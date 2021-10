Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Honda Cars India a vendu 6 765 voitures sur le marché intérieur en septembre 2021. Par rapport aux 10 199 unités vendues en Inde à la même période l’année dernière, Honda a enregistré une baisse de ses ventes de 33% en septembre 2021.

Crédit image : Express Drives

Honda Cars India, dans un communiqué officiel, a déclaré que la société avait vendu 9 729 voitures en septembre 2021. Honda a vendu 6 765 unités sur le marché intérieur, tandis qu’elle en exportait 2 964. Par rapport à septembre 2020, Honda a enregistré une baisse de ses ventes intérieures de 33,6% le mois dernier.

Les ventes intérieures de Honda en septembre 2020 s’élevaient à 10 199 unités, tandis que ses exportations totalisaient 170 unités, et les ventes globales en septembre 2020 étaient de 10 369 unités. En septembre, cependant, les ventes globales de Honda ont connu une baisse de 6,1 %. Honda s’est bien comporté à l’exportation, le constructeur automobile ayant enregistré une croissance de 1643 %, après avoir vendu 2 964 unités contre 170 voitures en septembre 2020.

Parlant des ventes, Rajesh Goel, vice-président principal et directeur du marketing et des ventes chez Honda Cars India Ltd, a déclaré : « Du côté de la demande, il y a une bonne dynamique sur le marché avec une amélioration du sentiment d’achat. Cependant, les obstacles de la chaîne d’approvisionnement, y compris la pénurie généralisée de puces, constituent actuellement un grand défi pour l’industrie, ce qui a eu un impact sur notre volume de production et nos expéditions au cours du mois dernier. »

“Nous continuerons d’aligner notre production en faisant de notre mieux pour pallier cette pénurie au cours des prochains mois.” “Avec le début de la période propice de Navratra la semaine prochaine, la saison des fêtes verra une nouvelle augmentation de la demande pour notre gamme renouvelée, et nous sommes convaincus que cela sera fructueux pour nous.”

