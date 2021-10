Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

in

Maruti Suzuki a vendu un total de 86 380 unités en septembre 2021. Cela comprend 68 815 unités vendues sur le marché intérieur et 17 565 unités exportées. Par rapport aux ventes de septembre 2020, Maruti Suzuki a enregistré une baisse de ses ventes de 46,16%.

Maruti Suzuki a publié des chiffres de ventes pour septembre 2021. Le constructeur automobile a vendu un total de 86 380 unités en septembre 2021, soit une baisse de 46,16 % par rapport aux ventes de septembre 2020. En septembre dernier, Maruti Suzuki a vendu 1 60 442 unités.

En regardant la rupture des ventes, Maruti Suzuki a vendu 68 815 unités sur le marché intérieur et exporté 17 565 unités. En septembre de l’année dernière, Maruti Suzuki a vendu 1 52 608 unités sur le marché intérieur et les exportations s’élevaient à 7 834 unités. Comparativement, en septembre 2021, Maruti Suzuki a connu une baisse de 54,9% de ses ventes intérieures, tandis que les exportations ont connu une croissance positive de 125%.

Parlant de segment, Maruti Suzuki a vendu 35 827 unités dans le segment mini et compact en septembre 2021, contre 1 11 459 unités vendues à la même période l’année dernière. Le constructeur automobile a vendu 981 unités dans le segment intermédiaire, 18 459 unités dans le segment UV et 7 844 fourgons (Eeco). Maruti a vendu 63 111 véhicules de tourisme en septembre 2021, ce qui représente une baisse de 55,7 % par rapport aux ventes de septembre de l’année dernière, qui s’élevaient à 1 47 912 unités. Tous les segments ont connu une baisse des ventes.

Le segment des véhicules utilitaires légers de Maruti Suzuki a connu une croissance. Le constructeur automobile a vendu 3 304 unités du Super Carry LCV le mois dernier, contre 2 128 unités vendues à la même période l’an dernier. Le segment des véhicules utilitaires légers a connu une croissance de 55,2 %. Dans un communiqué officiel, Maruti Suzuki a déclaré : « Le volume des ventes de la société en septembre 2021 a été affecté négativement en raison de la pénurie de composants électroniques. La Société a pris toutes les mesures possibles pour limiter l’impact négatif.

