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.