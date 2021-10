Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Le programme d’abonnement automobile en Inde est relativement nouveau et comprend de grands noms tels que Mahindra, Maruti Suzuki, Toyota, MG, ainsi que des sociétés telles que Mylescars et Avis India. Dans une interview avec les PDG de Mylescars et Avis India, nous en savons plus sur la nouvelle alternative à la possession d’une voiture – un abonnement.

L’industrie automobile a connu un changement. Avec l’arrivée des abonnements pour de nombreuses applications au quotidien, ce n’est pas sorcier d’appliquer la même chose à l’industrie automobile. Actuellement, de grands constructeurs automobiles tels que Mahindra, Maruti Suzuki et Toyota proposent des plans d’abonnement automobile, et d’autres marques telles que Mylescars et Avis India profitent des possibilités.

L’abonnement voiture rattrape son retard en Inde, ce qui est une alternative à l’achat d’une voiture car il présente des avantages. Pour en savoir plus sur l’entreprise et ses avantages pour les clients, Express Mobility s’entretient avec Sakshi Vij, PDG et fondateur de Mylescars, et Sunil Gupta, directeur général et PDG d’Avis India.

Sakshi Vij, fondateur et PDG, MylesCars

En parlant de la différence entre la plate-forme d’abonnement automobile et l’achat d’une voiture, Sunil Gupta déclare : « L’achat d’une nouvelle voiture n’est pas toujours possible pour de nombreux consommateurs en raison des dépenses importantes. L’emprunt d’une automobile nécessite une certaine confiance. C’est à ce moment-là qu’interviennent des alternatives telles que les modèles d’abonnement de voiture et les baux à court terme. Sakshi dit qu’un abonnement est similaire à l’achat d’une nouvelle voiture, moins les lourdes taxes, les acomptes, les EMI mensuels, etc. voiture de leur choix sans avoir à se soucier de ces frais supplémentaires. Ils ont juste besoin de payer des frais mensuels tout compris qui couvrent tous les frais. »

Comme pour toute nouvelle entreprise, le succès réside lorsque les clients acceptent une entreprise qui leur convient. Pendant de nombreuses années, posséder une voiture a été un symbole de statut, et cela change lentement en Inde. Sakshi a déclaré : « Nous constatons une réponse positive avec l’augmentation du nombre de navetteurs optant pour un abonnement automobile. En fait, après le deuxième verrouillage, le besoin de mobilité personnelle augmente constamment, mais la décision de dépenser une somme forfaitaire pour l’achat d’une toute nouvelle voiture est reportée par beaucoup. Et c’est là qu’interviennent les modèles d’abonnement de voiture.

Sunil Gupta, parlant de l’évolution du marché vers l’abonnement automobile, a déclaré : “Il y a un intérêt croissant pour la mobilité partagée et la location de voitures, qui correspondent à la demande d’options de transport flexibles.” il ajoute : « Les millennials ont des choix de vie différents par rapport aux générations précédentes et ont un plus grand désir d’expériences, par opposition à la possession d’actifs. Il y a aussi des problèmes pratiques liés à la possession d’une voiture. Par exemple, où doit-on garer le véhicule ? Combien coûtera une voiture neuve ? Le prix de l’assurance de la voiture a-t-il été pris en compte? Quel est le coût d’entretien de la voiture?. Par conséquent, la génération actuelle pourrait être plus encline à louer une voiture à la place. »

Sunil Gupta, directeur général et PDG, Avis India

L’idée de l’abonnement automobile est encore nouvelle en Inde. C’est un concept relativement nouveau que la plupart des marques, y compris les constructeurs automobiles, essaient d’exploiter. À l’heure actuelle, la plate-forme d’abonnement automobile en est à ses balbutiements et devrait se développer. « On s’attend à ce que la pénétration de l’abonnement aux véhicules atteigne 3 à 5 % au cours des cinq prochaines années. De plus, le marché indien est largement inexploité et offre un terrain fertile pour les acteurs clés, qui sont en passe de transformer le visage de la mobilité dans le pays », a déclaré Sakshi.

Comment est-ce possible? Sunil déclare : « La croissance du marché est alimentée par la pénétration accrue des fournisseurs de services d’abonnement et de location tiers. De plus, les gouvernements du monde entier ont mis en place des restrictions strictes pour lutter contre l’augmentation constante des émissions de carbone, incitant les constructeurs automobiles à créer des abonnements pour leurs véhicules partout dans le monde. L’entreprise offre une alternative viable aux déplacements dans les pays qui manquent d’infrastructures de transport en commun suffisantes. »

Un bon pourcentage du marché des abonnements automobiles est porté par des organisations, utilisé pour les avantages sociaux ou comme voitures de société. Sakshi a déclaré: «Dans le cadre des programmes d’avantages sociaux des employés, Car Subscription offre un programme sans tracas, économique et économique pour la fidélisation des employés.» Elle ajoute : « L’abonnement aux voitures permet aux organisations de se concentrer plus facilement sur leur cœur de métier et de ne pas se soucier de la gestion des voitures. »

