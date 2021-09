Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Dans une conversation avec Amit Gupta, le co-fondateur et PDG de gogoBus nous explique le type de services proposés par l’entreprise et pourquoi une plate-forme TAAS est nécessaire pour aider les propriétaires de flotte à gérer leurs opérations quotidiennes de manière transparente.

Le transport routier est une grosse affaire en Inde malgré le nombre de véhicules personnels vendus. On estime que plus de 4 lakh de bus transportent chaque jour environ 15 millions de personnes en Inde. Compte tenu du fonctionnement complexe du système et de sa combinaison avec l’importance de la connectivité des bus, gogoBus, une plate-forme de bus interurbain de marque TAAS basée sur Gurugram, construit une plate-forme TAAS pour aider les propriétaires de flottes avec son écosystème d’applications connecté, couplé à de véritables -des informations sur les données en temps pour gérer leurs opérations quotidiennes de manière transparente.

Pour en savoir plus sur l’entreprise, sa présence et le type de services proposés par gogoBus en Inde, Express Mobility s’est entretenu avec Amit Gupta, co-fondateur et PDG de gogoBus.

Parlant de l’entreprise en général et du type de services offerts, Amit a déclaré : « gogoBus est une plate-forme de mobilité en bus basée sur TAAS qui se concentre sur la démocratisation de l’accès à la technologie de bout en bout pour les propriétaires de flottes tout en connectant les consommateurs dans toute l’Inde. Notre plate-forme est conçue sur un moteur d’itinéraire sensé et intelligent, qui suggère les données démographiques prises en charge par l’itinéraire le plus simple, les options de connectivité alternatives et la fréquence. »

Il a ajouté : « Nous avons un conglomérat d’applications exclusives conçues pour permettre à chaque membre de la mobilité en bus. Nous avons pour mission de donner aux opérateurs de bus et aux agents la puissance des plates-formes TAAS numériques et connectées, en augmentant l’utilisation des actifs ; maximiser les revenus et permettre des trajets transparents pour les consommateurs à chaque trajet en bus.

L’utilisation de la technologie a changé à peu près tout sur cette planète, y compris la façon dont les automobiles sont fabriquées, le fonctionnement du système de transport et les opérations de la flotte. « Aujourd’hui, la technologie de localisation change le paysage de la mobilité à travers le monde, et chez gogoBus, nous en apportons les avantages sous notre plate-forme TAAS pour faciliter la visibilité des bus entre les mains du consommateur », a déclaré Amit.

« Nous utilisons également des modèles de données internes pour aider les opérateurs de bus à sélectionner le bon itinéraire, les bons créneaux horaires de départ pour maximiser les revenus de chaque voyage en bus. »

gogoBus utilise une approche écosystémique pour restructurer la mobilité des bus avec des applications connectées de bout en bout conçues pour une connectivité transparente. Voici la liste des applications :

Application grand public : Application grand public spécialement conçue pour rechercher et réserver des billets, l’application est disponible sur Android et IOS.

Application Swami : Une application dédiée aux opérateurs qui les aide à gérer en temps réel toutes leurs réservations, embarquements et P&L consommateurs.

Application Sarthi : Une application conçue pour les Chauffeurs pour les aider dans l’embarquement sans contact des passagers. Il empêche tout type d’embarquement non autorisé et constitue également une excellente plate-forme pour le suivi d’itinéraire en direct.

Application Sathi : Une application spéciale conçue pour que les agents numérisent leurs réservations hors ligne.

Application Mitr : Nous avons conçu notre application Mitr exclusivement pour les assistants / assistants afin de gérer les griefs des consommateurs.

Application Sanchalak : Application d’administration pour afficher les opérations quotidiennes générales au plus haut niveau.

Bien entendu, quel que soit le type de technologie impliquée, la sécurité reste une priorité clé. Amit a déclaré : « Pour la construction de tout système sûr, la vitesse d’échange d’informations avec la bonne partie prenante définit sa robustesse. Chez gogoBus, nous construisons notre écosystème en gardant cela à l’esprit uniquement. Du bouton SOS de l’application aux systèmes de comptage de passagers basés sur l’IA pour vérifier les embarquements non autorisés sont quelques-uns des produits et fonctionnalités sur lesquels nous travaillons.

En parlant de pollution et de la façon dont le monde entier se bat pour un air plus pur, Amit déclare : « Un bus contribue environ 50 % moins d’émissions de CO2 par rapport à une voiture de tourisme par passager-kilomètre. Un bus peut facilement remplacer 30 passagers voyageant en voiture. Imaginez l’espace que 30 personnes voyageant en voiture peuvent prendre par rapport aux mêmes 30 personnes voyageant dans un seul bus, ce qui peut également libérer autant de places de stationnement dans les villes.

À l’heure actuelle, gogoBus est présent dans le nord, l’est et le centre de l’Inde avec plus de 100 bus. Bientôt, gogoBus s’aventurera vers le sud de l’Inde. Amit a déclaré : « Au cours des 5 prochaines années, nous voulons construire un système de mobilité connecté et transparent à travers le pays avec plus de 5 000 bus, qui comprend également une flotte de 20 % de véhicules électriques sur notre plate-forme pour atteindre des objectifs durables. »

gogoBus a levé des fonds l’année dernière, dirigé par IXIGO, et a vu la participation d’investisseurs providentiels comme Rajesh Sawhney (co-fondateur et PDG, Innerchef), Abhishek Sharma (COO, Dineout), Anil Gupta (ex-Country Head Honeywell, Reliance Infra ), Anil Atri (co-fondateur Ecom Express).

