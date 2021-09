Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Zypp Electric a levé 51,87 crores de financement dans un cycle de série A co-dirigé par 9Unicorns et Anthill Ventures alors que les investisseurs parient gros sur l’espace indien des véhicules électriques.

Zypp Electric, une startup de livraison de véhicules électriques sur le dernier kilomètre, a levé 51,87 crores de financement dans un cycle de série A co-dirigé par 9Unicorns et Anthill Ventures. Le cycle a également vu la participation de Nanavati Family Office, We Founder Circle, Riso Capital Fund basé dans la Silicon Valley, Dholakia Ventures ainsi que les investisseurs existants Venture Catalysts et IAN Fund.

Quelques investisseurs providentiels comme Tarun Saraf de Warehouse Now, Rahul Khera d’AWL Logistics, Arjun Seth, Mark Joseph, tous deux passionnés de VE, ont également investi dans le dernier tour. Au total, Zypp Electric a levé un total de près de 89 crores de financement jusqu’à présent.

Zypp Electric propose des scooters électriques à louer à ses clients. Zypp cherche à transformer l’avenir de la livraison du dernier kilomètre avec les bons véhicules électriques, l’infrastructure d’échange de batterie, l’IoT et la plate-forme AI/ML tout en le rendant durable et abordable pour les entreprises de tous types, y compris le commerce électronique, l’épicerie en ligne et les kiranas. aux gros clients e-commerçants.

Actuellement, Zypp Electric possède plus de 2000 véhicules électriques dans des villes telles que Delhi NCR, Bangalore, Hyderabad, Mumbai et Pune. La société prévoit de passer à 10 000 véhicules dans 25 villes au cours des 12 prochains mois. La société s’est associée à des équipementiers tels que Hero Electric, Etrio et Piaggio pour se procurer les véhicules.

Parlant des fonds levés, le cofondateur et PDG de Zypp Electric, Akash Gupta, a déclaré : « La vision de la logistique électrique est un marché de 123 milliards de dollars en Inde et nous pouvons voir plusieurs licornes dans cet espace. Chez Zypp, nous souhaitons être les premiers et les plus grands en matière d’électrification de la logistique. Avec les plus gros clients dans notre ceinture, avec la meilleure équipe à bord et avec la plus grande flotte logistique de véhicules électriques du pays, nous visons à rendre chaque livraison sans pollution pour nos clients et à créer plus d’économies pour les livreurs que nous appelons Zypp pilotes. Nous remercions tous nos nouveaux investisseurs qui ont cru en nous et en notre vision de croissance. »

Gupta a ajouté: «Zypp utiliserait les fonds frais pour développer rapidement l’entreprise au cours des 12 prochains mois afin de créer une entreprise de véhicules électriques légers avec des solutions de recharge simples, ayant un modèle fintech d’intégration des véhicules électriques et se concentrant sur la technologie pour utiliser la flotte. capacité d’aider à générer de meilleures économies et de meilleurs revenus pour les responsables de la livraison. Zypp continuerait de s’étendre de 10 à 25 villes et d’augmenter sa flotte de véhicules électriques à 100 000 véhicules électriques au cours des prochaines années. Je dirais toujours que nous ne faisons que commencer et que nous ne faisons qu’effleurer la surface de ce que l’avenir implique dans l’espace logistique des véhicules électriques, ce que nous sommes très enthousiastes et déterminés à résoudre.

Parlant du marché des véhicules électriques et de Zypp en particulier, le Dr Apoorva Ranjan Sharma, fondatrice de 9Unicorns et de Venture Catalysts, a déclaré : « Le marché des véhicules électriques en Inde devrait représenter 206 milliards de dollars d’ici 2030 et le deux-roues a un potentiel énorme. avec un IDE à 100 % et différents dispositifs déployés par le Centre pour rendre les deux-roues électriques abordables et augmenter la production. Cela va donner une impulsion majeure à l’expansion de l’industrie et également à l’augmentation des ventes. Par conséquent, nous examinons de manière proactive l’espace EV à l’heure actuelle et sommes optimistes quant au potentiel de Zypp à être une licorne dans cet espace.