Les organisations qui optent pour des abonnements automobiles présentent plusieurs avantages, et l’un des principaux est lorsque les employés sont fréquemment transférés dans différentes villes. Sunil a déclaré : « Nous nous rendons compte que de nombreux employés assument des rôles qui changent rapidement. Nous proposons donc des voitures en location pour de courtes périodes, comme 12 mois. Avis India va également plus loin : « Nous aidons à sélectionner les véhicules les mieux adaptés aux besoins de mobilité et aux modes d’utilisation dans différentes parties du pays, en tenant compte de la diversité des terrains et en gardant à l’esprit les conditions du sol pour l’assistance. Avis India aidera les équipes RH et administratives à terminer le processus. “Nous soutenons l’achèvement de tous les documents officiels pour l’immatriculation du véhicule, la couverture d’assurance et sa livraison ultérieure”, a déclaré Sunil.

Bien que souscrire à une voiture semble être une excellente alternative à l’achat d’une voiture, payer une assurance, des mensualités, et renouveler l’assurance chaque année, on sait qu’au bout d’une certaine période, la voiture leur appartient. Mais que se passe-t-il à la fin d’un abonnement ? Sakshi déclare : « À la fin de tout abonnement, le client a une option de mise à niveau/renouvelable/fermeture de son abonnement. Cela peut être fait via l’application Myles. Si le client souhaite acheter la voiture à laquelle il est abonné, nous le facilitons grâce à nos partenaires. » Sunil ajoute : « Une fois les voitures utilisées et restituées, l’entreprise pourrait les utiliser pour un service d’abonnement aux voitures d’occasion, ce qui est nettement moins cher.

Comme toute entreprise, la concurrence est rude. Surtout quand il s’agit de constructeurs eux-mêmes proposant les mêmes services. Sakshi a déclaré : « Myles Zero est notre programme d’abonnement unique où nous travaillons en partenariat avec des OEM pour créer et promouvoir des abonnements à tous leurs points de contact avec les clients. Avec le même objectif, nous travaillons actuellement avec des équipementiers tels que Maruti Suzuki, Toyota et MG Motor. Le PDG ajoute : « Notre USP clé est que nous pouvons activer l’abonnement en tant qu’option pour l’accès du véhicule à n’importe quel point de contact client grâce à notre technologie et nos modèles de financement. Cela nous permet de diffuser facilement le message de l’abonnement à tous les acheteurs de véhicules.

D’un autre côté, déclare Sunil, « l’avantage de s’associer à AVIS est que cela permet aux clients de choisir parmi une large gamme de voitures de divers équipementiers sous un même toit, au lieu de rechercher des services et des informations auprès d’équipementiers individuels. » Il ajoute : « Chez Avis, nous proposons un écosystème holistique qui propose des services de location et de location à court et à long terme, ainsi qu’une gamme complète de solutions qui facilitent le post-achat et offrent à l’utilisateur une expérience de mobilité à 360 degrés.

Pour les entreprises du monde entier, la période de confinement a joué un rôle décisif pour leur avenir. L’industrie automobile n’a pas été épargnée non plus. Donc, compte tenu de la pandémie et de son impact sur les affaires de Mylescars, Sakshi a déclaré: «Nos chiffres ont diminué. Cependant, après l’assouplissement des restrictions de verrouillage, nous avons assisté à une augmentation rapide de la demande d’abonnements de voiture et de services d’autopartage. Au cours des deux derniers mois, le nombre de consommateurs qui nous contactent quotidiennement pour des abonnements a augmenté de près de 4 à 5 fois. » L’histoire avec Avis India est également la même : “Après une baisse initiale des demandes de renseignements, nous avons rapidement rebondi après le déverrouillage 2.0 et avons commencé à recevoir des demandes de location de voitures à court et à long terme”, a déclaré Sunil Gupta. .

Mylescars possède une flotte de plus de 2000 voitures et ses services sont offerts dans plus de 10 villes. Pour démarrer une location ou un service d’abonnement chez Myles, il faut savoir qu’« ils n’ont qu’à faire le plein de la voiture et la conduire. Toutes les assurances régulières, l’entretien, l’immatriculation, l’assistance routière, etc., sont inclus dans l’abonnement de location », de sorte que les clients ne sont responsables de rien tant que l’on respecte les règles de circulation.

Avec Avis India, Sunil déclare : « Il y a une limite d’âge et le client est redevable d’une caution dont le montant dépend du modèle de voiture. Pour la plupart des entreprises, les critères d’éligibilité sont que l’utilisateur doit avoir plus de 21 ans, avoir un IDP obligatoire ou un permis de conduire indien et avoir une carte Aadhar ou un passeport valide. Tous les véhicules sont équipés des permis d’État nécessaires ainsi que d’un permis de tourisme pour toute l’Inde.

