Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

La pénurie de semi-conducteurs est un sujet dont on parle depuis novembre de l’année dernière. La pénurie de semi-conducteurs a affecté les constructeurs automobiles et la pénurie pourrait se poursuivre jusqu’en 2023, selon les experts du secteur.

La session annuelle de l’ACMA 2021 nous a donné des informations cruciales sur l’industrie des composants automobiles, en particulier la pénurie de semi-conducteurs. Les véhicules utilisent des semi-conducteurs à diverses fins, comme le système d’infodivertissement, les systèmes de sécurité, les fonctionnalités autonomes, etc. Les semi-conducteurs sont également utilisés dans les véhicules électriques, vers lesquels l’Inde s’efforce de faire la transition.

Au cours de la session annuelle de l’ACMA, Prashanth Doreswamy, chef de pays pour l’Inde continentale et directeur général de Continental Automotive, lors d’une table ronde avec d’autres experts de l’industrie, a déclaré : « La pénurie de semi-conducteurs pourrait s’étendre jusqu’en 2022, et dans certaines parties, même 2023 . ” En repensant à ce qui s’est passé, Doreswamy a déclaré : « Si nous examinons l’utilisation de microcontrôleurs (MCU) dans un véhicule moyen, il peut avoir entre 20 et 100 MCU. En tant qu’industrie, nous avons raté deux tendances adjacentes. L’un était la croissance de l’industrie non automobile, car il y avait une énorme demande pour les ordinateurs portables, les appareils IoT, les téléphones et l’électronique.

« La seconde était en train d’être très allégée, la plupart des fabricants de semi-conducteurs avaient sous-traité la fabrication de plaquettes à d’autres, et nous nous sommes retrouvés avec une place avec 56% des besoins automobiles. Ce sont les deux tendances qui ont manqué à l’industrie automobile. Parlant d’une situation antérieure, le directeur de Continental déclare : « Nous avons eu une situation similaire il y a dix ans. En 2011, lorsqu’il y a eu une crise du tsunami au Japon, en tant qu’industrie, nous avons beaucoup appris. À l’avenir, nous devons changer la façon dont fonctionne l’industrie automobile.

Il ajoute : « Il faut environ 2 à 6 mois pour fabriquer des wafers, puis ça passe à être transformé en semi-conducteurs. Quelque part dans le processus, quelqu’un détenait un énorme inventaire et lorsque la crise a commencé, ces semi-conducteurs ont été vendus à l’industrie non automobile, et c’est là que nous sommes entrés dans le problème. Il a déclaré : « Davantage de capacités sont ajoutées. Cependant, le système est si sec qu’une petite secousse provoque un impact du côté de l’OEM.

Il a expliqué comment la tempête de neige au Texas et la situation de Covid en Malaisie ont également ralenti le processus de fabrication des semi-conducteurs. Doresway a déclaré: “Pour être honnête, nous devons vivre avec cela (pénurie de semi-conducteurs) en 2021, nous pourrions voir une petite amélioration en 2022, et nous pouvons également nous attendre à un débordement de la pénurie en 2023.”

Parlant de la même chose du point de vue de SIAM, Vipin Sondhi, vice-président de SIAM et directeur général et PDG d’Ashok Leyland, a déclaré : « Nous avons appris de nombreuses leçons au cours des 18 derniers mois, et la pénurie de semi-conducteurs en est une. Nous pouvons l’envisager de deux manières : l’une, en tant que SIAM, travailler avec le gouvernement, et les deux, ce que nous pouvons faire en tant qu’industrie. » Il a ajouté : « Le SIAM a contacté le ministère des Affaires étrangères pour s’assurer que l’Inde a besoin de sa juste part de semi-conducteurs. Nous avons contacté le ministère du Commerce pour nous assurer que les prix n’ont pas augmenté, et nous travaillons avec le ministère du Transport maritime pour des conteneurs supplémentaires pour l’industrie automobile. C’est ce que nous faisons avec le gouvernement.

Parlant de ce que SIAM fait en tant qu’industrie, Sondhi a déclaré: «Nous avons besoin d’un plan directeur de production dynamique, sur lequel SIAM travaille, qui nous teste tous. À long terme, nous n’avons pas la possibilité de nous protéger en tant que pays pour nous protéger des pénuries de semi-conducteurs. Nous devons rester avec cela, mais trouver toutes les solutions que nous pouvons. »

La pénurie de semi-conducteurs n’a pas affecté l’ensemble de l’industrie automobile, même si certains n’ont pas été touchés. Par exemple, la division des tracteurs de Mahindra n’a pas été durement touchée par la pénurie de semi-conducteurs, car les tracteurs ne les utilisent pas. Alors que la majeure partie de l’industrie a connu une baisse des ventes et des difficultés de fabrication, l’industrie des tracteurs a affiché une croissance.

Une telle situation soulève de nombreuses questions. L’un d’entre eux est pourquoi les constructeurs automobiles ne commencent-ils pas à fabriquer eux-mêmes des semi-conducteurs, ou le SIAM dans son ensemble ? Compte tenu du fait que les constructeurs automobiles ne sont pas les principaux clients, cela ne convient pas au module métier.

