Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Les routes indiennes ne sont pas les plus sûres, mais des politiques constantes et de meilleures infrastructures les rendent sûres. Lors d’une récente réunion du Conseil national de la sécurité routière (NRSC), Nitin Gadkari a plaidé pour des heures de conduite fixes pour les chauffeurs de camions commerciaux, similaires aux pilotes. Il a également annoncé une politique imposant des capteurs de détection de sommeil embarqués dans les véhicules utilitaires pour réduire les accidents de la route en Inde et soulager les chauffeurs routiers.

Le secteur de la logistique, qui est un catalyseur clé et l’épine dorsale d’une économie, dépend principalement de chauffeurs qui travaillent de longues heures dans des conditions de travail difficiles. La Fondation SaveLIFE et Mahindra, dans une étude initiée en 2020, ont découvert que les chauffeurs de camion indiens conduisent 12 heures par jour sur environ 417 km, avec près de 50% d’entre eux admettant qu’ils se sentent somnolents ou fatigués en conduisant.

De nombreux conducteurs commerciaux souffrent d’apnée obstructive du sommeil (AOS), un trouble qui passe souvent inaperçu en raison du manque de tests. La situation s’aggrave encore en raison de l’attente des consommateurs finaux d’une livraison immédiate de leurs commandes, ce qui entraîne une augmentation de 100 à 200 % de la distance quotidienne parcourue par les chauffeurs sans pause.

Cela se traduit par une conduite dangereuse et non conforme qui compromet non seulement la sécurité routière (le sommeil/la fatigue/la somnolence du conducteur sont une cause majeure d’accidents selon l’étude Rassi) mais entraîne également des coûts d’exploitation élevés. Ce type de conduite inattentive entraîne des freinages/accélérations brusques et des excès de vitesse qui non seulement entraînent des pertes de vie, mais ont également un impact négatif sur la consommation de carburant et les coûts d’entretien.

L’Inde a le plus grand nombre de décès sur les routes au monde – 1 toutes les 4 minutes (selon le rapport de la Banque mondiale), avec plus de 70 % des victimes dans la tranche d’âge des 18-45 ans, selon un rapport du ministère des Transports routiers et des autoroutes. . La plupart des victimes d’accidents sont généralement des adultes en âge de travailler. Leur perte de vie affecte non seulement la vie d’un individu, mais aussi toute la famille et les personnes à charge.

À l’heure actuelle, la plupart des flottes de transport ne disposent d’aucun dispositif de surveillance. Au mieux, certaines flottes sont équipées de dispositifs télématiques capables d’enregistrer uniquement les paramètres et les emplacements des véhicules, et elles ne disposent pas d’un système pour capturer les heures de conduite et le comportement de conduite. Ne pas pouvoir enregistrer les heures de conduite augmente le risque d’accidents et, par conséquent, les temps d’arrêt du véhicule.

De plus, sans surveiller le comportement des conducteurs, les propriétaires ou les gestionnaires de flotte ont un contrôle minimal sur le respect des délais d’exécution pour leurs clients finaux car ils sont à la merci des conducteurs. Par conséquent, l’exploitant de la flotte perd la capacité de saisir la cause première du comportement du conducteur et ne peut pas améliorer les opérations de la flotte.

Anuj Kapuria, fondateur et PDG de The Hi-Tech Robotic Systemz, a déclaré : « Nous nous félicitons de la vision de Hon’ble Shri Nitin Gadkari Ji de rendre les routes indiennes plus sûres. Avec des heures de conduite fixes et la promotion des capteurs de détection de sommeil embarqués, nous avons une chance de dépasser n’importe quel pays développé en mettant en œuvre des systèmes basés sur l’IA. Chez THRSL, nous avons pour mission de transformer la logistique avec une mobilité autonome et une automatisation pilotée par l’IA. L’adoption de technologies de pointe jouera un rôle crucial dans l’amélioration de la sécurité routière et la réduction du nombre d’accidents de la route et de victimes et fera de la vision de Nitin Ji une réalité.

« L’ADAS offre un avantage d’une fraction de seconde sur le temps de réponse du conducteur, aidant ainsi à éviter les accidents et à promouvoir un comportement de conduite sûr. Nos systèmes d’aide à la conduite basés sur la vision pour les camions et les bus permettent une sécurité active et préviennent ainsi les accidents. Cela améliorera considérablement la sécurité sur les routes indiennes, non seulement pour les conducteurs, mais également pour les autres usagers de la route vulnérables comme les piétons et les deux-roues. »

Hi-Tech Robotic Systemz Ltd est une société d’IA et de robotique d’entreprise intelligente qui propose des solutions de mobilité autonome, robotiques et autonomes d’IA transformatrices pour les entreprises dans plusieurs secteurs verticaux. Les solutions ADAS de THRSL, un système de caméras Edge basé sur l’IA, permettent une détection des incidents en temps réel et fournissent des alertes et un encadrement préventifs dans le véhicule, favorisant un comportement de conduite sûr et minimisant les accidents. En plus de donner des alertes préventives, la solution THRSL ADAS peut également enregistrer les heures de service ainsi que l’authentification du conducteur.

